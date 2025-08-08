Antena Căutare
Iustina și Cornel Luchian, întâlnire surpriză cu George Jaguarul și o altă ispită de la Insula Iubirii. Cum s-au pozat în mulțime

Iustina și Cornel Luchian, surprinși alături de ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 9, dar și de un alt concurent din sezonul 8. Iată unde s-au întâlnit și despre cine este vorba.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 13:27 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 14:41
Iustina și Cornel Luchian, întâlnire surpriză cu George Jaguarul și o altă ispită de la Insula Iubirii

Iustina și Cornel Luchian continuă să fie în centrul atenției chiar și la un an după ce au făcut furori la Insula Iubirii sezonul 8. Cei doi au rămas extrem de apreciați, motiv pentru care și-au format în mediul online adevărate comunități și chiar prietenii cu cei care nu de mult îi urmăreau la televizor din confortul casei.

Faptul că foștii concurenți sunt cât se poate de consecvenți în online i-a făcut pe internauți să îi urmărească în continuare și să îi admire pentru povestea lor de dragoste care a continuat și după emisiune, în pofida tuturor celor întâmplate.

Citește și: Iustina Loghin, atac direct la adresa unei concurente din sezonul 9 Insula Iubirii. Ce mesaj dur i-a transmis

Iustina și Cornel Luchian, întâlnire surpriză cu George Jaguarul și o altă ispită din sezonul 9 Insula Iubirii. Cum s-au pozat în mulțimea de oameni

Recent, Iustina și Cornel s-au fotografiat alături de două ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 9, dar și alături de un concurent din sezonul 8, la care au participat și ei.

Fanii au fost luați prin surpindere să vadă că este vorba despre George Jaguarul, dar și despre o altă ispită masculină din acest sezon, mai ales că până la acest moment nimic nu părea să dea de înțeles că între ei exită o relație de prietenie. Cea de-a doua ispită care a fost surprinsă alături de Cornel este chiar Liviu Trif, cel care consideră că atunci „când iubești, treci peste toate greutățile și nu renunți nici atunci când este mai greu”.

Citește și: Francesca de la Insula Iubirii a rupt tăcerea după ce toată lumea i-a spus că seamănă cu Iustina din sezonul 8. Ce a transmis

Totuși, surprinzele nu s-au oprit aici pentru că și Claudiu Dragotă, concurentul din sezonul 8 care s-a cuplat cu ispita Anamaria Vaida, a apărut în pozele publicate de Cornel Luchain cu doar o seară în urmă.

Se pare că aceștia au petrecut la un festival din Cluj-Napoca, acolo unde au dansat toată seară și au făcut fotografii cu fanii.

Iată câteva dintre fotografiile postate în online:

Citește și: Iustina Loghin, reacție dură la adresa ispitelor feminine din sezonul 9 Insula Iubirii. Ce a făcut-o pe fosta concurentă să ia foc

Iustina și Cornel Luchian, cu ochii pe Insula Iubirii sezonul 9

Deși a trecut un an de la difuzarea sezonului 8, în care cei doi au participat și au făcut furori în adevăratul sens al cuvântului, Iustina și Cornel par să retrăiască momentele intense în timp ce urmăresc cuplurile și ispitele noulu sezon.

Încă de la primele episoade fosta concurentă „le-a pus la punct” pe majoritatea noilor ispite feminine, dar și pe una dintre concurente despre care ea spune că ar copia-o, pe motiv că petrece timp cu ispita Teo și dansează exact pe melodia pe care dansau și ei, și pe care, aproape toată țara o asociază cu cei doi.

„Cornel, Cornel, am crezut că anul ăsta o să aud și eu ceva nou la Insula Iubirii, dar se pare că toți au rămas cu capul în nori” a scris aceasta, făcând aluzie la Ella, fără să îi dea numele, despre care a mai adăugat și că ar copia-o: „Copia n-are valoare”.

Iustina, Cornel Luchian și George Jaguarul
+6
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
