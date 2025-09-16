Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus

La interviul acordat după ce s-a încheiat difuzarea Insula Iubirii, Ella Vișan a vorbit și despre ce impact au avut vorbele lui Andrei asupra ei.

La primul bonfire, Ella a povestit că a simțit că a primit o palmă, atunci când l-a auzit pe Andrei discutând liber despre problemele ei medicale cu ispitele feminine din vila băieților.

Ella a întâmpinat, din păcate, o serie de probleme de sănătate din cauza implanturilor mamare. Ea a povestit că și-ar fi dorit ca traumele suferite de ea să rămână confidențiale, având în vedere că fac parte din viața ei intimă.

Elle Vișan a vorbit deschis despre kilogramele în plus și felul în care a fost criticată

În schimb, Andrei Lemnaru le-a povestit ispitelor Naba Salem și Andreea Crăciun despre experiența Ellei și despre faptul că el nu știe dacă să o convingă să își schimbe implanturile sau să renunțe complet la ele.

Când Ella a urmărit acele imagini cu destăinuirile lui Andrei despre ea s-a simțit foarte rănită din cauza faptului că știa că familia ei se va îngrijora, dar și pentru că și-ar fi dorit ca viitorul ei soț să nu vorbească despre problemele ei medicale care au avut un puternic impact și asupra psihicului ei.

“Am fost criticată și aș putea spune acuzată că nu sunt exemplu bun pentru generația tânără pentru că indiferent cât de operată aș fi nu sunt mulțumită de felul în care arăt, oamenii de acasă neștiind, nici familia nu știa, complicațiile mele medicale, nu doar aspectul fizic, urmând alt val de critici că mă victimizez, deși nu vorbesc cu ușurință nici acum despre acest subiect și că refuz să îmi îndepărtez implanturile. (…) Situația e mult mai gravă, din punct de vedere psihic, față de cât credeam eu că este. Am foarte multe temeri. (…) Pozele, da, pozele au fost un alt șoc pentru mine.

Nu am înțeles niciodată de ce cineva a încercat să facă asta și ce a încercat să urmărească. Nu îmi este rușine, am explicat, avem fluctuații de greutate, suntem oameni. Am avut operații serioase, nu estetice. Iarăși un alt aspect care s-a discutat, s-a vehiculat că aș fi făcut gastric sleeve. (…) Cred că a fost singurul lucru din media pe care nu puteam să îl citesc, în rest tot hate-ul care mi s-a adus a fost digerabil, în schimb acest subiect cu operațiile și cu ceea ce s-a vehiculat și cu ceea ce s-a lăsat de înțeles în social media, da, mi-a fost greu să îl citesc”, a declarat Ella Vișan.

Un alt aspect care a fost recent discutat în presă ține de fotografiile cu Ella din adolescență și lupta ei cu kilogramele în plus.

Ella a spus că nu s-a operat la stomac, așa cum s-a vehiculat, dar a durut-o să vadă că a fost criticată pentru faptul că a avut câteva kilograme în plus de care a scăpat ulterior. Nu se aștepta să fie criticată pentru felul în care a arătat în urmă cu mai mulți ani.

Concurenta Insula Iubirii sezonul 9 a ținut să explice că toate aceste subiecte au afectat-o enorm și nu se aștepta să primească atât de mult hate din partea oamenilor care o urmăresc.

