Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri din căsnicia cu Marius, după ediția în care a văzut imaginile cu el și ispitele

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri din căsnicia cu Marius, după ediția în care a văzut imaginile cu el și ispitele

Soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii a avut o reacție pe rețelele sociale după ce a fost difuzată la TV ediția în care l-a văzut pe acesta extrem de apropiat de ispite. Ce dezvăluiri a făcut Maria.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 13:20 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 13:27
Galerie
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, prima reacție în mediul online după ce a văzut imaginile cu Marius la bonfire | Antena 1

În ediția 9 a emisiunii Insula Iubirii sezonul din data de 6 august 2025, Maria Avram a văzut la bonfire imagini cu soțul ei extrem de apropiat de ispitele feminine. De asemenea, bărbatul a vorbit deschid despre infiedelitatea sa și chiar a oferit noi detalii pe care nici soția lui nu le știa. Maria a fost extrem de afectătă și pentru scurt timp a renunțat la scutul său și i-au dat lacrimile.

Ulterior, ea a revenit cu o primă reacție în mediul online. Aceasta a făcut noi dezvăluiri din căsnicia cu Marius și a vrut să clarifice câteva dintre declarațiile sale de la bonfire.

Maria Avram de la Insula Iubirii 2025, prima reacție în mediul online după ce a văzut imaginile cu Marius la bonfire

Soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 a fost afectată de imaginile pe care le-a văzut cu bărbatul. Mai mult de atât, ea a ținut să dezvăluie că, la rândul său, află unele detalii despre momentul infidelității lui, pentru prima dată.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, în urma ediției în care au fost difuzate aceste imagini, ea a revenit cu câteva clarificări în mediul online. Maria a declarată că nu s-a pus niciodată problema să nu-i fie alături soțului ei și din contră.

Citește și: Cum a arătat Maria, soția lui Marius Avram de la Insula Iubirii 2025, în rochie de mireasă. Cei doi sunt căsătoriți de 6 ani

Mai mult, ea a adăugat că există și alte probleme între ei pe care nu le divulgă „din respect pentru familii”.

„Unele dureri nu se văd. Le ascunzi in suflet, în zâmbete, în tăceri lungi. Am fost trădată de omul cāruia i-am oferit tot: iubire, blândețe, susținere. Am muncit în 5 locuri în acelasi timp ca să duc un plan mai departe. Să ne fie bine. Dar n-am fost susţinută. Si da, tot eu m-am învinovățit. Tot eu m-am întrebat dacă am greșit undeva pentru că asta m-a făcut să cred!

Am fost acolo cu toată inima. L-am ascultat, i-am respectat spațiul, i-am oferit libertate -mai mult decât ar putea înțelege unii Nu l-am ținut legat, nu l-am controlat. Am fost dulce, prezentă, atentă. Și totusi, cea care nu era ascultată eram eu pentru că îmi doream linişte și familie!

Nu am o problemă cu oamenii care consumă alcool, atâta timp cât ştiu să respecte. Dar când acest consum atinge zonele mele cele mai sensibile - cele despre care am vorbit deschis cu el chiar dacă nu s-au arătat la TV si nu se ține cont de ele, doare si am exprimat-o în multe feluri și frumos și urât și calm și cu furtuni!

Pentru cei care cred că nu îl ascultam - vă înșelați amarnic. Am ascultat, am înțeles, am răbdat, am susţinut si chiar împins în multe feluri. Dar poate că, uneori, exact cei mai "duri" sunt cei mai ignorați. Adevärul complet nu-l voi spune aici. Nu pentru că n-aș avea ce spune, ci pentru că încă mai aleg să țin lucruri pentru mine, chiar și atunci când doare, din respect pentru familile noastre”, a scris Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 într-o postare pe contul ei privat de Instagram, alături de o poză de la bonfire.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius, declarații fără perdea față de ispita Naba. Ce propunere i-a făcut fetei

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj foto maria si marius avram insula iubirii 2025
+10
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să îmbunătățească la înfățiș... Iustina și Cornel Luchian, întâlnire surpriză cu George Jaguarul și o altă ispită de la Insula Iubirii. Cum s-au pozat î...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să îmbunătățească la înfățișarea sa
Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să...
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Reacția Ellei Vișan din mediul online după episodul Insula Iubirii în care ea s-a apropiat de ispita Teo
Reacția Ellei Vișan din mediul online după episodul Insula Iubirii în care ea s-a apropiat de ispita Teo
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal cu fostul președinte
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri și fără recunoștință
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri... Kudika
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x