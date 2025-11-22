Ispita Narcis Bujor de la Insula Iubirii sezonul 9, schimbare neașteptată de look. Ce au observat fanii lui

Antena Căutare
După ce a dispărut pentru o vreme de pe rețelele de socializare, ispita Narcis Bujor a revenit pe Instagram și și-a anunțat fanii că vechiul său cont nu mai e activ.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 15:00
Ispita Narcis Bujor a luat o pauză neintenționată de la Instagram după ce vechiul său cont a devenit inactiv.

Ispita Narcis Bujor a luat o pauză neintenționată de la Instagram după ce vechiul său cont a devenit inactiv. Acum că s-a întors cu un nou cont, fanii nu aveau cum să nu observe schimbarea prin care a trecut.

La ce intervenție estetică a apelat ispita Narcis Bujor de curând

În noul video postat, Narcis este tuns mai scurt și are pe scalp urme vizibile care apar doar în cazul unui implant de păr. Chiar dacă în noul video ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 nu a menționat nimic legat de noua schimbare de look, fanii și-au dat seama de schimbarea evidentă.

Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică.

Într-o altă postare, el și-a anunțat urmăritorii că vechiul său cont este inactiv temporar „din cauza unei erori de la Instagrm. Lucrez deja cu suportul ca să îl recuperez cât mai repede. Până atunci mi-am făcut cont nou. Te rog mult să dai follow acestui cont și, dacă poți, să dai și share la mesaj, ca să ajungă la toată lumea. Mulțumesc din suflet!”, se arată în altă postare de-a lui.

Ispita masculină se pare că trece printr-o perioadă a schimbărilor și nu a ezitat să apeleze la ajutorul medicului estetician pentru implantul de păr, dorindu-și un nou look.

Așa cum a povestit în trecut, Narcis este adeptul intervențiilor estetice pentru că în trecut a apelat și la unele la nivelul feței, pentru a-și întreține aspectul tânăr al tenului.

Tânărul în vârstă de 32 ani nu s-a sfiit să recunoască faptul că a apelat la injecții cu botox la nivelul feței pentru a avea un aspect mai tânăr, lipsit de riduri.

Reacția lui Narcis Bujor după ce a fost comparat cu Teo Costache.

Narcis le dovedește celor de acasă că este atent la felul în care arată și că pentru el este foarte important aspectul fizic, drept dovadă fiind că nu se ferește să recunoască faptul că apelează la mici trucuri pentru a se menține în formă.

Narcis Bujor a postat pe TikTok în luna august un videoclip alături de esteticianul vedetelor, în care a vorbit despre intervenția la care a apelat în urmă cu două săptămâni și pe care a fost nevoit să o repete pentru „un mic retuș”.

„Astăzi am primit vizita prietenului meu, Narcis, o ispită care a făcut senzație pe Insula Iubirii. El s-a întors la noi pentru a avea grijă de un lucru imperfect (...) O să-i facem astăzi un mic retuș. A avut o intervenție cu botox în urmă cu două săptămâni, după cum puteți vedea imaginea lui este impecabilă și noi avem grijă de el”, a explicat medicul estetician Auday Al-Ahmad.

„Ești un exemplu pentru mulți bărbați nu doar de pe insulă, felicitări și tot respectul”, „Ești cel mai matur dintre toți. Bravo!”, „Cel mai tare de la insulă la toate capitolele. Bun simț, educat, manierat, nu e vulgar.” sunt doar câteva dintre reacțiile internauților care au văzut videoclipul și care nu l-au judecat pentru alegerile pe care le face indiferent de circumstanțe.

Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan.

Ispita Mihaela Mincu de la Insula Iubirii sezonul 9, de nerecunoscut. La ce intervenții estetice a apelat...
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal

