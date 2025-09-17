Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Detaliile dezvăluite de Ella Vișan despre momentele intime cu ispita Teo

Ella Vișan a vorbit deschis despre momentele intime cu ispita Teo de la Insula Iubrii sezonul 9.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:38 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 12:17

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit deschis despre legătura pe care a avut-o în emisiune cu ispita Teo.

Ella Vișan a vorbit deschis despre apropierea ei cu Teo

La interviul acordat la 6 luni după filmările Insula Iubirii, Ella a vorbit despre date-ul ei de 24 de ore cu Teo și cum a început relația lor de cunoaștere.

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii are un nou iubit. Cum a reacționat el când a văzut imaginile cu ea și Teo

Ella a povestit că s-a bucurat să aibă alături de ea un bărbat ca Teo pentru că și-a dat seama că este implicat, că îi pasă de ea și că e atent mereu la stările ei.

Concurenta de la Insula Iubirii a povestit că ispita masculină i-a demonstrat că îi e alături în cele mai grele momente, atunci când se întorcea de la bonfire și a văzut în el tipul de bărbat pe care și-l dorea alături. Acest lucru a determinat-o să se apropie și mai mult de el și ușor, ușor să se îndrăgostească.

Ea a dezvăluit cum s-a simțit la date-ul de 24 ore, atunci când cei doi s-au bucurat de momente intime în baie și a menționat și de ce și-a schimbat brusc comportamentul după.

„Teo a fost omul care a știut să mă scoată din anumite stări într-un stil total diferit. Mi-am dat seama că nu sunt genul de om care să fiu mângâiată pe spate, să mă drăgălești (...). A avut un stil, ca să spun așa, mai brutal. (...) Și mi-am dat seama că un om căruia îi pasă de tine se agită, iar așa sunt și eu”, a zis Ella.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat cu Ella când s-a întors în Marea Britanie, după desparțirea de Andrei

Când a fost întrebată dacă a regretat ceva din date-ul de 24 ore cu Teo, Ella a mărturisit:

„Am regretat, da, că l-am lăsat pe Teo să doarmă cu aerul condiționat ca a doua zi să am eu o migrenă, o durere de cap extraordinară și iarăși să se interpreteze de către toată țara plus diaspora că mi-a părut rău sau că nu mi-a plăcut. Și m-am simțit prost și față de el. I-am explicat foarte clar că nu dormim cu aerul condiționat pentru că eu sunt bătrână (...) și el nu a înțeles. (...) El a rămas cu impresia că am eu ceva sau că regret, sau că am mustrări de conștiință, că nu am vrut să îl pup. (…) m fost scorpie, săracul băiat. Dar nu, nu regret momentul, nu regret date-ul. Mă bucur că am fost eu cu Teo”, a povestit Ella Vișan.

colaj ella visan
+15
Mai multe fotografii

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus... Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în plus
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Cum a reacționat Ella Vișan la știrile despre lupta ei cu kilogramele în...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un pas important pentru cariera ei. Despre ce schimbare e vorba
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezonul 8 a făcut un pas important pentru cariera ei. Despre ce schimbare e vorba
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x