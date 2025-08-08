Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri din căsnicia cu Marius, după ediția în care a văzut imaginile cu el și ispitele

Soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii a avut o reacție pe rețelele sociale după ce a fost difuzată la TV ediția în care l-a văzut pe acesta extrem de apropiat de ispite. Ce dezvăluiri a făcut Maria.

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, prima reacție în mediul online după ce a văzut imaginile cu Marius la bonfire | Antena 1

În ediția 9 a emisiunii Insula Iubirii sezonul din data de 6 august 2025, Maria Avram a văzut la bonfire imagini cu soțul ei extrem de apropiat de ispitele feminine. De asemenea, bărbatul a vorbit deschid despre infiedelitatea sa și chiar a oferit noi detalii pe care nici soția lui nu le știa. Maria a fost extrem de afectătă și pentru scurt timp a renunțat la scutul său și i-au dat lacrimile.

Ulterior, ea a revenit cu o primă reacție în mediul online. Aceasta a făcut noi dezvăluiri din căsnicia cu Marius și a vrut să clarifice câteva dintre declarațiile sale de la bonfire.

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, prima reacție în mediul online după ce a văzut imaginile cu Marius la bonfire

Soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 a fost afectată de imaginile pe care le-a văzut cu bărbatul. Mai mult de atât, ea a ținut să dezvăluie că, la rândul său, află unele detalii despre momentul infidelității lui, pentru prima dată.

Astfel, în urma ediției în care au fost difuzate aceste imagini, ea a revenit cu câteva clarificări în mediul online. Maria a declarată că nu s-a pus niciodată problema să nu-i fie alături soțului ei și din contră.

Mai mult, ea a adăugat că există și alte probleme între ei pe care nu le divulgă „din respect pentru familii”.

„Unele dureri nu se văd. Le ascunzi in suflet, în zâmbete, în tăceri lungi. Am fost trădată de omul cāruia i-am oferit tot: iubire, blândețe, susținere. Am muncit în 5 locuri în acelasi timp ca să duc un plan mai departe. Să ne fie bine. Dar n-am fost susţinută. Si da, tot eu m-am învinovățit. Tot eu m-am întrebat dacă am greșit undeva pentru că asta m-a făcut să cred!

Am fost acolo cu toată inima. L-am ascultat, i-am respectat spațiul, i-am oferit libertate -mai mult decât ar putea înțelege unii Nu l-am ținut legat, nu l-am controlat. Am fost dulce, prezentă, atentă. Și totusi, cea care nu era ascultată eram eu pentru că îmi doream linişte și familie!

Nu am o problemă cu oamenii care consumă alcool, atâta timp cât ştiu să respecte. Dar când acest consum atinge zonele mele cele mai sensibile - cele despre care am vorbit deschis cu el chiar dacă nu s-au arătat la TV si nu se ține cont de ele, doare si am exprimat-o în multe feluri și frumos și urât și calm și cu furtuni!

Pentru cei care cred că nu îl ascultam - vă înșelați amarnic. Am ascultat, am înțeles, am răbdat, am susţinut si chiar împins în multe feluri. Dar poate că, uneori, exact cei mai "duri" sunt cei mai ignorați. Adevärul complet nu-l voi spune aici. Nu pentru că n-aș avea ce spune, ci pentru că încă mai aleg să țin lucruri pentru mine, chiar și atunci când doare, din respect pentru familile noastre”, a scris Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 într-o postare pe contul ei privat de Instagram, alături de o poză de la bonfire.

