Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a logodit. Cum arată inelul de logodnă

Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a logodit.

Ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 nu a oferit încă mai multe detalii despre cererea în căsătorie, dar fanii sunt curioși să afle cum s-a întâmplat. | Antena 1 & Instagram

Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a logodit la scurt timp după ce și-a anunțat fanii că este într-o relație.

Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a logodit

Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a logodit cu iubitul ei, Laurențiu. Cei doi au anunțat că formează un cuplu în urmă cu o zi, dar iată că ei s-au simțit suficient de hotărâți încât să ajungă să facă un pas important pentru relația lor.

Naba Salem a făcut furori în sezonul 9 Insula Iubirii cu atitudinea ei efervescentă, cu sinceritatea ei și formele senzuale. Naba a demonstrat că nu e doar o femeie frumoasă, ci și sensibilă și cerebrală și ambițioasă, care a învățat multe din experiențele concurenților veniți să își testeze relațiile.

După încheierea difuzării emisiunii Insula Iubirii, Naba a dezvăluit că pentru ea această experiență a fost unică, a format legături strânse cu multe dintre ispite, dar s-a împrietenit și cu câțiva concurenți.

Cu un suflet mare, multă empatie și umor, Naba le-a fost alături lui Andrei Lemnaru, dar și lui Marius Avram atunci când au vorbit deschis despre problemele din cuplurile lor. Ea i-a ajutat cu sfaturi și a încercat să le fie aproape. Acum, la 6 luni de la încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii, Naba a dezvăluit că formează un cuplu, având un nou iubit.

Numele lui este Laurențiu Erett și frumoasă brunetă a făcut o postare pe contul ei de Facebook în care anunța noua ei relație. Mulți dintre fanii ei au felicitat-o pe frumoasa ispită și i-au urat toată fericirea din lume.

Din informațiile postate pe Facebook, noul iubit al Nabei este student la Facultatea de Medicină, dar este și antreprenor. El deține două centre estetice, unul în Tulcea și altul în Constanța.

Nu se știe însă de cât timp formează un cuplu cei doi îndrăgostiți, dar ce e clar e faptul că ei sunt mai hotărâți ca niciodată să ducă relația la următorul nivel. Ieri seară se pare că a avut loc cererea în căsătorie, iar acum Naba a pozat inelul de logodnă de pe deget, semn că e de acord cu cererea în căsătorie și că își face planuri de nuntă.

Ea a postat pe Insta Story o imagine cu mână pe volan în care se vede inelul de logodnă plin de pietre prețioase. Ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 nu a oferit încă mai multe detalii despre cererea în căsătorie, dar fanii sunt curioși să afle mai multe.

Se pare că frumoasa ispită trăiește o poveste de dragoste ca în filme, care o face pe deplin fericită și o face să se viseze mireasă.

