Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux

Mattia Carnessali, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a pus pe toată lumea pe gânduri atunci când i-a dezvăluit unei concurente faptul că deține mai multe mașini. Iată ce bolizi de lux conduce.

Mattia Carnessali se numără printre ispitele masculine care au atras atenția telespectatorilor, dar și concurentelor. Tânărul în vârstă de 32 de ani a reușit să cucerească publicul cu povestea de viață și felul său carismatic.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mattia Carnessali a trecut printr-o încercare grea. Ispita masculină a fost diagnosticată cu cancer când avea doar 17 ani, însă a reușit să învingă boala cumplită.

În prezent, acesta trăiește fiecare experiență la intensitate maximă și se bucură de tot ceea ce îi oferă viața. De-a lungul timpului, tânărul s-a concentrat asupra carierei sale, devenind un antreprenor de succes.

Businessul pe care îl deține l-a ajutat să aibă parte de stabilitate financiară și să își permită o viață de lux. De asemenea, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 are și o pasiune pentru mașini, iar drept dovadă stau chiar postările sale din mediul online.

Ce mașini conduce ispita Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9

Recent, Mattia Carnessali a adus în discuție, pe insulă, un subiect controversat: bolizii de lux pe care îi are. Atunci când a fost întrebat ce mașină conduce, ispita masculină a oferit un răspuns care a luat-o prin surprindere pe Bianca Dan.

„Am mai multe (n.r. mașini)”, a zis el.

Din pozele de pe contul de Instagram se poate observa faptul că ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 deține un Porsche Cayman 718 GTS. Valoarea unui astfel de bolid de lux poate ajunge până la 80.000 de euro, în funcție de dotările pe care le are.

Mai mult, Mattia Carnessali s-a filmat și la volanului unui Audi RS Q3. Din postările sale de pe rețelele sociale, ispita masculină apare conducând și un Maserati.

Tânărului îi place adrenalina și este un pasionat la senzațiilor tari, motiv pentru care și-a cumpărat și o motocicletă.

De ce a participat Mattia Carnessali la Insula Iubirii sezonul 9

Mattia Carnessali consideră că are foarte multe calități, iar printre acestea se numără și intensitatea cu care iubește femeile. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și s-a înscris la castingul pentru Insula Iubirii sezonul 9.

„Sunt nebun după femei, cred că aceasta este calitatea principală! Îmi plac mult”, a mărturisit el în urmă cu ceva timp.

Odată ajuns în Thailanda, ispita masculină a decis să cunoască toate concurentele pentru a-și face o părere despre fiecare. În ediția de marți, 12 august 2025, se poate observa faptul că tânărul s-a apropiat din ce în ce mai mult de Bianca Dan, iubita lui Marian Grozavu.

Cei doi au fost filmați în timp ce dansau și se bucurau de noua petrecere la care participau.

Telespectatorii îl pot vedea în continuare pe Mattia Carnessali la Insula Iubirii sezonul 9, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.