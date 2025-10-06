Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Motivul pentru care Andrei a ales să plece cu Andrușca de la Insula Iubirii

Andrei Lemnaru a mai povestit în timpul interviului după difuzarea emisiunii Insula Iubirii sezonul 9 și cum a decis să meargă mai departe după despărțirea de Ella.

Chiar dacă nimeni nu se aștepta, nici măcar Andrușca, Andrei a dezvăluit că relația dintre el și ispita Andrușca nu a fost una din răzbunare.

De ce a ales Andrei să plece cu ispita Andrușca de la Insula Iubirii sezonul 9

El chiar a făcut ce a simțit și a lăsat să vină natural tot ce s-a întâmplat între ei. Andrei a fost sincer cu ispita Andrușca și s-a bucurat că au legat o prietenie foarte frumoasă.

La momentul la care el a decis să plece de la Insula Iubirii în compania ispitei, el știe că nu crede că se poate implica într-o nouă relație pentru că avea nevoie de timp să se vindece. Cu toate acestea, cei doi au fost împreună o vreme și la scurt timp după terminarea emisiunii au decis să pună punct relației și să rămână doar prieteni.

Andrei Lemnaru a vorbit deschis și despre suferința pe care a simțit-o atunci când s-a întors în Marea Britanie și și-a dat seama că e singur, că femeia pe care o iubea și cu care avea să se însoare nu mai făcea parte din viitorul lui.

Chiar dacă a trecut prin momente dificile și luni de refacere, el a povestit că a preferat să se concentreze pe muncă, a avut două joburi și atunci când avea timp liber mergea la sală pentru a simți că se eliberează și face ceva pentru el.

De puțin timp, Andrei a hotărât să se mute înapoi în România și a spus că nu se vede întorcându-se în Marea Britanie.

„Am avut multe discuții cu Andrușca la date-uri în care îi ziceam că nu știu dacă voi alege să plecăm împreună, dar nu e problemă, vom continua afară dacă va fi să fie. Dar am zis că de ce să fac asta afară? Eu trebuie să dovedesc lumii că ce s-a întâmplat aici este real, să înțeleagă lumea că nu este nimic regizat. Suntem noi, oameni, 100% reali, nu avem niște foi de pe care să citim, monitoare în față de pe care să citim. Eu n-aș putea, dar se vedea din reacțiile pe care le aveam”, a povestit Andrei.

El știa, însă că îi va fi foarte greu să se recupereze după despărțirea de Ella și nu știa cât de disponibil emoțional va putea fi pentru a continua o relație cu Andrușca.

„M-a lovit realitate doar când am ajuns în UK. Atunci mi-am dat seama exact ce se întâmplă văzându-mă singur în casă, mi-am dat seama ce voi face eu de acum. Și am intrat în niște stări pe care eu încercam să le controlez, dar nu, mă copleșiseră mai mult. Suntem adulți, am vorbit împreună, nu a fost să fie, nu se știe niciodată dacă va mai fi ceva, dar rămânem prieteni pentru că eu mereu dacă aveam nevoie de un sfat, chiar dacă eu eram în UK (...), vorbeam. (...) Dar în principiu totul a plecat de la mine, eu eram prioritatea, eu trebuia să fiu bine”, a mai explicat Andrei Lemnaru.

