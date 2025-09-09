Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Andrușca, dezvăluiri despre relația cu Andrei după Insula Iubirii sezonul 9

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Andrușca, dezvăluiri despre relația cu Andrei după Insula Iubirii sezonul 9

Ispita Andreea Aurică de la Insula Iubirii, cunoscută mai mult sub numele de Andrușca în emisiune, a atras atenția concurenților cu fizicul ei sculptat și cu zâmbetul cuceritor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 11:48 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 13:12

Frumoasa blondină l-a cucerit pe insulă mai întâi pe Marius, unde a format un fel de trio amoros atunci când a decis să se alieze cu Oana Monea pentru a-l ispiti. Până la urmă, Marius a ales să meargă cu Oana la date-ul de 24 de ore și atunci Andrușca a înțeles că trebuie să își schimbe focusul.

Cum a decurs relația dintre Andrușca și Andrei după Insula Iubirii sezonul 9

Atunci când a văzut că Andrușca nu mai e interesată de Marius, Andrei Lemnaru a decis să se apropie de ea, arătându-i cât de mult îi place prezența ei.

Citește și: Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Planurile Ellei după confruntarea cu ispita Andrușca. Detaliile nedifuzate la TV

De asemenea, Andrei a început să facă și gesturi tandre față de ea, Andreea s-a lăsat descoperită și au povestit împreună despre copilăria lor în aceeași zonă. Cei doi s-au îndrăgostit rapid și au decis să formeze un cuplu pe insulă, timp în care Andreea voia sa îl ajute să treacă peste despărțirea de Ella și cât de dezamăgirea pe care i-a cauzat-o.

Andrușca s-a bucurat să vadă că Andrei a vrut să plece cu ea de pe insulă și atunci când au ajuns în România au petrecut împreună cele mai frumoase momente.

Ea a povestit că mai întâi au stat acasă la Naba câteva zile împreună cu alte ispite, printre care și Narcis. Apoi au mers doar ei doi acasă la ea, Andreea l-a dus pe Andrei și acasă la părinții ei și l-a prezentat alor ei.

Citește și: Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat

Ispita a dezvăluit că familia ei era foarte încântată să în cunoască și mama ei chiar avea un tablou pe mobilă cu poza lor. Andrei era în continuare foarte debusolat și dezamăgit din cauza faptului că anulase nunta și avea în mașină verighetele și invitațiile de la nuntă de care trebuia să scape.

Andrușca i-a fost alături și l-a încurajat să treacă peste, dar el s-a răcit treptat de ea. De Paște el s-a întors din nou în România și au petrecut sărbătorile la părinții lui unde Andrușca s-a bucurat să îi cunoască familia.

Ea i-a dat un ultimatum pentru a se decide cum continuă relația lor, de vreme ce văzuse că nu mai erau la fel de apropiați. Au decis să se despartă, deși Andrușca nu își dorea asta și pentru ea și acum există șanse să se împace cu el. Ea a dezvăluit și că Andrei s-a mutat de curând înapoi în România după ce ea l-a sfătuit să facă asta.

Se pare că cei doi încă țin legătura și sunt prieteni, cu mari șanse să își reînnoade relația, așa cum a povestit ispita de la Insula Iubirii sezonul 9.

colaj andrusca
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca

Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Observatornews.ro Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Video recomandate
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală Marti, 09.09.2025, 09:00
Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Luni, 08.09.2025, 23:46 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram.
Cine este noul iubit al ispitei Oana Monea, după ce a declarat ca încă ține legătura cu Marius Avram. "Ești cel...
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Mesajul emoționant al Larisei Mârtan pentru fiica ei, Hazel, de ziua ei de nume.
Mesajul emoționant al Larisei Mârtan pentru fiica ei, Hazel, de ziua ei de nume. "O mamă imperfectă"
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele Jurnalul
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x