Noutățile lunii septembrie 2025 în AntenaPLAY

În luna septembrie, abonații AntenaPLAY se pot bucura de cele mai noi producții: emisiuni fenomen precum Asia Express, cel mai nou show de divertisment al toamnei, The Ticket, super filme, seriale noi, documentare True Crime și transmisiuni sportive de neratat.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 12:11 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 12:14
Insula Iubirii nu se oprește dupa marea finală. Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate concurenților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla detalii din culise, trăirile favoriților lor după cele 21 de zile departe de parteneri și cum i-a schimbat experiența thailandeză.

Interviurile Insula Iubirii aduc cele mai neașteptate dezvăluiri și cele mai curajoase mărturisiri, doar în AntenaPLAY.

Pe 5 septembrie, de la 21:00, fii alături de echipa națională în AntenaPLAY! România își continuă drumul către World Cup 2026. Naţionala lui Mircea Lucescu va disputa în premieră un meci împotriva selecționatei Canadei. Partida de pregătire va avea loc pe Arena Naţională şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Pe 6 septembrie debutează The Ticket, formatul TV în care talentul contează, dar fiecare moment de pe scenă devine spectacol complet, cu emoție și energie, jurizat de Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu.

Noul sezon Asia Express are marea premieră pe 7 septembrie. Nouă perechi de vedete se aventurează pe „Drumul Eroilor” prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, înfruntând provocări extreme și descoperindu-și limitele.

Filme românești și blockbustere

Abonații pot urmări începând cu 1 septembrie comediile Miami Bici 1 & 2 cu Matei Dima și Codin Maticiuc în roluri principale și aventura prietenilor din Investitorii, dar și thriller-ul românesc Boss, disponibil din 20 septembrie.

Pentru pasionații de acțiune și dramă, luna septembrie aduce titluri cu super actori: Last Seen Alive, Angel Has Fallen, Den of Thieves și A Family Man, cu Gerard Buler în rol principal, A Simple Favor cu Blake Lively și Anna Kendrick, toate din 1 septembrie.

Nu rata nici producții intense ca Io Capitano, Combustion cu Adriana Ugarte, The Last Night of Amore și Dream Scenario cu Nicolas Cage, disponibile din 20 septembrie.

Documentare True Crime

Documentarele True Crime continuă să aducă în AntenaPLAY povești reale care cutremură lumea. Începând cu 1 septembrie poți viziona The Perfect Crime și The Million Pound Shaman Scam, investigații captivante care dezvăluie mistere ce au uimit întreaga lume.

Serialele lunii septembrie în AntenaPLAY

Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă debutează pe 12 septembrie, continuând povestea de iubire dintre Anda și Ștefan. În fiecare joi, ai episoade noi din Tărâmul iubirii și serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Ziua de luni aduce episod nou din povestea lui Ateş și a frumoasei Leyla în Dacă iubești.

Ai sport în AntenaPLAY

Spectacolul sporturilor continuă și în septembrie. Formula 1™ revine cu două curse de foc: Grand Prix-ul Italiei de la Monza (5-7 septembrie), urmat de spectaculoasa etapă din Azerbaidjan, la Baku (19-21 septembrie). În paralel, FIA World Endurance Championship aduce pe pistă cele mai prestigioase branduri din motorsport, cu Lone Star Le Mans pe Circuit of the Americas, pe 7 septembrie, și apoi 6 Hours of Fuji, pe 28 septembrie, în Japonia.

În AntenaPLAY poți urmări LIVE și în exclusivitate meciurile din Liga Portugal, competiție în care evoluează și românul Ianis Stoica, atacant la Estrela Amadora. Tânărul internațional român a reușit deja să se facă remarcat în campionatul portughez.

Fanii tenisului de masă pot urmări WTT Champions Macao 2025 (9-14 septembrie) și China Smash 2025 (25 septembrie-5 octombrie).

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2025 de excepție în AntenaPLAY, cu conținut nou în fiecare zi.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
