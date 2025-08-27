Antena Căutare
Ultima seară de petreceri în vile, marcată de vești importante, iar focul se va aprinde încă o dată! Show-ul, lider de audiență.

Imaginile văzute dor tot mai tare și apasă pe suflet. Gândurile zboară la persoana cu care au venit în emisiune și cu care erau convinși că vor pleca acasă. Emoțiile demonstrează că viața te poate purta ca într-un carusel.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 11:35
Sezonul 9 Insula Iubirii se apropie de final, însă fiecare zi rămasă din această experiență este mai puternică decât cea anterioară. Diseară, de la 20:30, urmează una dintre cele mai încărcate ediții, din punct de vedere emoțional, din acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ultima seară de petreceri în vile va fi marcată de vești importante, iar focul se va aprinde, în această seară, de la 20:30

Finalul bonfire-ului băieților va da drumul discuțiilor între aceștia și va marca modul în care se va desfășura și noaptea în vila lor. Vizibil afectați de cum avansează lucrurile pentru partenerele lor, aceștia vor lua decizii importante și vor face și ei pași înspre ispitele feminine.

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost urmărită, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:12, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 26.8% cotă de piaţă şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 4.7 puncte de rating și 16.5% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:59, peste 1.1 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

În intervalul 19:00 – 24:00, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4.9 puncte de rating și 23.9% cotă de piață.

Seara se anunță explozivă! Deși aparenta distracție ar trebui să marcheze întâmplările, fiind vremea ultimelor petreceri în ambele locații, focul se va aprinde și va arde mai tare! Imaginile îl vor șoca pe unul dintre băieți și-l vor face să ia o decizie radicală. Despre cine este vorba, urmează să descoperim!

Tot atunci, unul dintre cele cinci cupluri va afla că cel mai dur test al relațiilor se încheie pentru ei! Care va fi deznodământul și de ce se va lăsa cu lacrimi, aflăm în câteva ore!

Nu ratați, în această seară, de la 20:30, cel mai așteptat show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Perioada: 26 august 2025

