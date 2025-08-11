Insula Iubirii, 11 august 2025. Ispitele masculine au ales fetele pentru următorul date. De ce au apărut tensiuni între băieți

În ediția 10 de la Insula Iubirii sezonul 9 din 11 august 2025 ispitele masculine au ales, pentru prima dată, fetele cu care vor merge la date. Acest lucru a adus tensiuni între băieți, iar una dintre concurente a refuzat invitația.

Radu Vâlcan a dat vestea care le-a dat planurile peste cap fetelor. Gazda Insula Iubirii a anunțat că, de data aceasta, ispitele masculine vor alege fetele cu care merg la următorul date, nu invers, așa cum se întâmplase până acum. Reacțiile au fost împărțite și chiar au apărut tensiuni între băieți atunci când hotărau ce fete vor alege. De asemenea, una dintre concurente a refuzat date-ul.

„Fetelor, alegerea de date de astăzi, va fi diferită față de ce s-a întâmplat până acum. Am să iau această presiune de pe umerii voștri și am să îi las pe băieți să facă aceste alegeri de date”, a anunțat acesta.

„Ne-ai făcut-o grav”, au reacționat concurentele de la Insula Iubirii 2025.

„Am ajuns în situația în care am fost noi puși să alegem fele pentru că anumite alegeri nu au fost destul de asumate. Tot ce fac ele e super calculcat și gândit dinainte”, au spus băieții.

Ispitele masculine au ales fetele cu care vor merge la date, la Insula Iubirii sezon 9 ediția 10 din 11 august. Cine a refuzat invitația

Ulterior, ispitele masculine s-au retras pentru a decide cine sunt cei cinci care vor merge la următoul date.

„Am multe semne subtile cu Bianca, dar mi se pare că a fugit de mine și mi-aș dori să ies cu ea. Îmi trimite pupici uneori, face chestiile astea apoi se întoarce și fuge de mine

Eu votez pentru Bianca pentru că știu că am avut o legătură cu ea și vreau să avansez că altfel dau înapoi dacă schimbăm. Când alegem noi, eu vreau să o aleg pe ea, când aleg ele, dacă e așa, ar trebui să te aleagă pe tine. Cu siguranță au fost niște chestii acolo, dar tot nu am simțit că nu ar fi corect ca eu să o aleg pe ea

Octavian nu-și dă seama că el a fost folosit și răsfolosit ca paravan pentru alții, ca și sursă de informații”. De asemenea, ispita de la Insula Iubirii 2025 consideră că fata îl tratează ca pe un frate, nu ca pe un potențial partener.

Și Mattia și-a exprimat dorința de a ieși cu Maria, spre surprinderea tuturor, mai ales a lui Cătălin de care fata este tot mai apropiată. Cu toate acestea, el nu s-a opus opțiunii ceilalte ispite.

„Îmi doresc să ies cu Maria la date, în același timp vreau să se simtă și Mattia bine, eu am fost deja la date așa că sunt de acord. N-am nicio problemă. Oricum, atracția și apropierea mea cu Maria se va întâmpla acasă.

„Eu nu mi-am dat seama de conexiunea ei cu Cătălin, că nu mi-aș fi permis să mă bag acolo”, a mai spus Mattia.

De asemenea, Dan a optat să iasă la date cu Francesca, față de care a avut mai multe gesturi de tandrețe. Fata a dezvăluit că, în urmă cu o seară, când s-a simțit rău, ispita i-a adus un trandafir la cap și i-a adus un ceai, însă ea nu a fost impresionată. În final, ea a avut posibilitatea să își aleagă partenerul și a hotărât să meargă alături de Octavian.

Teo a ales-o pe Ella, prin prisa apropierilor lor, și până la urmă, Bianca va merge la date cu Narcis. Fata a ținut să îl taxeze totuși i-a spus: „Fetele l-au luat la date și urma să îl iau și eu. Să facem ceva să nu vorbească mult”, a spus ea.

La rândul său, Francesca a refuzat date-ul cu Dan: „Îți mulțumesc tare mult că m-ai ales și pentru toate gesturile drăguțe pe care le faci pentru mine, dar nu cred că m-aș simți confortabil cu tine la un date”.

Alegerea lui Liviu a fost Ionela, iar Mattia cu Maria, care nu și-a putut ascunde surpinderea că nu a ales-o Cătălin. „A fost foarte bună mișcarea asta, până atunci nu îmi dădusem seama de direcția ei spre Cătălin”, a adăugat ispita.

