Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a făcut despre relația lor

Ediția din 26 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Bianca Iota a vorbit despre stadiul în care se află relația sa cu Remi Dobre, recunoscând că încrederea ei în partener a fost grav șubrezită. Concurenta a subliniat că experiența Insula Iubirii a reprezentat încă de la început o miză uriașă pentru ea, un adevărat principiu de tipul „totul sau nimic”. Aceasta a punctat că pentru ei există doar două variante clare: fie lucrurile se schimbă în bine în cuplu, fie povestea lor se încheie definitiv.

Sambata, 26.09.2026, 20:40