Ce tatuaj și-a făcut Ella Vișan în amintirea momentelor trăite cu ispita Teo la Insula Iubirii sezonul 9. Care e semnificația

Ella Vișan s-a întors în România pentru o scurtă perioadă și a fost aseară invitată la un podcast acolo unde a vorbit mai multe despre experiența de la Insula Iubirii sezonul 9.

Tatuajul cu o semnificație aparte pe care și l-a făcut Ella după Insula Iubirii

Ella Vișan se află în România pentru câteva zile și a fost invitată la primul ei podcast după Insula Iubirii, experiența care i-a schimbat viața.

Ella a povestit lucruri despre ea și educația ei, după care a vorbit despre relația ei cu Andrei, iar apoi despre experiența de la Insula Iubirii.

Concurenta din sezonul 9 a povestit că experiența de la Insula Iubirii i-a schimbat complet viața și a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, să intre în energia feminină și să învețe să se iubească mai mult.

Ella a dezvăluit tot ce nu mergea în relația cu Andrei și ce așteptări avea de la el după terminarea testului pe Insula Iubirii. Ea a dezvăluit că nu se aștepta să se îndrăgostească de Teo, dar nu regretă nimic din ceea ce a făcut în emisiune.

Ella a mai povestit că nu l-a perceput pe Teo ca o ispită, ci ca pe o persoană implicată pentru că se vedea cât de mult îi pasă de ea și de nevoile ei. Cu toate acestea, Ella s-a gândit că el ar putea să își joace doar rolul și nu și-au făcut planuri cu ce ar vrea să facă atunci când pleacă din Thailanda.

Chiar dacă ea s-a așteptat să plece cu Teo de la Insula Iubirii, nu și-au planificat ce urmează să se întâmple acasă.

Ella a mai spus că relația de cunoaștere dintre ea și Teo s-a răcit treptat pentru că ea nu se gândise să se mute în România și atunci când s-a întors în Anglia nu au mai vorbit așa des, dar au continuat să țină legătura.

Ea a menționat chiar și faptul că a vorbit cu Teo înainte să ajungă în România, dar nu știe dacă se vor vedea. Cu toate acestea, ea este deschisă să se întâlnească.

În amintirea celor petrecute pe Insula Iubirii, Ella și-a făcut un tatuaj pe umăr. Tatuajul este cu o semilună și patru puncte. Cele 4 puncte semnifică faptul că toate relațiile ei de până acum s-au terminat după 4 ani, iar semiluna are legătură cu momentul de la Insula când a stat pe plajă cu Teo și s-au uitat împreună la luna plină.

Atunci ea i-a spus că dacă îndrăgostiții se uită împreună la luna plină se vor despărți, tocmai de aceea ea a ales să își tatueze o semilună.

Ella a mai zis că își dorește să existe iertare între ea și Andrei și că el va face mereu parte din trecutul ei și va vorbi cu respect despre el.

