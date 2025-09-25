Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ispita Mattia crede că Bianca și Marian nu au fost sinceri unul cu celălalt.Ce a dezvăluit

Mattia și-a spus și părerea sinceră despre relația din prezent a Biancăi Dan cu Marian Grozavu.

Într-un interviu recent acordat de ispita Mattia Carnessali, el a vorbit deschis despre cum l-a impactat experiența de la Insula Iubirii sezonul 9.

Ce spune Mattia despre relația din prezent dintre Marian Grozavu cu Bianca Dan

Ispita masculină a dezvăluit că a învățat multe lucruri despre oameni și se bucură că el a putut fi el însuși, fără să joace un simplu rol. El a povestit că așa cum s-a purtat pe insulă alături de fete, fix așa este și în viața reală cu oamenii din jur și în toate relațiile sale.

Mattia a vorbit deschis și despre cum vede el relația dintre Bianca Dan și Marian Grozavu acum. El a povestit și ce s-a întâmplat la bonfire-ul pe care el l-a avut cu Marian, dar și la bonfire-ul final.

Ispita consideră că Marian și Bianca nu au fost până la final sinceri unul cu celălalt și e convins că Bianca nu i-a povestit foarte multe lucruri iubitului ei când au ajuns acasă.

„Eu cred că au învățat, dar încă nu sunt capabili să pună învățământul la drum, adică încă nu l-au aplicat. Au înțeles, dar nu l-au aplicat la ei”, a zis Mattia.

El a vorbit deschis și despre ultima lui interacțiune cu Bianca. Mattia Carnessali a povestit că a revăzut-o pe Bianca după încheierea filmărilor în Phuket, acolo unde și-a recuperat ceasul. Ea i-a mulțumit pentru experiență și i-a urat să fie fericit.

„Ne-am văzut la restaurant în Phuket, mi-a dat ceasul înapoi, mi-a zis să fiu fericit. Ce să zic...Dup-aia a pus niște postări pe Instagram unde zicea că a avut încredere în persoane greșite, că nu am fost adevărat și eu i-am scris «Tu chiar crezi asta?» și ea a zis că da. Și dacă tu chiar crezi asta, cine sunt eu să âți schimb părerea. Eu o știu pe a mea, nu pot să o schimb pe a ta”, a mai explicat Mattia.

Mattia a demonstrat încă de la începutul interacțiunii sale cu Bianca pe insulă că el nu joacă un rol și că este real cu ea. Chiar dacă Bianca s-a deschis inițial în fața lui și și-a dat voie să se simtă curtată, dorită și fericită, se pare că în final a ales să se întoarcă la Marian, acolo unde simțea o anumită siguranță și familiaritate.

În prezent, Bianca și Marian spun că se înțeleg mai bine ca oricând, iar Marian se pregătește să o ceară de soție. El chiar a dezvăluit recent că cel care se ocupă de inelul Biancăi este Claudiu, concurentul Insula Iubirii sezonul 9 cu care s-a împrietenit în timpul emisiunii.

