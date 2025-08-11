Antena Căutare
Maria Avram, născută prematur, se confruntă cu o problemă medicală serioasă. Prin ce trece concurenta de la Insula Iubirii

Maria Avram se confruntă cu o problemă medicală serioasă încă de mică. Concurenta de la Insula Iubirii a refuzat inclusiv o operație la nas. Ce a scos la iveală abia acum: „Așa m-am născut!”

Maria Avram, născută prematur, se confruntă cu o problemă medicală serioasă. | Shutterstock.com

Maria Avream este una dintre concurentele din sezonul 9 Insula Iubirii care au reușit să se remarce încă de la primul episod, datorită prezenței sale puternice, atitudinii impunătoare, dar și trăsăturilor sale superbe.

Frumoasa blondină și soțul ei, Marius, au decis să participe la show-ul fenomen pentru a-și testa căsnicia, după ce au mai trecut printr-un episod de infidelitate din partea lui.

Dacă până la acest moment concurenții au văzut câteva imagini ușor compromițătoare, pe parcurs nu știm ce se va întâmpla, decât urmărind emisiunea în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Maria Avram, născută prematur, se confruntă cu o problemă medicală serioasă. Prin ce trece concurenta de la Insula iubirii

Deși Maria Avram afișează o stare pozitivă și este aproape non-stop cu zâmbetul pe buze, aceasta ascunde o marere durere în suflet. Ea a povestit în mediul online despre o problemă medicală la care nimeni nu s-ar fi gândit și a făcut și o dezvăluire care a stârnit multe reacții din partea celor care o apreciază.

Mai exact, în timpul unui live pe TikTok, aceasta a răspuns la o serie de curiozități din partea celor care o priveau, mărturisind că motivul pentru care poartă ochelari este că nu vede absolut deloc cu ochiul stâng. Potrivit spuselor ei, se pare că Maria are această problemă încă de mică din cauza faptului că a venit pe lume prematur.

„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. (...) Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică”, a explicat aceasta după ce un internaut a întrebat-o dacă poartă lentile de vedere.

Videoclipul ei a fost preluat și distribuit de mai multe pagini de TikTok, iar reacțiile nu au întârziat să apară:

„Ești frumoasă așa cum ești!”, „Ești o frumoasă!” , „Ești minunată așa cum ești!”, „Dumnezeu să te binecuvânteze și să îți protejeze vederea și viața!” sunt doar câteva dintre comentariile celor care au aflat de problema Mariei, dar care au ținut să îi transmită câteva gânduri frumoase.

Maria Avram de la Insula Iubirii a refuzat o operație la nas

În cadrul videoclipului transmis live, Maria a dezvăluit că a fost nevoită să se supună unei intervenții chirurgicale la nas, dar în cele din urmă a refuzat-o. Se pare că aceasta nu poate respira cu nara stângă, motiv pentru care medicii au decis că singura rezolvare ar fi o operație.

Totuși, ea s-a opus deciziei și a dezvăluit mai multe detalii:

„Nasul nu este operat, ar fi trebuit să am o operație la nas în luna mai, cu mult înainte de Insula Iubirii, însă nu am făcut-o, am amânat-o, este pentru o chestie medicală, nu pot respira pe nara stângă și atunci cumva trebuia să am o operație, însă am preferat să nu o fac, cel puțin nu acum.

Iată și videoclipul preluat și repostat pe Tik Tok de un alt utilizator al platformei:

Maria și Marius Avram
În această seară, băieții vor afla pentru cine s-a aprins flacăra într-un bonfire încărcat de emoții, la Insula Iubirii!... Imaginile momentului de la Insula Iubirii. Pentru cine se aprinde Flacăra Ispitei. Reacțiile, mai valoroase decât 1000 d...
