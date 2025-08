Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan, în drama romantică „If You Love”. Nu îi rata vara asta, în AntenaPLAY

Drama romantică „If You Love” se vede în AntenaPLAY din august. Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan îi vor captiva pe utilizatori cu povestea lor fascinantă, în această vară.

Ultima lună de vară aduce producții excepționale în AntenaPLAY, iar printre acestea se numără și serialul „If You Love”. Platforma ta preferată de streaming prezintă o poveste de dragoste ce îți va atinge inima încă din primele minute de vizionare.

Este vorba despre o serie ce îi are în rolurile principale pe îndrăgiții actori Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan. Întreaga acțiune se concentrează asupra cuplului pe care ajung să-l formeze cei doi.

Ateș și Leyla ajung să trăiască o iubire cu năbădăi. De asemenea, situațiile imprevizibile, momentele pasionale și pline de emoție vor fascina telespectatorii care nu își vor putea lua ochii de la micile ecrane.

„If You Love” se vede în AntenaPLAY. Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan sunt în rolurile principale ale serialului turcesc

„If You Love” sau „Dacă iubești” este o producție ce a reușit să cucerească rapid publicul din Turcia și din întreaga lume. Serialul turcesc este realizat de Ay Yapım, având premiera pe data de 6 iulie 2023.

Filmările au avut loc în locații spectaculoase din Istanbul, oferind un plus de farmec vizual și autenticitate poveștii. Muzica originală contribuie subtil, dar intens, la emoțiile fiecărei scene.

În plus, Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan reușesc să dea farmec unei noi povești pe care utilizatorii AntenaPLAY o vor adora. Cei doi actori principali au intrat perfect în pielea personajelor.

Serialul „If You Love” urmărește povestea lui Ateș, un bărbat rebel și fermecător care și-a pierdut încrederea în iubire, dar și în persoanele din jurul său. După ani petrecuți departe de familie, acesta revine în Istanbul și se confruntă cu trecutul său complicat.

Totul se schimbă când o întâlnește pe Leyla, o tânără ambițioasă și plină de viață, care trăiește după propriile reguli. Aceasta nu și-a cunoscut niciodată adevărații părinți, iar speranța că o să-i găsească îi aduce numai probleme.

Leyla ia decizia de a se alătura unei echipe de escroci, încercând să obțină bani pentru a-și putea căuta familia.

Ulterior, între cei doi se naște o conexiune puternică, dar iubirea lor este pusă la încercare de secrete, prejudecăți și răni din trecut. Chiar dacă nu a fost dragoste la prima vedere din partea Leylei, aceasta ajunge să se îndrăgostească nebunește de tânărul ce provine dintr-o familie bogată.

Serialul turcesc poate fi vizionat în AntenaPLAY din luna august. Utilizatorii platformei de streaming se pot bucura de o producție captivantă, plină de pasiune, tensiuni, momente neașteptate și super actori.

Ce alte producții se văd în AntenaPLAY din august

În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții românești precum Retreat Vama Veche, Zăpadă, Ceai și Dragoste, Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc sau Transilvanian Ninja, dar şi block busters precum Ferrari, Hustlers, Knives Out The November Man, God’s Own Country, Aftersun și multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din august.

True Crime, povești reale care cutremură lumea, continuă seria documentarelor cu Diddy: In Plain Sight, Hunting Bedroom Predators, Casey Anthony: Where the Truth Lies, The Rise and Fall of Terrorgram sau Love Hurts: The Science of Heartbreak.