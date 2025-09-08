Antena Căutare
Ispita Teo Costache pune capăt speculațiilor! Ce spune despre legătura cu presupusa lui iubită. "Teodora nu este iubita mea"

Teodor Costache, ispita masculină de la Insula Iubirii, a pus pe jar inimile fanelor emisiunii care au fost foarte curioase să afle dacă acesta iubește din nou.

Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 13:48 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 15:40
Ispita masculină a dezvăluit care e, de fapt, adevărul despre presupusa lui iubită jurnaistă. | Antena 1

La Insula Iubirii în sezonul 9, după ce a participat ca ispită și în sezonul 8, Teo a fost ispită supremă și a avut o conexiune aparte cu Ella Vișan, concurenta care a venit în cuplu cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru.

Ce spune Teo Costache despre presupusa lui iubită, Teodora

Alegerea lui Teo de a pleca cu Ella la bonfire-ul final a fost una surprinzătoare pentru toată lumea. Se pare că el nu și-a jucat doar rolul de ispită, ci chiar a ajuns să aibă sentimente pentru ea. Teo a ales să plece de la Insula Iubirii alături de Ella, dar, din păcate, la interviul de la 6 luni distanță, el a mărturisit că relația dintre ei nu a funcționat.

Ella s-ar fi supărat pe Teo încă dinainte să plece din Thailanda, după ce s-au întâlnit la hotel cu Andrei care alesese să plece cu Andrușca. Se pare că Ella își dorea ca Teo să fie mai afectuos cu ea în prezența lui Andrei, dar Teo a spus că din respect pentru Andrei nu a făcut gesturi de tandrețe către ea.

Legătura lor s-a destrămat destul de repede după filmarea emisiunii pentru că Ella s-a întors în Anglia și cei doi au mai vorbit doar pentru o scurtă perioadă.

După finala Insula Iubirii sezonul 9 când ispitele au participat la watch party-ul de la Berăria H, Teo Costache a fost surprins cu o domnișoară brunetă, ținându-se de mână.

Recent, Teo a decis să dezmintă orice zvon cum că ar forma un cuplu cu Teodora Bănică, o frumoasă jurnalistă.

După ce au apărut în presă mai multe imagini cu ei ținându-se de mână și luând masa împreună. Paparazzi au fost cu ochii pe ei la tot pasul, dar se pare că Teo a ținut să clarifice anumite aspecte. El a spus că nu formează un cuplu cu Teodora, dar recunoaște că au ieșit împreună.

Cei doi s-au cunoscut în mediul online în urmă cu două săptămâni și abia au ieșit la prima lor întâlnire, dar Teo nu se pripește să facă afirmații despre statusul relației lor.

El a povestit pentru Spynews că el și Teodora au ieșit la masă împreună, au discutat și apoi au plecat acasă separat.

”Nu suntem împreună. Noi ne-am cunoscut datorită fanilor noștri care ne dădeau tag în comentarii și ne trimiteau postări ba mie, ba ei. Am invitat-o să ieșim să luăm masa împreună atunci când am venit la București. Noi ne urmăream de vreo două săptămâni pe social media, înainte nu știam de ea, nu știam cine e ea. A fost o discuție plăcută, ne-am înțeles fain. Eu sunt prins cu treburile mele, ea cu treburile ei, nu știm când o să ne mai vedem, dacă ne mai vedem. A fost doar o cunoaștere și atât. Avem planuri destul de diferite”, a spus Teo Costache pentru Spynews.ro.

Se pare că ispita Teo nu se lasă ușor cucerit și este mult mai atent acum când vine vorba despre conexiunile pe care le are cu femeile pe care le întâlnește.

