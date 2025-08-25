Antena Căutare
Insula Iubirii, 25 august 2025. Marius Avram și Oana Monea s-au sărutat pe plajă fără rețineri. Ce i-a recunoscut concurentul

În ediția 16 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025, a avut loc primul sărut dintre Marius Avram și Oana Monea. Ce destăinuiri i-a făcut concurentul și cum s-a ajuns în acest punct.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 22:25 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 00:14

După ce s-a întors în vila băieților, iar colegii săi au încercat să îl facă să se simtă mai bine, Marius a luat prin surprindere pe toată lumea cu un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat, mai ales într-un moment greu și plin de suferință.

Concurentul nu s-a mai abținut deloc, iar camerele au surprins momentul în care acesta s-a lăsat complet sedus de Oana Monea, ispita care a reușit să îi intre pe sub piele cel mai bine.

Marius Avram și Oana Monea, săruturi aprinse sub cerul înstelat, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Oana Monea i-a fost alături lui Marius în toate momentele grele, iar pentru el a contat enorm acest aspect. Implicarea ispitei și dorința ei de a-l vedea cu zâmbetul pe buze au dat roade, chiar dacă nimeni nu se mai aștepta ca el să cadă în ispită după ce a văzut-o pe soția lui în mai multe ipostaze neplăcute alături de un alt bărbat.

Cu multe vorbe frumoase, aprecieri și complimente, Oana a reușit să îl facă pe Marius să uite preț de câteva clipe de probleme, iar în cele din urmă cei doi s-au retras pe plajă, acolo unde a avut loc și primul sărut pe care acesta l-a primit cu inima deschisă.

Deși, părea puțin reținut, el nu a refuzat următoarele săruturi, ci a părut că se bucură de ele cu adevărat.

Curios să afle cum îl vede Oana, el a întrebat-o fără să mai stea pe gânduri, iar ea l-a făcut din nou să se simtă apreciat: „Foarte mișto. Pentru că ești bărbat, ești masculin. Pentru că îți dorești să fii cea mai bună versiune a ta”.

„Totuși, am căzut în ispită, se pare.” a spus el, urmând ca ispita să îl contrazică și să îi reamintească că la ultimul date el i-a atras atenția că este un bărbat însurat în momentul în care ea a încercat să îl sărute în club:„Pentru mine, în momentul ăla ai avut tot respectul!”.

„Știu că sunt însurat și ne-am sărutat... Și vreau să te sărut... adică....Am zis că o să fiu corect până la capăt și uite-ne aici, amândoi, ne sărutăm. Nu știu. Oare m-am îndrăgostit și eu? Crede-mă, nu mai țin minte cum e să te îndrăgostești... ” a mai adăugat el, urmând să mărturisească că simte nevoia să plângă.

Oana l-a încurajat să facă ceea ce simte, iar el i-a făcut o destăinuire total neașteptată: „Uite, mă faci să zâmbesc și zâmbesc din tot sufletul. Te văd atât de frumoasă, de zâmbăreață, de... Mi-ai intrat la inimă! Crede-mă! Voiam atât de mult să te sărut, dar în același timp aveam chestia asta pusă. Dar după ce am văzut ce am văzut...”.

Ulterior, cei doi au decis să doarmă îmbrățișați pe canapea în hol, fără să mai țină cont de nimic.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

