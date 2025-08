Filmele de top ale lunii august. Ce super actori și super povești vezi în AntenaPLAY

Filmele de top ale lunii august se văd în AntenaPLAY. Platforma de streaming pune la dispoziție o gamă largă de producții cu super actori și super povești.

Distracția se mută pe AntenaPLAY în luna august. Platforma de streaming aduce povești captivante, personaje memorabile și actori celebri pe micile ecrane ale pasionaților de filme și seriale.

Fie că este vorba despre suspans, dramă, comedie, horror sau povești de dragoste, AntenaPLAY oferă mereu ceva pe gustul utilizatorilor săi. În august 2025, fanii platformei de streaming au ocazia să vadă filmele de top ale lunii.

Care sunt filmele de top ale lunii august în AntenaPLAY. Ce povești fascinante pot vedea utilizatorii

Printre producțiile care vor fascina utilizatorii se numără „Hustlers”, „Ferrari”, „God's Own Country”, „Aftersun”, „Beau is Afraid”, „Past Lives” și „Knives Out”. Fiecare seară de vară se transformă într-o poveste cu aceste filme de top ale lunii august, din AntenaPLAY.

Hustlers (2019)

Hustlers este un film dramă și comedie din 2019 care urmărește viața lui Destiny (Constance Wu). Totul se schimbă complet atunci când o întâlnește pe Ramona (Jennifer Lopez), dansatoarea vedetă a unui club de striptease.

Ramona o învață cum să profite de pe urma clienților bogați de pe Wall Street, dar criza financiară din 2008 le dă peste cap planurile. Într-o lume în care banii și puterea sunt totul, cele două alături de alte dansatoare pun la cale un plan riscant pentru a se răzbuna pe sistem și a-și recâștiga viața

Ferrari (2023)

Ferrari este o dramă din 2023 care scoate în evidență povestea lui Enzo Ferrari (Adam Driver). Acțiunea se petrece în vara anului 1957, atunci când personajul principal se confruntă cu cea mai mare criză din cariera sa.

Cu imperiul auto în pericol și cu viața personală în derivă, fostul pilot de curse își asumă o decizie radicală: participarea la Mille Miglia, legendara cursă de 1.000 de mile prin Italia.

Filmul se vede în AntenaPLAY din 15 august.

God's Own Country (2017)

God's Own Country este un film dramă romantic britanic din 2017, scris și regizat de Francis Lee. Povestea urmărește un tânăr fermier de oi din Yorkshire, a cărui viață este transformată de un muncitor migrant român.

Producția îi are ca actori principali pe Josh O'Connor și Alec Secăreanu și este disponibilă în AntenaPLAY de pe 20 august 2025.

Aftersun (2022)

Aftersun din 2022 este un alt film pentru pasionații de dramă. Povestea se concentrează asupra lui Sophie (Frankie Corio), în vârstă de 11 ani, care se bucură din plin de vacanța petrecută în Turcia alături de tatăl ei iubitor și idealist, Calum (Paul Mescal).

În vreme ce unele trăiri din adolescență își face simțită prezența tot mai mult în viața fetei, Calum se chinuie să facă față tuturor presiunilor venite din exterior. Douăzeci de ani mai târziu, amintirile tinerei Sophie devin un sfâșietor și puternic portret al relației lor.

Filmul are debutul în AntenaPLAY pe 20 august 2025.

Beau is Afraid (2023)

Beau is Afraid din 2023 este o producție care îmbină mai multe genuri precum dramă, comedie, horror și acțiune. Aceasta producție îl are în prim plan pe Beau Wassermann, Joaquin Phoenix, un bărbat rezervat și blând care merge regulat la terapie cu scopul de a-și ține anxietatea și paranoia sub control.

Bărbatul trece printr-o aventură emoționantă și imprevizibilă pentru a-și revedea mama. e drum, Beau trebuie să se confrunte cu propriul trecut, prezent și viitor, în timp ce e nevoit să-și depășească cele mai întunecate frici pentru a-și îndeplini visele.

Producția poate fi vizionată în AntenaPLAY de pe 20 august 2025.

Past Lives (2023)

Past Lives (2023) este perfectă pentru cei care adoră poveștile de dragoste combinate cu dramă. Povestea se concentrează asupra Norei (Greta Lee) și a lui Hae Sung (Teo Yoo), prieteni din copilărie, care au o legătură foarte profundă.

Drumurile acestora se despart când familia Norei decide să emigreze din Coreea de Sud. După douăzeci de ani, cei doi se regăsesc la New York, urmând să trăiască ceva ce nu au mai avut ocazia până acum. Filmul este disponibil în AntenaPLAY de pe 20 august 2025.

Knives Out (2019)

Knives Out este un film de mister american din 2019 scris și regizat de Rian Johnson și produs de acesta și Ram Bergman. Urmărește un maestru detectiv, Benoit Blanc, care investighează moartea patriarhului unei familii bogate și disfuncționale.

Producția este plină de mister, suspans și momente captivante. Aceasta poate fi văzută pe AntenaPLAY de pe 15 august 2025.