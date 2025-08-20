Insula Iubirii, 20 august 2025. Bianca Dan, în lacrimi la ceremonia focului. Ce a făcut-o pe concurentă să plângă: „Nu merit!”

Bianca Dan a avut parte de un bonfire neașteptat în ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025. Concurenta a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut apropierea dintre iubitul ei, Marian Grozavu, și o ispită feminină. Iată ce a putut să zică.

O veste a uluit-o pe Bianca Dan în ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025. Concurenta a aflat de la Radu Vâlcan că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea. Acest detaliu a lăsat-o fără cuvinte.

Tânăra a așteptat cu mari emoții ca prezentatorul TV să-i arate imaginile cu iubitul ei. Tot ceea ce a văzut cu Marian Grozavu și Teodora Racoș i-a adus multă durere. Concurenta și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce privea filmulețele de pe tabletă.

Bianca Dan și-a găsit cu greu cuvintele atunci când a venit momentul să vorbească despre atitudinea partenerului ei față de ispita feminină. Un lucru este cert, concurentul a depășit o limită impusă de cea alături de care a venit în Thailanda.

Ce a spus Bianca Dan despre imaginile cu Marian Grozavu și Teodora Racoș văzute la ceremonia focului din ediția 15 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025

Concurenta a fost deranjată de apropierea dintre Marian Grozavu și Teodora Racoș. Mai mult, acesteia nu i-a plăcut nici faptul că iubitul ei îi acordă atât de multă atenție ispitei feminine.

De asemenea, Bianca Dan a punctat un detaliu neașteptat. Aceasta a dezvăluit că iubitul ei nu a fost niciodată atât de fericit cu ea precum este în preajma Teodorei Racoș. Lacrimile curgeau pe fața ei în timp ce privea imaginile.

„Mi-am dat seama din prima că are o atracție pentru ea. Am plâns pentru că îl vedeam fericit, cu mine nu l-am văzut niciodată atât de fericit. Evită, probabil nu vrea să se vadă că o place. (...) Încearcă să o cunoască, el întreabă ce îl interesează pentru viitor. Nu am cum să mă mint, cam asta îl interesează.

Nu îmi aduc aminte ultima oară când l-am văzut atât de energic și bucuros, e vizibil! Nu mă așteptam! Nu îl înțeleg, nu pot să-l înțeleg. Bine, ai întâlnit pe cineva care îți place, dar n-ai venit singur aici. Și nu merit! Pe mine m-a uitat complet! Nu-l condamn, doare, e normal să doară”, a spus Bianca Dan.

„Îmi doresc să fie și el o dată în viața lui asumat! Dacă era oricare altă fată, nu mă deranja. El s-a implicat foarte mult. Am impresia că e naiv uneori, eu întotdeauna am încercat să-l fac să deschidă ochii, dar degeaba. Se vede că o place, îl cunosc. Este naiv! Îl fac astea cum vor ele, m-am luptat cu el și i-am spus că este bleguț”, a mai continuat ea să zică.

„Eu nu mai am răbdare până se termină, vreau să vorbesc cu el!”, a mai zis tânăra la un testimonial.

În drum spre vilă, concurenta a fost încurajată de colega ei de cameră. Maria Avram a încercat să-i aducă un zâmbet pe față, însă gândul Biancăi Dan a rămas tot la imaginile văzute cu Marian Grozavu.

„Cred că dacă ea ar face un pas, el nu ar da înapoi!”, a evidențiat concurenta.

