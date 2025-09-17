Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo

Ella Vișan a vorbit deschis despre momentele intime cu ispita Teo de la Insula Iubrii sezonul 9.

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o în emisiune cu ispita Teo.

Ella Vișan a vorbit deschis despre apropierea ei cu Teo

La interviul acordat la 6 luni după filmările Insula Iubirii, Ella a vorbit despre date-ul ei de 24 de ore cu Teo și cum a început relația lor de cunoaștere.

Ella a povestit că s-a bucurat să aibă alături de ea un bărbat ca Teo pentru că și-a dat seama că este implicat, că îi pasă de ea și că e atent mereu la stările ei.

Concurenta de la Insula Iubirii a povestit că ispita masculină i-a demonstrat că îi e alături în cele mai grele momente, atunci când se întorcea de la bonfire și a văzut în el tipul de bărbat pe care și-l dorea alături. Acest lucru a determinat-o să se apropie și mai mult de el și ușor, ușor să se îndrăgostească.

Ea a dezvăluit cum s-a simțit la date-ul de 24 ore, atunci când cei doi s-au bucurat de momente intime în baie și a menționat și de ce și-a schimbat brusc comportamentul după.

„Teo a fost omul care a știut să mă scoată din anumite stări într-un stil total diferit. Mi-am dat seama că nu sunt genul de om care să fiu mângâiată pe spate, să mă drăgălești (...). A avut un stil, ca să spun așa, mai brutal. (...) Și mi-am dat seama că un om căruia îi pasă de tine se agită, iar așa sunt și eu”, a zis Ella.

Când a fost întrebată dacă a regretat ceva din date-ul de 24 ore cu Teo, Ella a mărturisit:

„Am regretat, da, că l-am lăsat pe Teo să doarmă cu aerul condiționat ca a doua zi să am eu o migrenă, o durere de cap extraordinară și iarăși să se interpreteze de către toată țara plus diaspora că mi-a părut rău sau că nu mi-a plăcut. Și m-am simțit prost și față de el. I-am explicat foarte clar că nu dormim cu aerul condiționat pentru că eu sunt bătrână (...) și el nu a înțeles. (...) El a rămas cu impresia că am eu ceva sau că regret, sau că am mustrări de conștiință, că nu am vrut să îl pup. (…) m fost scorpie, săracul băiat. Dar nu, nu regret momentul, nu regret date-ul. Mă bucur că am fost eu cu Teo”, a povestit Ella Vișan.

