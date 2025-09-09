Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Andrușca, dezvăluiri despre relația cu Andrei după Insula Iubirii sezonul 9

Ispita Andreea Aurică de la Insula Iubirii, cunoscută mai mult sub numele de Andrușca în emisiune, a atras atenția concurenților cu fizicul ei sculptat și cu zâmbetul cuceritor.

Frumoasa blondină l-a cucerit pe insulă mai întâi pe Marius, unde a format un fel de trio amoros atunci când a decis să se alieze cu Oana Monea pentru a-l ispiti. Până la urmă, Marius a ales să meargă cu Oana la date-ul de 24 de ore și atunci Andrușca a înțeles că trebuie să își schimbe focusul.

Cum a decurs relația dintre Andrușca și Andrei după Insula Iubirii sezonul 9

Atunci când a văzut că Andrușca nu mai e interesată de Marius, Andrei Lemnaru a decis să se apropie de ea, arătându-i cât de mult îi place prezența ei.

Citește și: Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Planurile Ellei după confruntarea cu ispita Andrușca. Detaliile nedifuzate la TV

De asemenea, Andrei a început să facă și gesturi tandre față de ea, Andreea s-a lăsat descoperită și au povestit împreună despre copilăria lor în aceeași zonă. Cei doi s-au îndrăgostit rapid și au decis să formeze un cuplu pe insulă, timp în care Andreea voia sa îl ajute să treacă peste despărțirea de Ella și cât de dezamăgirea pe care i-a cauzat-o.

Andrușca s-a bucurat să vadă că Andrei a vrut să plece cu ea de pe insulă și atunci când au ajuns în România au petrecut împreună cele mai frumoase momente.

Ea a povestit că mai întâi au stat acasă la Naba câteva zile împreună cu alte ispite, printre care și Narcis. Apoi au mers doar ei doi acasă la ea, Andreea l-a dus pe Andrei și acasă la părinții ei și l-a prezentat alor ei.

Citește și: Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat

Ispita a dezvăluit că familia ei era foarte încântată să în cunoască și mama ei chiar avea un tablou pe mobilă cu poza lor. Andrei era în continuare foarte debusolat și dezamăgit din cauza faptului că anulase nunta și avea în mașină verighetele și invitațiile de la nuntă de care trebuia să scape.

Andrușca i-a fost alături și l-a încurajat să treacă peste, dar el s-a răcit treptat de ea. De Paște el s-a întors din nou în România și au petrecut sărbătorile la părinții lui unde Andrușca s-a bucurat să îi cunoască familia.

Ea i-a dat un ultimatum pentru a se decide cum continuă relația lor, de vreme ce văzuse că nu mai erau la fel de apropiați. Au decis să se despartă, deși Andrușca nu își dorea asta și pentru ea și acum există șanse să se împace cu el. Ea a dezvăluit și că Andrei s-a mutat de curând înapoi în România după ce ea l-a sfătuit să facă asta.

Se pare că cei doi încă țin legătura și sunt prieteni, cu mari șanse să își reînnoade relația, așa cum a povestit ispita de la Insula Iubirii sezonul 9.

Citește și: Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca