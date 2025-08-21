Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria i-a explicat lui Cătălin toate poreclele folosite cu Bianca. "Plec ispitit"

În episodul 14 de Insula Iubirii Plus, Maria și Cătălin au avut o discuție sinceră pe plajă unde au vorbit despre finalul emisiunii și ce vor face după.

Maria Avram i-a împărtășit că mai are un Cătălin în viața ei, este vorba despre directorul ei și i-a povestit ispitei masculine că atunci când va reveni în Marea Britanie are mult de muncă.

De asemenea, ea i-a spus că șeful ei i-a zis la plecare să îi trimită un mesaj atunci când se întoarce de la emisiune să îi spună dacă se întoarce singură sau nu.

Maria și Cătălin, discuție sinceră pe plajă

Ispita Cătălin i-a spus Mariei că poate ar trebui să îi transmită șefului ei că nu se întoarce singură, dându-i de înțeles că se întoarce cu el.

Maria a spus că îi va fi dor de atmosfera de pe insulă și că va dori să țină legătura cu el, Cătălin, cu Mattia, George, Liviu și poate și Ella, care s-a apropiat mai mult de ea în ultima vreme.

Cătălin i-a spus Mariei că îi place faptul că Ella este o femeie asumată și a făcut ce a simțit pe insulă, cu riscul de a cădea în ispită.

Maria i-a spus ispitei masculine că ea și Bianca au preferat să folosească porecle la început pentru că nu îi cunoșteau încă pe băieți și nu voiau să se interpreteze lucrurile pe care le bârfeau despre ei. Ea a recunoscut că roșie era numele de cod pentru el, Cătălin, castravete era pentru Tavi, Alfonso era Andrew, șarpe era Teo și a mai menționat câteva nume de cod despre care nu a spus pentru cine erau.

Cătălin a râs, dând de înțeles că i se pare o joacă puerilă această situație și i-a spus Mariei că trebuie să fie asumată și să spună și să facă ce simte.

De asemenea, Cătălin i-a mai explicat Mariei cum a decis să se apropie de ea. Chiar dacă la început ea părea cea mai dură, el și-a dat seama că ea este de fapt o fire sensibilă și a știut că e femeia potrivită. El a mai zis că deși el a venit în rolul de ispită, s-a simțit ispitit de ea.

