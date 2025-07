Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Radu Vâlcan a făcut un anunț care schimbă totul: „Chiar acum, în această seară!”

În ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025, concurenții au primit o veste care schimbă complet situația actuală. Descoperă ce anunț a făcut Radu Vâlcan la finalul episodului, după ce un nou cuplu a intrat în testul relației.

Debutul episodului 5 din Insula Iubirii sezonul 9 i-a surprins la ceremonia focului pe Francesca și pe Cristi, care vor rămâne în continuare în Thailanda pentru a-și testa relația, exact așa cum și-a dorit concurenta, chiar dacă iubitul ei i-a transmis că pentru el testul s-a încheiat și că și-a învățat lecția.

Tot în cadrul acestui episod, concurenții au făcut noi alegeri pentru date, au luat parte la multe momente tensionate, dar au fost luați și prin surprindere de prezența unui nou cuplu pe insulă.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în această ediție și prin ce situații intense au trecut toți participanții emisiunii.

Refuzul Francescăi Sarao de a pleca în România a schimbat starea concurenților în ambele vile, în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025

În episodul 5 din Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025, Francesca a explicat motivul pentru care a ales să continue aventura, luând prin surprindere pe toată lumea.

Concurenta a considerat că iubitul ei mai are de îndurat, deoarece comportamentul pe care l-a văzut în cele două filmări îl vede și acasă și, de cele mai multe ori, vede doar o schimbare temporară sau niciuna.

„Lucrurile pe care eu le văd în material sunt lucruri pe care le vorbim și mi le spune constant acasă. Eu nu am văzut nimic nou. Este același Cristi, aceleași vorbe, aceleași lacrimi. Chiar îmi doresc să învețe mai multe, mi-aș dori să mă vadă și pe mine în preajma altor oameni.” a explicat aceasta la bonfire.

„Știu ce se întâmplă acasă, știu că am încercat de atâtea ori și nu s-a schimbat nimic și m-am considerat extrem de norocoasă că am fost aleasă dintre atâți oameni care și-ar fi dorit să fie aici și aș fi vrut tare mult să mă bucur de experiența asta și să simt tot ce se simte aici. Îmi este foarte greu și mie, mi-este greu, mă simt stânjenită în multe situații, dar sunt lucruri pe care eu nu le-am făcut și vreau să înțeleg dacă zona de confort pe care o am acasă îmi place și este benefică pentru mine.” a mai adăugat aceasta la testimonial.

În timp ce ei trăiau unele dintre cele mai intense momente la bonfire, dar separat, atât fetele, cât și băieții se distrau așa cum știau mai bine alături de ispite. Totuși, cea care nu a reușit să se integreze și să se simtă bine la petreceri a fost Isabel, care s-a retras în camera ei destul de rapid în această seară.

Cei care au atras atenția din nou în casa fetelor au fost Ella și Teo, mai ales că petreceau majoritatea timpului împreună, dansând și ciocnind pahare fără rețineri. La testimonial, Teo a recunoscut că Ella a fost singura care i-a atras atenția în prima seară, însă, pentru un moment, nu i-a confirmat și ei acest aspect.

Maria și Bianca au observat totul și, într-un moment în care erau doar ele două, au discutat despre posibila cădere în ispită a Ellei.

Bianca: S-a îndrăgostit de Teo! O cunosc, o văd cum râde lângă el, o văd.

Maria: Crezi? Jură-te, nu! Nu fată, ce ai? Așa de repede să te îndrăgostești?

Bianca: Știu reacția unei femei care se îndrăgostește (...) Așa făceam și eu când mă îndrăgosteam.

La întoarcerea Francescăi de la bonfire, aceasta le-a povestit tuturor că a putut să ia o decizie pentru prima dată în istoria acestui sezon, însă fără să le ofere și alte detalii, lăsându-i să se gândească singuri la ce ar fi putut fi. Concurenta s-a îndreptat direct spre camera Ellei, acolo unde ei i-a povestit mai multe detalii, începând să plângă.

În tot acest timp și Cristi le povestea colegilor săi cu mare dezamăgire că Francesca a refuzat să renunțe la test, iar Andrei vorbea cu Teodora despre dorința lui ca Ella să își pună silicoane:

„Ella și-a pus silicoane că i-am propus eu. Ea își făcuse ridicare și am văzut că ridicarea aia după un anumit timp s-a dus și i-am propus să își pună silicoane că noi ne-am operat în aceeași zi. Eu am fost primul, doar că nici operația ei nu a fost reușită. Nu i-a luat țesut mamar deloc, adică nu sunt uniforme și eu mereu am insistat << Dacă tot ai făcut operația o dată, știu că există o traumă. Te las un timp, nu-i problemă >>, dar părerea mea este să le schimbe și să pună altele”.

Ulterior, Marian a intrat în discuția celor doi și a recunoscut că dacă ar putea să schimbe și el ceva la el ar fi vocea: „E subțire, e caldă, dar câteodată e prea subțire. Dacă aș putea, aș face o îngroșare de coardă vocală”.

Între timp, soția lui, observând că Francesca și Ella lipsesc de la petrecere, s-a dus la ele, urmând să afle mai multe detalii despre bonfire-ul la care a fost iubita lui Cristi. Apoi, fetele au ieșit pe terasă și au început să se relaxeze și danseze, încercând să uite de probleme.

Din păcate pentru Cristi, nu s-a întâmplat același lucru și în cazul lui, deoarece nu a putut să își ia gândul de la refuzul Francescăi. Marius, totuși, s-a bucurat de această seară, petrecând timp în piscină alături atât de Oana Monea, cât și de Naba Salem, fără să țină cont de tristețea din jurul lui.

Ceea ce a surprins pe toată lumea în casa fetelor, a fost totuși apropierea Biancăi față de Tavi, dar și faptul că Ella s-a întors în cameră, deoarece nu era foarte bine din punct de vedere psihic. Ea a început să-și scrie gândurile pe hârtie, fiind vizibil marcată de ceea ce a făcut Cristi pentru Francesca.

Bianca Dan, confesiuni cutremurătoare în fața Mariei Avram, în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025

Maria și Bianca au observat din nou lipsa Ellei și au început să vorbească despre atitudinea ei, mai ales că aceasta ar fi plecat în cameră fără să zică „Noapte bună!” chiar într-un moment în care Bianca vorbea cu Teo. Partenera lui Marian consideră că ispita masculină o privește într-un anumit fel pe Maria și că de aceea Ella este de fapt supărată.

„Crezi că dacă îl iau pe Teo la date se supără ea?” a întrebat Maria, recunoscând și ea existența privirilor.

Bianca s-a deschis în fața Mariei și cu privire la relația ei, nu doar la felul în care vede tot ce se întâmplă pe insulă. Aceasta a făcut o serie de mărturisiri care i-au uluit pe telespectatorii care nu se așteptau la o atitudine de acest gen după doar câteva zile.

„Eu nu știu dacă să mai simt dor, că nu sunt... Bă, să văd și eu ceva, uite cum a văzut ea! Și dacă se dă la una, măcar să știu ceva , ca să pot și eu să... să știu cum să fiu. Eu nu mă văd să mă despart de el. Mi-aș dori să fie vina lui, nu a mea. Ca să pot să mă despart de el. Că eu altfel nu pot și simt că nu vreau. Dacă e el omul ăla bun, o să-l respect toată viața cum l-am respectat și până acum. Dar dacă face ceva ar fi și ca o eliberare” îi spunea aceasta Mariei.

Concurenții au ales ispitele pentru cel de-al doilea date, în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025

Primii care au ales partenerii pentru date-uri au fost băieții, iar Marian Grozavu a fost cel care a spart gheața. El a ales-o pe Teodora Racoș, din nou: „Am interacționat foarte bine de la primul date, încă de prima dată de când ne-am cunoscut. Avem principii asemănătoare, valori comune, avem ce să discutăm și chiar e o fată inteligentă și o companie plăcută”.

Marius Avram a ales-o pe Oana Monea, mărturisind că ar putea să primească sfaturi bune în privința felului în care ar trebui să se comporte cu soția lui și cum să o susțină mai bine.

Cristian Pungă a decis să meargă cu Naba Salem la date, având dorința de a-i demonstra că nu este „speriat de bombe”.

Claudiu Borca a ales-o pe Diandra, motivând că este o femeie matură, inteligentă și foarte frumoasă.

Andrei Lemnaru a făcut pentru prima dată o alegere, pentru că la primul date iubita lui a fost cea care a ales să meargă cu Nicoleta Balint. Concurentul a decis să meargă în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii la date alături de Andreea Crăciun, ispita care se află în permanență în jurul lui.

După alegerile băieților, au urmat și deciziile fetelor, care nu au stat foarte mult pe gânduri și au trecut la treabă, dar nu înainte ca Isabel Martinez Villa să îi transmită lui Radu Vâlcan că nu se mai simte confortabilă în emisiune, după ce și la testimonial a recunoscut că regretă participarea și că nu vrea să mai petreacă timp departe de partenerul ei.

Prima care a avut dreptul de a alege un partener pentru următorul date a fost Ella Vișan. Ea a decis să îi acorde o șansă lui Narcis Bujor.

Bianca Dan l-a ales pe Tavi Grigorescu, dat fiind că au petrecut timp împreună în urmă cu o seară.

Maria Avram l-a ales pe Teo Costache, încingând spiritele în casa fetelor, iar Francesca Sarao a decis să îi ofere o șansă lui Andrei Vasile.

Isabel Martinez Villa a vrut să refuze date-ul, însă pentru că acestea sunt regulile emisiunii, ea a fost nevoită să facă o alegere. În cele din urmă s-a decis să îl scoată la date pe George Ivănescu.

Narcis Bujor și Teo Costache, deranjați de atitudinea Mariei Avram, în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025

După ce s-au întors de la alegerile de date, fetele și ispitele masculine au petrecut timp în bucătărie, însă într-un moment neașteptat Narcis a fost deranjat de felul în care Maria s-a comportat cu el.

Ispita masculină i-a atras atenția că atunci când ea îi spune să facă ceva, măcar să îl roage frumos, dat fiind că nu este obligat să îi îndeplinească cerințele.

„<< Fă-mi, adu-mi, dă-mi >> Dacă te respect, te respect. Nu am ajuns la nivelul la care să nu spunem << Te rog frumos >>, să nu spunem << Mulțumesc >>. Era un lucru care nu era obligat nimeni să-l facă. N-am venit aici să fiu ospătar.” a spus acesta, extrem de dezamăgit.

„Băi nene, dacă mă mai ordonă asta pe mine...” a mai adăugat el, în timp ce Maria spunea despre el că este fain, dar că are atitudine de „cocoș”.

„Scuză-mă că sunt bărbat! Cu altceva nu am deranjat aici. Decât că nu m-am lăsat călcat în picioare și folosit. Nici n-o s-o fac.” a mai spus Narcis.

Și Teo Costache a avut o reticență cu privire la atitudinea Mariei, recunoscând că aceasta îl caută cu privirea ori de câte ori are ocazia și că are o dorință continuă de a bârfi:

„<< Haide, haide să bârfim >>. Bârfiți fraților. Pe mine nu mă interesează!” a spus acesta la testimonial, exemplificând un gest de-ale concurentei.

„Se uită toată ziua după camere, ești la Insula Iubirii, ești filmat 24/7. La ce te aștepți? De ce nu ai stat acasă? (...) Trebuie să proiecteze faptul că n-ar trebui să aibă ochi și pentru Teo ” a mai spus acesta, făcând referire la comportamentul Mariei.

Un nou cuplu și-a făcut apariția la Insula Iubirii, în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025

George Vornicu și Ionela Coșa sunt concurenții care au venit să își testeze relația la Insula Iubirii, intrând în testul tentanției la cinci zile distanță față de celelalte cupluri.

La momentul participării în emisiune, cei doi erau împreună de 3 ani și 7 luni, având în spate o poveste de dragoste care a început într-un context destul de delicat.

„El a ieșit dintr-o căsnicie când noi ne-am cunoscut, undeva la 3-4 luni de zile distanță și automat nu își mai dorea o relație serioasă. Bine, el nu mi-a spus asta, dar...” a spus Ionela.

„Primul an a fost mai greu la mine. El a vrut să mai copilărească un pic” a mai adăugat aceasta, urmând ca George să ia cuvântul: „Ce să mai copilăresc? Am ieșit dintr-o căsnicie, unde na, am fost corect”.

„N-ai fost corect că m-ai încurcat pe mine. Nu mi-ai zis!” a mai adăugat aceasta, urmând să povestească că după o lună de la cunoașterea lor ea a venit la București pentru o perioadă scurtă de timp în scop profesional, timp în care el „și-a făcut viața”.

George Vornicu are 38 de ani și este dezvoltator imobiliar în Brașov, iar Ionela are 25 de ani și este casnică, în urma deciziei de a demisiona din funcția de șef de sală într-un cazino, unde a lucrat timp de aproximativ 5 ani. Deși între cei doi este o diferență de 13 ani, concurenții susțin că nu o resimt pentru că el este mai copilăros, iar ea foarte matură.

În cadrul primei ceremonii de cuplu a focului, Ionela și George au dezvăluit că la început ea avea o reticență vis a vis de relație, dar mai ales în privința locului său de muncă. Ea a povestit că simțea nevoia să îi verifice conturile de rețele sociale, dat fiind că nu avea încredere deplină în el, la fel cum se întâmpla și în momentul în care au venit la Insula Iubirii.

Totuși, concurentul a mărturisit că el are încredere în ea pentru că nu i-a greșit niciodată, dar și că are planuri mari pentru viitor. Mai exact, el spune că își mai dorește un copil sau doi, având deja o fetiță din căsnicia pe care a încheiat-o înainte de relația cu Ionela.

Cât despre participarea lor la Insulă, aceștia au mărturisit că nu și-au impus anumite limite.

„Eu nu i-am impus limite. Un bărbat adevărat trebuie să știe cum să reacționeze în asemenea situații și să dea de înțeles că nu poate fi cucerit. Dar, cu siguranță, m-ar deranja un sărut, atingeri și flirt, clar” a explicat Ionela.

„Noi nu ne-am impus nicio limită. Limita bunului simț, asta am zis-o de fiecare dată” a adăugat și George.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția în cele două vile alături de noii concurenți, în ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025

Prezentatorul emisiunii i-a luat prin surprindere pe concurenți și pe ispite, deoarece nimic nu avea să anunțe venirea lui la o oră atât de târzie. În timp ce unii credeau că este vorba despre un bonfire, alții și-au dat seama că era vorba despre o surpriză.

„În momentul în care l-am văzut pe George, eu am crezut că plec acasă!” a zis Cristi dezamăgit.

Fetele, de asemenea, au trăit momente intense în momentul în care Radu Vâlcan și-a făcut apariția, luând în calcul o mulțime de scenarii.

„Mi s-au înmuiat picioarele” , „Mi s-a făcut rău!” , „Am rămas Poker Face!” sunt doar trei dintre reacțiile concurentelor.

„Seara aceasta va fi una cu emoții, dar nu pentru voi, ci pentru o nouă prezență, aici, în vila voastră. Din această seară, dragii mei, pe Insula Iubirii a sosit un nou cuplu. Mi-aș dori să o întâmpinați cu căldură pe Ionela!” a spus Radu Vâlcan, liniștindu-i pe toți.

Concurenta i-a atras atenția instant lui George Ivănescu, care a recunoscut că ea este cea pe care o place cu adevărat încă de la prima vedere: „Am zis, da, ea e!”.

În timp ce noii concurenți încercau să se integreze, ceilalți și-au dat seama că cineva va pleca acasă, fapt care a fost confirmat și de prezentatorul emisiunii.

„Un nou cuplu a ajuns la Insula Iubirii. Asta înseamnă că un altul va trebui să părăsească această experiență chiar acum, în această seară!”.

Următorul episod din Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează joi de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

