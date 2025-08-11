Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între băieți

Antena Căutare
În ediția 10 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 11 august 2025 ispitele masculine au ales, pentru prima dată, fetele cu care vor merge la date. Acest lucru a adus tensiuni între băieți, iar una dintre concurente a refuzat invitația.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 11 August 2025, 21:15 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 21:23
Radu Vâlcan a dat vestea care le-a dat planurile peste cap fetelor. Gazda Insula Iubirii a anunțat că, de data aceasta, ispitele masculine vor alege fetele cu care merg la următorul date, nu invers, așa cum se întâmplase până acum. Reacțiile au fost împărțite și chiar au apărut tensiuni între băieți atunci când hotărau ce fete vor alege. De asemenea, una dintre concurente a refuzat date-ul.

„Fetelor, alegerea de date de astăzi, va fi diferită față de ce s-a întâmplat până acum. Am să iau această presiune de pe umerii voștri și am să îi las pe băieți să facă aceste alegeri de date”, a anunțat acesta.

„Ne-ai făcut-o grav”, au reacționat concurentele de la Insula Iubirii 2025.

„Am ajuns în situația în care am fost noi puși să alegem fele pentru că anumite alegeri nu au fost destul de asumate. Tot ce fac ele e super calculcat și gândit dinainte”, au spus băieții.

Ispitele masculine au ales fetele cu care vor merge la date, la Insula Iubirii sezon 9 ediția 10 din 11 august. Cine a refuzat invitația

Ulterior, ispitele masculine s-au retras pentru a decide cine sunt cei cinci care vor merge la următoul date.

„Am multe semne subtile cu Bianca, dar mi se pare că a fugit de mine și mi-aș dori să ies cu ea. Îmi trimite pupici uneori, face chestiile astea apoi se întoarce și fuge de mine

Eu votez pentru Bianca pentru că știu că am avut o legătură cu ea și vreau să avansez că altfel dau înapoi dacă schimbăm. Când alegem noi, eu vreau să o aleg pe ea, când aleg ele, dacă e așa, ar trebui să te aleagă pe tine. Cu siguranță au fost niște chestii acolo, dar tot nu am simțit că nu ar fi corect ca eu să o aleg pe ea

Octavian nu-și dă seama că el a fost folosit și răsfolosit ca paravan pentru alții, ca și sursă de informații”. De asemenea, ispita de la Insula Iubirii 2025 consideră că fata îl tratează ca pe un frate, nu ca pe un potențial partener.

Și Mattia și-a exprimat dorința de a ieși cu Maria, spre surprinderea tuturor, mai ales a lui Cătălin de care fata este tot mai apropiată. Cu toate acestea, el nu s-a opus opțiunii ceilalte ispite.

„Îmi doresc să ies cu Maria la date, în același timp vreau să se simtă și Mattia bine, eu am fost deja la date așa că sunt de acord. N-am nicio problemă. Oricum, atracția și apropierea mea cu Maria se va întâmpla acasă.

„Eu nu mi-am dat seama de conexiunea ei cu Cătălin, că nu mi-aș fi permis să mă bag acolo”, a mai spus Mattia.

De asemenea, Dan a optat să iasă la date cu Francesca, față de care a avut mai multe gesturi de tandrețe. Fata a dezvăluit că, în urmă cu o seară, când s-a simțit rău, ispita i-a adus un trandafir la cap și i-a adus un ceai, însă ea nu a fost impresionată. În final, ea a avut posibilitatea să își aleagă partenerul și a hotărât să meargă alături de Octavian.

Teo a ales-o pe Ella, prin prisa apropierilor lor, și până la urmă, Bianca va merge la date cu Narcis. Fata a ținut să îl taxeze totuși i-a spus: „Fetele l-au luat la date și urma să îl iau și eu. Să facem ceva să nu vorbească mult”, a spus ea.

La rândul său, Francesca a refuzat date-ul cu Dan: „Îți mulțumesc tare mult că m-ai ales și pentru toate gesturile drăguțe pe care le faci pentru mine, dar nu cred că m-aș simți confortabil cu tine la un date”.

Alegerea lui Liviu a fost Ionela, iar Mattia cu Maria, care nu și-a putut ascunde surpinderea că nu a ales-o Cătălin. „A fost foarte bună mișcarea asta, până atunci nu îmi dădusem seama de direcția ei spre Cătălin”, a adăugat ispita.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

