Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Un nou cuplu și-a făcut apariția. Cine sunt Ionela Coșa și George Vornicu

În ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 29 iulie 2025, Radu Vâlcan a luat prin surprindere pe toată lumea când și-a făcut apariția alături de noii concurenți care vor să își testeze relația în Thailanda.

Concurenții sezonului 9 Insula Iubirii au avut parte de o surpriză neașteptată la doar 5 zile de la începerea testului tentației alături de cele mai râvnite ispite.

Radu Vâlcan și-a făcut apariția în casele lor pentru a-i prezenta rând pe rând pe noii concurenți, care vor da totul peste cap și care vor trăi unele dintre cele mai intense momente din viața lor.

Citește și: Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Au ieșt scântei la alegerile de date în vila fetelor. Maria, deranjată teribil de afirmația Ellei

Cine sunt noii concurenți de la Insula Iubirii. Ionela Coșa și George Vornicu au venit în Thailanda pentru a-și testa relația

În episodul 5 din Insula Iubirii, doi concurenți au intrat în testul relației fără să stea prea mult pe gânduri.

Ionela Coșa și George Vornicu sunt cei care completează tabloul concurenților din sezonul 9 Insula Iubirii. Ea are 25 de ani și este casnică, după ce timp de 5 ani a lucrat ca șef de sală într-un cazino, iar el are 28 de ani și este dezvoltator imobiliar în Brașov, acolo unde și locuiesc împreună.

„Anul acesta am terminat un cartier de case, l-am finalizat și am zis să iau o pauză până în primăvară. Am 27 de case și 10 duplexuri pe care le-am vândut dinainte să mă apuc de ele” a povestit acesta la testimonial.

La momentul participării, cei doi erau împreună de 3 ani și 7 luni, având în spate o poveste de dragoste care a început într-un context destul de delicat.

„El a ieșit dintr-o căsnicie când noi ne-am cunoscut, undeva la 3-4 luni de zile distanță și automat nu își mai dorea o relație serioasă. Bine, el nu mi-a spus asta, dar...” a spus Ionela.

„Primul an a fost mai greu la mine. El a vrut să mai copilărească un pic” a mai adăugat aceasta, urmând ca George să ia cuvântul: „Ce să mai copilăresc? Am ieșit dintr-o căsnicie, unde na, am fost corect”.

„N-ai fost corect că m-ai încurcat pe mine. Nu mi-ai zis!” a mai adăugat aceasta.

Din căsnicia anterioară, George are o fetiță de 5 ani, despre care a povestit că stă o săptămână la ei și o săptămână la mama sa, și care se înțelege foarte bine cu noua sa parteneră. Concurentul a mărturisit că își mai dorește un copil sau doi și nu exclude ca Ionela să fie cea care îi poate aduce această bucurie din nou.

Deși el a mărturisit că are încredere în iubita lui pentru că nu i-a greșit niciodată și că are planuri mari pentru viitor, aceasta a recunoscut că nu poate spune același lucru, deoarece la doar o lună de la cunoașterea lor aceasta a venit la București în scop profesional pentru o perioadă scurtă, timp în care el „și-a făcut viața”.

„Am aflat că mai vorbea cu alte fete, ieșea cu alte fete. Eram la mare cu prietenul lui și am rămas cu el la piscină, (...) și dintr-o dată să-mi spună << George nu te merită pentru că mai iese și cu altă fată >> . Mi-a spus despre cine este vorba, am ajuns acasă, am studiat un pic, i-am spart parola de la Facebook. Am văzut cu ochii mei despre cine este vorba. M-am dus să vorbesc cu fata respectivă, mi-a confirmat. Pe mine m-a deranjat gestul ei pentru că ea lucra într-un local în care noi mergeam foarte des și m-a văzut cu el.” a explicat aceasta, urmând să dezvăluie și alte aventuri de-ale partenerului ei.

Citește și: Insula Iubirii, 29 iulie 2025. Francesca Sarao, prima concurentă care a decis să continue testul fără acordul partenerului ei

„Lucram eu la cazino într-un hotel. Mă cunoșteam cu barmanii, ospătarii. Era 00:00 și mă sună ospătărița << E George aici cu o fată blondă >>. M-am dus, am intrat prin spate, i-am dat mesaj, el nu mă vedea. Primește mesajul, ridică telefonul, citește mesajul și îl pune înapoi” a povestit aceasta, în timp ce George a completat-o: „Am mai stat câteva secunde și mi-am dat seama că m-a văzut și am zis că mai bine răspund că sunt la hotel și că beau un ceai cu o prietenă din copilărie”.

Deși între cei doi este o diferență de 13 ani, concurenții susțin că nu o resimt pentru că el este mai copilăros, iar ea foarte matură. Mai mult decât atât, cei doi susțin că nu și-au impus anumite limite, dar că au așteptări mari unul de la celălalt.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Prima ceremonie specială a focului s-a lăsat cu lacrimi. Ce oportunitate unică a refuzat Francesca

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Ella a fost la un pas de moarte din cauza unei operații: „Am făcut-o pentru binele relației”