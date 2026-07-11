Geanina Obreja de la Insula iubirii sezonul 5 a ajuns de nerecunoscut. Cum arată după schimbarea radicală de look!

Îți mai aduci aminte de Geanina Obreja de la Insula Iubirii sezonul 5? Fosta concurentă a ajuns de nerecunoscut | Antena 1

Dacă în cadrul emisiunii Insula Iubirii, Geanina Obreja avea părul scurt și blond, acum, fosta concurentă în vârstă de 29 de ani este greu de recunoscut. În ultimii ani, partenera lui Costas și-a lăsat părul să crească și s-a vopsit brunetă.

De asemenea, la câteva luni de la încheierea show-ului, Geanina a apelat la medicul estetician pentru câteva intervenții. Bruneta și-a pus implanturi mamare și și-a mărit buzele, transformându-se complet.

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Cum arată acum Geanina Obreja de la Insula Iubirii sezonul 5

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Fosta concurentă din sezonul 5 Insula Iubirii și-a lăsat părul să crească, s-a făcut brunetă și s-a tonifiat la sală. Iată imaginile cu ea în prezent!

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Geanina Obreja și Costas au format un cuplu controversat la Insula Iubirii sezonul 5. Deși au mers încrezători în show pentru a-și testa iubirea, ispitele aduse în emisiune și-au făcut treaba foarte bine și au căzut în plasa lor.

Costas a găsit alinare în brațele Nicoletei, pe când Geanina și-a găsit consolarea fie în prezența lui Andi, fie în cea a lui George. Cei doi s-au despărțit pe Insula Iubirii și au crezut că nu vor mai putea să repare nimic din relația pe care au avut-o, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată la ieșirea din show. Aceștia s-au împăcat, iar din rodul iubirii lor a apărut pe lume un băiețel simpatic foc.

Geanina Obreja și Costas de la Insula Iubirii sezonul 5 au devenit părinți

La scurt timp după ce s-au despărțit, Geanina Obreja a fost implicată într-un accident auto grav, iar Costas i-a fost alături. În acele clipe, cei doi și-au dat seama că nu pot sta unul fără celălalt și s-au împăcat, potrivit Cancan.

„Imediat după Insulă am făcut accident, iar el a avut grijă de mine și ușor ne-am apropiat din nou, iar sentimentele nu dispăruseră”, a dezvăluit Geanina, în urmă cu ceva timp, citată de sursa menționată mai sus.

În octombrie 2019, cei doi foști concurenți s-au căsătorit la starea civilă și au anunțat că vor avea un copil, mai notează Cancan.

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Unde lucrează Geanina Obreja de la Insula Iubirii sezonul 5

Potrivit imaginilor postate pe Instagram, Geanina Obreja s-a angajat la un casino, unde lucrează pe sală sau în bar, atrăgând privirile cu noua ei siluetă.

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Totuși, se pare că pozele cu Costas au dispărut aproape complet de pe profilul brunetei.

Potrivit Cancan, în 2020 erau extrem de activi pe rețelele de socializare, postând des imagini cu ei. Acum, însă, nu mai putem spune același lucru. Totodată, Costas are contul de Instagram privat și se pare că nu s-ar mai urmări pe rețelele de socializare.