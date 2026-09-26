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Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a făcut despre relația lor

Ediția din 26 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Bianca Iota a vorbit despre stadiul în care se află relația sa cu Remi Dobre, recunoscând că încrederea ei în partener a fost grav șubrezită. Concurenta a subliniat că experiența Insula Iubirii a reprezentat încă de la început o miză uriașă pentru ea, un adevărat principiu de tipul „totul sau nimic”. Aceasta a punctat că pentru ei există doar două variante clare: fie lucrurile se schimbă în bine în cuplu, fie povestea lor se încheie definitiv.
Sambata, 26.09.2026, 20:40
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Declaratie Tamas

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Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:51
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