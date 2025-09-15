Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat cu Ella când s-a întors în Marea Britanie, după desparțirea de Andrei

În noul interviu acordat recent după Insula Iubirii sezonul 9, Ella Vișan a povestit cum au decurs lucrurile atunci când ea s-a întors în Marea Britanie.

După ce a aterizat în București, la final de martie, Ella a povestit că după doar o zi a avut zbor spre UK, pe 29 martie, unde s-a dus în casa în care locuiau ea și Andrei. Atunci ea a început să își facă bagajele și s-a mutat din locuința lor pe 1 aprilie.

Ella Vișan, despre primele zile în Marea Britanie, după ce s-a întors de la Insula Iubirii

Ella a menționat că știe faptul că Andrei spune lucruri diferite pe social media despre ultima dată când s-au văzut și ea vrea să clarifice lucrurile. Concurenta a zis că are și dovezi clare care să susțină spusele ei.

Ea a povestit că singurele lucruri pe care le-a luat din casă au fost hainele ei și pe pisica lor, Mia, despre care ea și Andrei agreaseră mai demult să o ia Ella în caz că se despart. În schimb, în mediul online, Andrei ar fi susținut că a găsit casa goală, iar acest lucru este total neadevărat, din spusele Ellei.

De asemenea, concurenta Insula Iubirii a spus că ea nu s-a întâlnit în luna mai cu Andrei, așa cum a susținut el. Ea i-a predat cheia proprietarei, nu lui Andrei.

Ella Vișan a mai spus că e adevărat că ei s-au întâlnit la un moment dat chiar în restaurantul în care ea a fost manageră să discute despre despărțire, dar Andrei continua să vorbească despre emisiunea la care au participat, fără să vrea să vorbească despre stadiul relației lor și ce nevoi au avut ei.

Prin urmare, Ella și-a dat seama că Andrei nu a înțeles nimic din lucrurile despre care ea îi vorbea când se gândea la lipsurile din relația lor.

Ella a mai menționat că mai avea o mulțime de lucruri personale în mașina lui Andrei pe care nu și le-a recuperat nici până acum. De asemenea, a mai zis că ea nu a văzut verighetele, nu a văzut nicio invitație de nuntă și a dat de înțeles că Andrei nici măcar nu trebuia să le mai ridice de la furnizori.

Ella a mai explicat că ea nu a văzut rochia în forma ei finală, doar a probat-o, dar a anulat comanda și tot ea a fost cea care a mai sunat la doi furnizori de servicii pentru a le spune că evenimentul s-a anulat.

Se pare, însă, că Ella și Andrei au două versiuni diferite despre modul în care ea și Andrei s-au văzut pentru ultima dată.

„Andrei a făcut câteva afirmații în social media, nu știu exact ce urmărește cu aceste afirmații, dar cu siguranță fac toate demersurile pentru a oferi oamenilor (...) care mă susțin, simt că le sunt datoare cu o dovadă despre autenticitatea vorbelor mele. (...) Dețin dovezi care contrazis spusele lui, dar cu siguranță, când situația le va cere, le voi arăta. Una este fii rănit și alta este să vrei să rănești în urma unei situații”, a mai zis Ella.

