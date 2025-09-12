Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 1, 2 și 3 din 12 septembrie 2025. Cum a început sezonul 3. Ce se întâmplă cu Anda

Noul sezon a debutat în forță cu și mai multe provocări pentru personajele din Iubire cu parfum de lavandă. Anda este în comă după ce a sărit în fața glonțului pentru a-l salva pe Ștefan, iar Amalia se confruntă cu o dilemă morală. Care este relația dintre Ioana și Rocky.

Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă debutează cu Anda pe patul de spital, iar Ștefan fiindu-i alături și rugându-se ca aceast să se trezească. De o săptămâna aceasta se află în comă după ce a fost împușcată. Și preotul Ioan are probleme de sănătate, după ce a făcut un preinfarct. Ioana și Romanița au grijă de el și i-au ascuns ce se întâmplă cu Anda pentru a nu se îngrijora.

„Așa cum v-am zis, aproape fiecare zi e o minune că trăiește. În continuare este stabilă doar că, o interveție de tipul celei pe care a suferit-o doamna Moraru, pe cord deschisă, necesită o perioadă lungă de monitorizare atentă. În special din cauza zonei în care a fost localizat glonțul. Îmi pare extrem de rău că nu am vești care să vă bucure, dar sunt vești care să vă liniștească. Recuperarea va fi de lungă durată, dar se va recupera”, le-a explicat medicul lui Ștefan și Mariei.

În paralel, Albert se pregătește să fugă. Vali îl anunță că poliția este pe urmele lui și îl ajută și îl sfătuiește să dispară din țară. „N-am cum să plec, trebuie să stau cu Anda, să văd daca e bine”, refuză el.

„E ultimul lucru pe care îl fac pentru tine. Ți-am dat tot, pașaport, pistol. Repet, pleacă, dispari. Consider că ți-am achitat toată datoria”, îi spune Vali înainte de a pleca.

Claudia și Traian merg în vizivă la Preotul Ioan și dintr-o discuție pe care cei doi o poartă cu Romanița, el află adevărul despre starea de sănătate a fiicei lui cea mare.

Acasă la Baba Jana, Chanela s-a hotărât să își deschidă o afacere prin care să își pună în valoare harul de clarvăzătoare, iar Floarea apelează la ea, în secret, să o ajute cu Anda.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 1, 2 și 3 din 12 septembrie 2025. Ioana se desparte definitiv de Rocky

După ce Ioana și Filip s-au sărtuat, fata îl roagă pe acesta să uite ce s-a întâmplat între ei. Cu toate acestea, Rocky îi face o vizită în încercare de a-și cere scuze pentru toate greșelile, dar Ioana pune definitiv capă relației lor.

„Ești egoist și te gândești numai la tine. Ce ar trebui să fac acum? Să stau să te ascult cum îți ceri scuze? La mine te gândești dacă mi-e bine? Sora mea e în spital, tata a făcut infarct! Nu mai pot. Ne-am dat o șansă și încă o șansă și nu mai merge. Și ne-am schimbat. Eu cel puțin. Tu ai rămas la fel. De data asta e final și te rog să nu mai insiști”, îi spune acesta.

La spital, Lăcrămioasa și Amalia merg să o viziteze pe Anda. Aflată acolo, Amalia face și o serie de investigați pentru a afla cum decurge sarcina ei.

Claudia îl vede pe Rocky extrem de supărat și încearcă să îi ofere un sfat. „Eu cred că e cazul să renunți. Știu că doare, dar uneori lucrurile nu funcționează. De me mult nu v-am mai văzut bucurându-vă unul de celălalt. Nu asta e iubirea?”, încearcă aceasta să îl sfătuiască.

„Crezi că eu nu știu?! Nu am asta în fața ochilor zi de zi? Pe tine, pe Traian. Sirop! Ceea ce eu nu mai am. Ce s-a schimbat? Nu pricep! Nu era ea aia care mă voia? Și acum? Nici nu a vrut să mă vadă. M-a dat afară. Și știi care e faza? Nu pot fără ea! Nu pot fără Ioana! Și ea la asta visa. Se întâmplă. Nu renunț”, a reacționat el.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 1, 2 și 3 din 12 septembrie 2025. Amalia își anunță familia că este însărcinată

Aflat în impas, Cristi își caută un job dar are o idee care nu este pe placul părinților săi. Băiatul le spune că vrea să intre în legiunea străină, dar discuția nu decurge așa cum și-ar fi dorit. După ce Dinu i-a spus deja că nu poate fi de acord și mama lui reacționează la fel de vehement.

Constrânsă de situație, ea le spune să trebuie să fie pregătiți pentru ceea ce urmează și anume că este însărcinată.

„Dacă de la fiecare dintre voi primesc câte o palmă, o să ajungeți să mă luați cu fărașul de pe jos. Opriți-vă puțin. Lăsați-mă să-mi păstrez optimismul pentru ce urmează. Tu (n.r. Dinu) o să fii tată, tu (n.r. Cristi) o să ai un frate”, dezvăluie Amalia și îi ia prin surprindere. La auzul veștii, soțul ei leșină.

Deși încearcă să își păstreze optimismul, Amalia recunoaște că nu se bucură atât de tare de sarcină. Vestea i-a dat toate planurile pe care și știe că dacă așteaptă un copil nu va mai putea renunța la predat, nici să înceapă o nouă facultate.

În Podișor, însă, există și vești bune. Primarul a fost anunțat că va avansa în grad și are o propunere neașteptată pentru Lăcrămioara. „Te fac primăriță”, spune el foarte bucuros.

„Vin alegerile, tu candidezi în locul meu și dacă ăștia îmi retrag funcția sau fac vreo schemă, tu îți dai demisia, iar eu candidez din nou”, explică primarul planul lui.

„Ce-mi place cum le ai tu așezate pe toate în cap acolo. Doar că știi ce? Ce zici tu e cam ilegal”, răspunde secretara.

Traian își dă întâlnire cu Vali la barul din sat, iar ajutorul lui Albert îi dezvăluie că a fost la poliție și a zis tot ce știe despre bărbat. În același timp, Albert merge deghizat la spital pentru a afla cum se simte fosta lui soție.

După ce s-a mai liniștit Dinu vrea să discute cu Amalia despre sarcina ei. „Mă întreb dacă chiar îți dorești copilul ăsta”, vrea el să afle.

„Aveam alte planuri în momentul ăsta, atâta tot”, răspunde soția lui.

„Și atunci vrei să renunți la sarcină?”, continuă el.

„E ceva ce chiar nu vreau să fac. Am toate condițiile să cresc un copil, nu? Trebuie doar să mă obușniesc cu ideea că asta e, o să fiu doar mamă toată viața”, mai spune Amalia.

Romanița și-a dat seama că între fiul ei și Ioana este posibil să fie ceva mai mult și vrea să vorbească cu preotul. „Nu sunt rude de sânge, dar nu poate fi nimic între ei”, spune acesta. Bărbatul poartă o discuție și cu Ioana și încearcă să afle mai multe, însă cei doi se ceartă din nou.

„Tu ai uitat cât te-a vorbit satul ăsta?!”, îi reproșează preotul.

Rocky își dă și el seama și merge să îl amenințe pe Filip să nu se atingă de fosta lui iubită, dar discuția degenerează, iar băieții se încaieră.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 1, 2 și 3 din 12 septembrie 2025. Anda se trezește din comă, dar are alte probleme de sănătate: „Nu văd nimic”

Anda se trezește din comă, însă descoperă că are alte probleme de sănătate. Ea este supusă unei noi serii de investigați după ce își dă seama că nu vede nimic.

„Ar putea fi cauze multiple. Nu putem anticipa, dar vă rog să nu vă panicați”, îi recomadă doctorul.

„Ușor de zis. Nu văd nimic. Nu știu cum să descriu senzația. Să deschizi ochii și să fii înconjurată de un mare întuneric. E sinistru”, mărturisește ea.

Ștefan merge să vorbească cu Anda și își cere scuze că a ajuns să fie împușcată pentru că a sărit în fața glonțului care îi era destinat lui. „Nu regret nimic, ar fi fost mai bine dacă Albert nu ar fi încă în libertate. Dar în rest, niciun regret”, spuns Anda.

În paralel, Traian îi spune lui Rocky că s-a deschis un nou post de pădurat și îl încurajează să se înscrie la concurs. Însă, în timp de se plimbau prin pădure, văd un detaliu care îi îngrijorează. Tatăl Claudiei vorbește cu Vali după ce i-a propus să fie omul lui, acum că nu mai lucrează cu Albert. Traian nu-i ascunde asta iubitei lui, iar Claudia îl sună imediat pe Zamfir să în tragă la răspundere.

Chanela și Baba Jana ajung de urgență la cabinetul din sat unde o roagă pe Ioana să le ajute cu o pastilă pentru durere de cap. În același timp, și la spital, Anda are aceeași problemă și Maria cheamă imediat doctorul.

După mai multe investigați, medicul revenit cu rezultatele analizelor: „Este mai grav decât credeam. Ați suferit un accident vascular al nervului optic. Un cheag de sânge care s-a desprins în urma penertării glonțului. Este posibil ca pierderea vederii să fie permanentă”.

