Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii sezonul 9, față în față cu Alin Simoiu. Ce relație a existat între ei

Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii au fost invitați în emisiunea Viața fără filtru de pe Antena Stars. Prezentatoarea Natalia Mateuț le-a făcut o surpriză celor doi foști concurenți din sezonul 9 și le-a pregătit o discuție cu fosta ispită Alin Simoiu.

Marian Grozavu și Bianca Dan au fost invitați în emisiunea Viața fără filtru, acolo unde au făcut mai multe declarații referitoare la relația lor după Insula Iubirii. Cei doi foști concurenți au avut parte și de o întâlnire surpriză cu fosta ispită Alin Simoiu, cu care Bianca a interacționat cât timp ea și Marian au fost despărțiți.

Într-o intervenție video, fosta ispită de la Insula Iubirii a dat cărțile pe față în ceea ce privește „întâlnirea” sa cu Bianca Dan. Iată ce declarații au făcut!

Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii sezonul 9 au intrat în legătură directă cu fosta ispită Alin Simoiu

Marian Grozavu și Bianca Dan de la Insula Iubirii sezonul 9 au trecut prin momente mai grele pe parcursul relației lor, fiind despărțiți timp de două luni. În acea perioadă, concurenta a vorbit cu Alin Simoiu, fostă ispită în cadrul show-ului, iar mulți au fost curioși să afle ce legătură a existat, de fapt, între cei doi.

După ce Natalia Mateuț a deschis subiectul, Bianca Dan a făcut declarații și a explicat că s-a ocupat de un apartament de-al lui Alin Simoiu, susținând că Marian Grozavu știa de acest lucru.

„Ea nu a avut o relație cu Alin. S-a ocupat de apartamentul lui, dar pe parte profesională. (...) Eu știam, ea mi-a și spus că <<M-a sunat Alin, vrea un apartament>>. (...) Nu am fost gelos. În domeniul acesta de activitate nu poate să existe gelozia atât timp cât nu se trece. Nu există gelozie când este vorba de un business”, a intervenit Marian, lămurind speculațiile potrivit cărora între Bianca și ispita Alin ar fi existat ceva mai mult.

În scurt timp, cei doi au fost puși în legătură directă cu Alin Simoiu, care a confirmat faptul că întâlnirea dintre el și Bianca a fost una strict profesională.

„Într-adevăr, ne-am cunoscut în contextul în care m-a ajutat să vând unul dintre imobilele mele din București și nu a fost nimic mai mult între noi decât partea profesională, vânzarea apartamentului și colaborarea de după”, a explicat Alin Simoiu la Antena Stars, în emisiunea Viața fără filtru.

Și-ar fi dorit Alin Simoiu o cunoaștere cu Bianca Dan?

Întrebat de Natalia Mateuț dacă și-ar fi dorit să iasă la o întâlnire cu fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9, Alin Simoiu a oferit un raspun sincer. Fosta ispită a explicat că nu a luat în calcul această variantă și nu s-a gândit mai departe. Cu toate acestea, Alin Simoiu nu a negat că și-ar fi dorit să aibă parte de o cină romantică alături de Bianca Dan.

„Nu m-am gândit la asta, nu am văzut lucrurile mai departe decât partea profesională. Nu pot să spun că nu, nu mi-aș fi dorit, dar nu am încercat”, a mai mărturisit Alin Simoiu.

Întrebați de Natalia Mateuț când urmează nunta, Marian Grozavu a răspuns că au programat-o pentru anul viitor, el ocupându-se de partea administrativă. Bianca a adăugat că își dorește să țină cont de tradiții la nunta lor.

„Eu am copilărit cu muzică tradițională la bunica și mi-aș dori. (...) Mi-aș dori ceva restrâns”, a adăugat concurenta.

