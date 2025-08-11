George Vornicu a stârnit mult interes din partea internauților, motiv pentru care, recent, aceștia au scos la iveală mai multe fotografii și filmulețe de la nunta cu fosta parteneră. Iată cât de mult s-a schimbat concurentul după un divorț și aproape 4 ani de relație cu Ionela.

George Vornicu este cel mai recent concurent care a ajuns în Thailanda pentru a-și testa relația, departe de iubita sa, Ionela, timp de 21 de zile. La momentul participării la emisiune, cei doi erau împreună de aproape 4 ani, recunoscând încă de la casting că el este cel care a mai călcat strâmb, fapt care a determinat-o pe concurentă să își piardă încrederea.

Totuși, ea nu a ezitat să mărturisească că încă de la începutul relației au existat motive de neîncredere, mai ales că el era proaspăt ieșit dintr-o căsnicie atunci când s-au cunoscut.

Recent, în mediul online, au devenit virale mai multe imagini de la nunta cu fosta lui soție, iar internauții au rămas uimiți să vadă cât de mult s-a schimbat de atunci.

Cum arăta George Vornicu în ziua nunții cu fosta soție. Cât de mult s-a schimbat concurentul de la Insula Iubirii sezonul 9

Fanii emisiunii s-au dovedit a fi extrem de curioși și în cazul cuplului George-Ionela, care nu au scăpat de o analiză amănunțită din partea celor de acasă.

Pentru că bărbatul a mărturisit că a fost căsătorit și că are o fetiță de 5 ani din fosta căsnicie, telespectatorii care și-au dorit să vadă fotografii și videoclipuri din ziua cea mare au început să caute și chiar să posteze pe TikTok imagini de la nunta lor. Odată postate, acestea au devenit virale în scurt timp, mai ales că toată lumea s-a mirat să vadă cât de schimbat este George după un divorț și o relație de aproape 4 ani cu Ionela.

Astfel, pe internet au apărut recent imagini și un filmuleț de la dansul mirilor, unde cei doi păreau îndrăgostiți și foarte fericiți. Potrivit informațiilor apărute în public, menționate de Can Can, concurentul și fosta lui soție, Alexandra, s-au căsătorit pe data de 2 iunie 2018 și au divorțat trei ani mai târziu, în anul 2021.

La doar câteva luni după separare, George a întâlnit-o pe Ionela, și chiar dacă, inițial, nu a luat relația lor în serios, se pare că în cele din urmă acesta și-a dat seama că ea este sufletul lui pereche.

„El a ieșit dintr-o căsnicie când noi ne-am cunoscut, undeva la 3-4 luni de zile distanță și automat nu își mai dorea o relație serioasă. Bine, el nu mi-a spus asta, dar (...). Primul an a fost mai greu la mine. El a vrut să mai copilărească un pic (....)” spunea Ionela Coșa la casting, urmând să fie contrazisă de partenerul ei, care spunea că nu mai avea timp de copilărit, mai ales că a fost și însurat.

Așa cum menționam anterior, cei doi au stârnit mult interes în rândul telespectatorilor, motiv pentru care aceștia au căutat și repostat fotografii și filmulețe în online de la nunta concurentului cu fosta parteneră, dar care ulterior au fost șterse. Totuși, pentru cei curioși, imaginile sunt încă disponibile aici.