Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus

La interviul acordat după ce s-a încheiat difuzarea Insula Iubirii, Ella Vișan a vorbit și despre ce impact au avut vorbele lui Andrei asupra ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 16:48 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 17:30

La primul bonfire, Ella a povestit că a simțit că a primit o palmă, atunci când l-a auzit pe Andrei discutând liber despre problemele ei medicale cu ispitele feminine din vila băieților.

Ella a întâmpinat, din păcate, o serie de probleme de sănătate din cauza implanturilor mamare. Ea a povestit că și-ar fi dorit ca traumele suferite de ea să rămână confidențiale, având în vedere că fac parte din viața ei intimă.

Elle Vișan a vorbit deschis despre kilogramele în plus și felul în care a fost criticată

În schimb, Andrei Lemnaru le-a povestit ispitelor Naba Salem și Andreea Crăciun despre experiența Ellei și despre faptul că el nu știe dacă să o convingă să își schimbe implanturile sau să renunțe complet la ele.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat cu Ella când s-a întors în Marea Britanie, după desparțirea de Andrei

Când Ella a urmărit acele imagini cu destăinuirile lui Andrei despre ea s-a simțit foarte rănită din cauza faptului că știa că familia ei se va îngrijora, dar și pentru că și-ar fi dorit ca viitorul ei soț să nu vorbească despre problemele ei medicale care au avut un puternic impact și asupra psihicului ei.

“Am fost criticată și aș putea spune acuzată că nu sunt exemplu bun pentru generația tânără pentru că indiferent cât de operată aș fi nu sunt mulțumită de felul în care arăt, oamenii de acasă neștiind, nici familia nu știa, complicațiile mele medicale, nu doar aspectul fizic, urmând alt val de critici că mă victimizez, deși nu vorbesc cu ușurință nici acum despre acest subiect și că refuz să îmi îndepărtez implanturile. (…) Situația e mult mai gravă, din punct de vedere psihic, față de cât credeam eu că este. Am foarte multe temeri. (…) Pozele, da, pozele au fost un alt șoc pentru mine.

Nu am înțeles niciodată de ce cineva a încercat să facă asta și ce a încercat să urmărească. Nu îmi este rușine, am explicat, avem fluctuații de greutate, suntem oameni. Am avut operații serioase, nu estetice. Iarăși un alt aspect care s-a discutat, s-a vehiculat că aș fi făcut gastric sleeve. (…) Cred că a fost singurul lucru din media pe care nu puteam să îl citesc, în rest tot hate-ul care mi s-a adus a fost digerabil, în schimb acest subiect cu operațiile și cu ceea ce s-a vehiculat și cu ceea ce s-a lăsat de înțeles în social media, da, mi-a fost greu să îl citesc”, a declarat Ella Vișan.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce i-a spus mama Ellei Vișan când a văzut imaginile intime cu ea și Teo din baie

Un alt aspect care a fost recent discutat în presă ține de fotografiile cu Ella din adolescență și lupta ei cu kilogramele în plus.

Ella a spus că nu s-a operat la stomac, așa cum s-a vehiculat, dar a durut-o să vadă că a fost criticată pentru faptul că a avut câteva kilograme în plus de care a scăpat ulterior. Nu se aștepta să fie criticată pentru felul în care a arătat în urmă cu mai mulți ani.

Concurenta Insula Iubirii sezonul 9 a ținut să explice că toate aceste subiecte au afectat-o enorm și nu se aștepta să primească atât de mult hate din partea oamenilor care o urmăresc.

colaj ella visan
+15
Mai multe fotografii

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii are un nou iubit. Cum a reacționat el când a văzut imaginile cu ea și Teo

Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un pas important pentru cariera ei. Despre ce schimbare e vorba...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat cu Ella când s-a întors în Marea Britanie, după desparțirea de Andrei
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat cu Ella când s-a întors în Marea Britanie, după...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce i-a spus mama Ellei Vișan când a văzut imaginile intime cu ea și Teo din baie
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce i-a spus mama Ellei Vișan când a văzut imaginile intime cu ea și Teo...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x