Ispita Mattia Carnessali și Marian Grozavu de la Insula Iubirii sezonul 9 se vor lupta în ring! Când are loc evenimentul

În urmă cu ceva timp, Mattia Carnessali a dezvăluit pe Insta Story că Marian Grozavu, iubitul Biancăi Dan, i-a propus să se lupte în ring.

Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 14:11 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 15:03
Marian Grozavu l-a provocat în ring pe Mattia Carnessali. | Antena 1

Mattia Carnessali a fost ispita masculină din sezonul 9 Insula Iubirii care a reușit să o ispitească pe Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu.

Cei doi au venit împreună la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă o pot repara pentru a trece la pasul următor, și anume la o cerere în căsătorie.

Mattia Carnessali vs Marian Grozavu, în ringul de luptă

În vila fetelor, Bianca a fost impresionată de Mattia și au creat o conexiune apropiată. Atunci când a văzut imaginile, lui Marian nu i-a venit să creadă și i-a cerut socoteală Biancăi la bonfire-ul final.

Citește și: Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii sezonul 9, față în față cu Alin Simoiu. Ce relație a existat între ei

Bianca a recunoscut atunci că și-a dat șansa să înceapă o cunoaștere cu Mattia, dar voia mai întâi să clarifice relația cu Marian pentru a lua o decizie finală.

Deși inițial ea a spus că pleacă singură de la Insula Iubirii, ea și Marian au ajuns să se împace chiar după bonfire, uitând cu desăvârșire că îi promisese lui Mattia că se va pune pe ea pe primul loc.

Prin urmare, Marian Grozavu vrea să își ia revanșa de la Mattia, după ce a simțit că ispita masculină a avut potențialul de a-i destabiliza relația.

„Deci în sfârșit pot să oficializez chestia asta, deși nu mi-am dorit-o eu, am primit o propunere de la manager de la RXF. Domnul Marian își dorește un meci cu mine de MMA și am acceptat, o să accept lucrul ăsta, dar o să accept cu condiția de a nu împărți banii. Doar câștigătorul merge acasă cu banii, să vedem dacă domnul Marian va accepta lucrul respectiv. Deja totul e aproape organizat, ăsta e ultimul aspect”, a explicat într-un story Mattia la scurt timp după ce primise propunerea de la RXF.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Teodora Racoș, despre imaginile nedifuzate la TV cu ea și Marian Grozavu

Se pare că meciul a fost deja stabilit și gala de MMA va avea loc pe 22 octombrie.

„Sincer să fiu, ar putea și să mă bată, de ce nu? Poate, cine știe cât o fi făcut el box. A venit el cu ideea. Eu nu îl cunosc deloc, nu știu cine e, ce-o făcut. Poate e bun. Nu știu. Mie nu îmi e frică, dar există posibilitatea și sunt pregătit și să pierd. Dacă aș pierde, aș pierde. Nu o să mă las ușor, dar am mai pierdut în viață și se mai întâmplă”, a spus Mattia despre meciul cu Marian Grozavu într-un live pe TikTok unde primea întrebări de la fani.

Fanii Insula Iubirii au reacționat imediat când au văzut postarea de la RXF și sunt curioși de cum va decurge acest meci și cine va câștiga.

În postarea de pe pagina RFX apare următoarea descriere, care chiar i-a stârnit pe fanii Insulei Iubirii: „Pe 22 octombrie, totul se decide! 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 𝘃𝘀 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗿𝗼𝘇𝗮𝘃𝘂. Au aprins scântei la bonfire-ul final dar acum aprind focul luptei. Un conflict nerezolvat, o istorie încărcată de orgolii și priviri grele… iar acum, singurul loc unde pot încheia socotelile este cușca Next Fighter 22, acolo unde nu mai există scuze, doar lovituri”.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Mattia crede că Bianca și Marian nu au fost sinceri unul cu celălalt.Ce a dezvăluit

Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit...
