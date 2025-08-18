Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Maria Avram și-a pierdut încrederea în soțul ei după 11 ani de căsătorie: „Nu mi se pare corect din partea lui!”

Antena Căutare
Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Maria Avram a avut un moment dificil la Bonfire. Concurenta a primit imagini cu soțul ei, alături de care este căsătorită de 11 ani, în care acesta vorbea despre fanteziile și intimitatea sa. Vizibil afectată, Maria a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că nu mai poate avea încredere în partenerul ei: „Mă bucur că descopăr lucrurile acestea”, a declarat la final. Și Ionela Coșa a primit imagini cu partenerul ei, însă acestea nu au alarmat-o.
Luni, 18.08.2025, 20:40
