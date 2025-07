Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Au ieșit scântei la alegerile de date în vila fetelor. Maria, deranjată teribil de afirmația Ellei

În ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025, concurenții au ales cu ce ispite vor merge la cel de-al doilea date, însă în cazul fetelor s-a lăsat cu scântei. Descoperă care a fost motivul pentru care s-au aprins spiritele și ce alegeri s-au făcut.

A venit momentul alegerii ispitelor pentru cel de-al doilea date, iar primul care a spart gheața în tabăra baiților a fost chiar Marian Grozavu.

Deși la băieți, totul s-a desfășurat în liniște, cu amuzament și voie bună, în cazul fetelor, spiritele s-au încins, aruncându-se cu vorbe grele.

Citește și: Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Francesca Sarao, prima concurentă care a decis să continue testul fără acordul partenerului ei

Descoperă în rândurile de mai jos cum vor pleca concurenții la date de această dată și din ce motiv a pornit o ceartă în casa fetelor.

Băieții au ales ispitele pentru cel de-al doilea date, în ediția 5 de la Insula Iubirii sezonul 9, din 29 iulie 2025

Radu Vâlcan i-a invitat pe băieți să aleagă ispitele care îi vor însoți în următoare aventură, iar așa cum am menționat și anterior, primul care a avut această oportunitate a fost iubitul Biancăi Dan, Marian Grozavu.

El a ales-o din nou pe Teodora Racoș, motivând că au avut o interacțiune foarte bună încă de la primul date: „Avem principii asemănătoare, valori comune, avem ce să discutăm și chiar e o fată inteligentă și o companie plăcută”

„Ne place aventura și ne-am dori tot așa să facem un date” a spus ispita, urmând să fie completată de Marian: „Aventura, adică sporturi extreme. De exemplu, Biancăi nu îi place pe jet ski și Teodorei îi place”.

Marius Avram a ales-o pe Oana Monea, motivând că au avut anumite discuții care i-au stârnit interesul: „Îmi explica cum și-a început ea afacerile pe care le deține și că, oarecum, era susținută de bărbatul cu care era în momentul respectiv. Aș vrea să îmi explice mai bine pentru că poate și eu la rândul meu, chiar dacă o susțin pe Maria, poate nu o fac în felul în care trebuie și cred cu putință că îmi poate da niște sfaturi bune. Și încă o chestie, trebuie să învețe să sară în piscină să facă bomba!”.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Prima ceremonie specială a focului s-a lăsat cu lacrimi. Ce oportunitate unică a refuzat Francesca

Cristian Pungă a ales-o pe Naba Salem, din nou, din dorința de a-i demonstra că „nu este speriat de bombe”.

Claudiu Bora a decis să meargă la cel de-al doilea date cu Diandra Moga, explicând că „este o femeie matură, inteligentă și foarte frumoasă”.

Andrei Lemnaru a ales-o pe Andreea Crăciun, așa cum toată lumea se aștepta, dat fiind că au petrecut timp în casa băieților împreună ori de câte ori au avut ocazia: „Acum sunt nevoit să aleg pentru că data trecută a ales Ella pentru mine. O voi alege pe Andreea. Alegerea ei am fost eu, când mi-a oferit ghirlandă, înseamnă că a văzut ceva la mine, a simțit ceva. Și eu la rândul meu, sub formă de respect, vreau să-i ofer ocazia de a mă cunoaște mai bine și eu s-o cunosc mai bine”.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Ella a fost la un pas de moarte din cauza unei operații: „Am făcut-o pentru binele relației”

După alegerile băieților, au urmat și deciziile fetelor, care nu au stat foarte mult pe gânduri și au trecut la treabă.

Fetele au ales ce ispite vor merge alături de ele la următorul date, în ediția 5 din Insula Iubirii sezonul 9, din 29 iulie 2025

Prima care și-a ales partenerul pentru următorul date a fost Ella Vișan.Ea a decis să îi acorde o șansă lui Narcis Bujor, făcând următoarea declarație:

„Pentru primul date l-am ales pe Teo, cu care m-am simțit foarte bine. Am descoperit că avem foarte multe lucruri în comun, probabil și faptul că suntem din același oraș îmi oferă acest sentiment de ceva familiar, însă știu că și celelalte vor să-l cunoască mai îndeaproape și nu aș vrea să le răpesc această oportunitate, deși l-aș fi ales din nou pe Teo, însă le respect și pe celelalte fete, așa că pentru al doilea date o să-l aleg pe Narcis”.

Bianca Dan l-a ales pe Tavi Grigorescu, dat fiind că au petrecut timp împreună în urmă cu o seară, iar Isabel Martinez Villa a decis să îl scoată la date pe George Ivănescu, chiar dacă inițial a vrut să refuze date-ul: „Am vrut să-i dau oportunitatea să iasă și el!”.

Francesca Sarao a decis să îi ofere o șansă lui Andrei Vasile, iar Maria Avram l-a ales pe Teo Costache, încingând spiritele în casa fetelor.

Maria Avram, deranjată teribil de afirmația pe care a făcut-o Ella Vișan la alegerea ispitei pentru cel de-al doilea date

După ce l-a ales pe Teo Costache, Maria Avram a ținut să menționeze câteva aspecte:

„Nu știam și nu luasem la cunoștință că Ella își dorea să cunoască mai mult. Vorbisem într-adevăr la început că o să rotim oarecum băeiții între noi, dar chiar nu luasem la cunoștință că tu îți dorești să îl cunoști mai mult decât un date și o să rămân cu Teo astăzi”.

Ella, de asemenea, a reacționat: „Am simțit că am fost pusă într-o lumină destul de proastă”, urmând ca Maria să intervină din nou: „Nu știu ce fel de lumină proastă că a fost afirmația ta a fost destul de ... nu trebuia, nu își avea locul”.

După alegerile făcute, discuția a fost dezbătută și în vilă, Narcis fiind cel care i-a mărturisit Ellei că se observă anumite scântei, motivul principal fiind că aceasta are un caracter puternic, în timp ce Maria îi spunea lui Teo că nu a știut că vor să se cunoască mai bine.

„Este o râcă între ele. Am simțit, doar că nu știu momentan ce se întâmplă acolo și nu știu ce își dorește fiecare” a spus și Teo.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Cristina Scarlevschi, confesiuni dureroase despre copilul pe care l-a pierdut: „s-a născut bolnav”