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Lorenzo a surprins pe toată lumea cu alegerea făcută după conflictul cu Gabriella. Reacția Andrușcăi: „De acum aveți grijă…”

Lorenzo a făcut o alegere neașteptată pentru următoarea întâlnire și a surprins-o pe Andrușca.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 21:00 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 21:08
Lorenzo a surprins pe toată lumea cu alegerea făcută după conflictul cu Gabriella. Reacția Andrușcăi: „De acum aveți grijă…” | Antena 1
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Radu Vâlcan a pășit în vila băieților pentru a-i pune în fața unei noi alegeri pentru întâlniri, însă una dintre decizii a stârnit imediat reacții. După conflictul avut anterior cu Gabriella, Lorenzo a făcut o alegere neașteptată/

Lorenzo, alegere neașteptată la întâlnire, după conflictul avut cu Gabriella

Celelalte ispite aveau deja o presupunere despre cine urma să fie aleasă, însă concurentul a mers într-o direcție complet diferită. Decizia sa a surprins-o în mod special pe Andrușca, care a încercat să înțeleagă ce s-a aflat în spatele acestei alegeri.

Reacția Andrușcăi la testimoniale nu a întârziat să apară.

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„Mi se pare o alegere neasumată. Pare că fuge. De ce ai ieși cu cineva față de care nu te simți atras sau față de care nu ai nici cel mai mic sentiment? Mi se pare inutil să ieși la un astfel de date”, a spus Andrușca.

Ispita a lăsat să se înțeleagă că, din punctul său de vedere, alegerea lui Lorenzo ar putea avea mai multă legătură cu dorința de a evita o situație complicată decât cu o atracție reală. Conflictul anterior și discuțiile purtate în vilă par să fi schimbat dinamica dintre concurent și ispite.

Pe cine a ales Lorenzo la întâlnire

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât persoana aleasă de Lorenzo nu se aștepta, la rândul ei, să ajungă la întâlnire cu el. La testimoniale, aceasta a recunoscut că nu a existat până atunci o apropiere evidentă între ea și concurent.

„Nu am vorbit absolut nimic în vilă cu Lorenzo. Cel mult au fost mici glume între noi”, a dezvăluit ispita Larisa.

AAlegerea lui Lorenzo a ridicat și mai multe semne de întrebare. Ispitele s-au întrebat de ce a preferat să iasă la întâlnire cu o persoană cu care nu dezvoltase până atunci o conexiune evidentă.

Pentru Andrușca, explicația pare să fie una singură: Lorenzo încearcă să se ferească de o situație care ar putea deveni și mai complicată. Ispita nu a ascuns faptul că decizia concurentului a făcut-o să privească lucrurile diferit.

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