Insula Iubirii Sezonul 10. Armina a încălcat regulamentul și a „fugit” din perimetrul vilei fetelor

Ediția din 9 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Aflată singură pe plajă la apus, Arminei i s-a părut o idee bună să plece la plimbare, în afara perimetrului permis. Echipa a intervenit și a plecat în căutarea Arminei, iar spiritele au fost foarte agitate. Reporterii și mai multe ispite masculine au pornit după Armina, care nu se mai zărea și în cele din urmă au găsit-o și au rugat-o să se întoarcă în vilă. Soția lui Marcel a devenit recalcitrantă la intervenția lui Eduard.

Vineri, 09.10.2026, 21:44