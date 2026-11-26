Oana Monea și iubitul, Alex, se pregătesc să facă un pas important în relația lor, după ce au decis să-și mai acorde o șansă! Cei doi vor să-și ia casă împreună și au început deja să caute locuința potrivită. Totuși, fosta ispită de la Insula Iubirii are câteva condiții bine stabilite și a dezvăluit ce înțelegere au făcut pentru situația în care, la un moment dat, ar ajunge la despărțire.

Oana Monea și iubitul ei, Alex, și-au reluat relația în această vară, după ce, la un moment dat, fosta ispită de la Insula Iubirii anunțase că au luat-o pe drumuri separate. Se pare că lucrurile merg bine între ei acum, iar planurile de viitor nu lipsesc. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Oana Monea a vorbit despre relația cu partenerul ei și a dezvăluit că cei doi se pregătesc să facă un pas important împreună.

Oana Monea și iubitul ei polițist vor să-și cumpere o casă

Unul dintre cele mai importante planuri ale cuplului este achiziționarea unei locuințe. Cei doi au început deja să caute casa potrivită, iar Oana Monea știe foarte bine ce își dorește: o locuință la curte, unde să aibă parte de verdeață și de spațiul de care simte că are nevoie.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că a crescut la țară, motiv pentru care își dorește să aibă din nou o curte în care să se bucure de natură. În plus, după o perioadă petrecută la bloc, Oana spune că simte nevoia de mai multă intimitate și de un spațiu în care să nu mai fie atât de aproape de vecini, chiar dacă are numai cuvinte bune despre aceștia.

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Ce reguli au stabilit Oana Monea și iubitul ei pentru achiziționarea casei

Deși își doresc să cumpere împreună locuința, Oana Monea și Alex au discutat deja despre modul în care va contribui fiecare la această achiziție. Fosta ispită spune că are câteva condiții clare și că nu își dorește ca imobilul să fie trecut automat pe numele amândurora, în mod egal.

Oana recunoaște că e precaută și că nu poate considera nimic garantat pe termen lung. Tocmai de aceea, vrea ca fiecare să aibă clar stabilită partea sa de contribuție la casă, astfel încât, în cazul în care relația nu va mai funcționa, să nu existe discuții sau neînțelegeri legate de bunurile cumpărate împreună.

Mai mult, tânăra vrea ca toate contribuțiile să fie dovedite prin acte, astfel încât să existe transparență încă de la început. Fosta ispită consideră că este mai bine ca lucrurile să fie stabilite clar înainte de când își cumpără casă, decât să apară probleme între ei în cazul unei eventuale despărțiri.

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