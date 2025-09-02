Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV

Insula Iubirii Plus, sezonul 9.

Marian a profitat de întâlnirea cu Mattia la bonfire pentru a-l întreba cum s-a întâmplat apropierea dintre el și Bianca, fiind curios dacă a fost totul organic și a venit de la sine sau Bianca a decis să se apropie de el în urma imaginilor pe care le-a văzut cu el și ispita Teodora.

Mattia i-a dezvăluit lui Marian ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Bianca

Mattia i-a povestit că Bianca nu i-a vorbit despre lipsurile pe care le avea în relația cu Marian și că s-a apropiat de el pur și simplu, fără să facă asta din răzbunare, după ce ar fi văzut imagini cu el și ispita Teodora.

Mattia i-a mai povestit lui Marian și de condiția pe care el i-a pus-o Biancăi pentru a accepta invitația ei la dream date. El i-a spus că trebuie să facă o alegere și să îl sărute dacă într-adevăr își dorește să continue cunoașterea dintre ei și după terminarea emisiunii.

Marian l-a întrebat pe Mattia dacă până la urmă s-au sărutat, iar ispita masculină a spus că au avut parte de un pupic pe buze, dar pe care Mattia nu îl consideră sărut. Prin urmare, pentru că el a văzut că Bianca nu e asumată în ceea ce privește sentimentele pe care spunea că începe să le simtă pentru el, Mattia a refuzat să meargă la dream date cu ea și Marian a înțeles că Bianca avea să rămână în vila fetelor.

