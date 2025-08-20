Serialul „The Island” e acum pe AntenaPLAY! Descoperă o poveste misterioasă și plină de suspans, pe care nu trebuie să o ratezi

Serialul „The Island” urmărește firul unei crime misterioase și promite să te țină cu sufletul la gură. Află de ce nu trebuie să ratezi această poveste plină de suspans, disponibilă acum pe AntenaPLAY!

În această vară, AntenaPLAY oferă abonaților filme pline de mister și emoții. Producții românești precum „Zăpadă, Ceai și Dragoste, Zăpadă”, „Ceai și Dragoste 2: Cu Puțin Noroc” sau „Transilvanian Ninja”, dar şi block busters precum „Ferrari”, „Hustlers, „Knives Out The November Man”, „God’s Own Country”, „Aftersun” şi multe altele vor fi disponibile pe plaformă începând din această lună.

Lista impresionantă de filme noi este completată și de seriale noi precum „Dacă iubești” cu Kerem Bürsin în rol principal, „Tărâmul iubirii”, „Adevărul ascuns” și „The Island”.

Descoperă în rândurile de mai jos de ce nu ai voie să ratezi serialul „The Island”, de pe AntenaPLAY.

Platforma AntenaPLAY își surprinde abonații în fiecare lună cu noi filme, seriale, documentare și emisiuni, printre acestea numărându-se și producția „The Island”, pe care o poți vedea AICI.

După moartea misterioasă a lui Mary Maclean, ofițerul Kat Crichton revine pe insula de pe care a fost nevoită să fugă în adolescență, din cauza unor situații complicate din cadrul familiei Maclean. Acum, zece ani mai târziu, ea revine pe insulă pentru a Ancheta crima, lucru ce îi aduce o oprotunitate în carieră. Totuși, lucrurile se complică pe măsură ce ea începe să descopere indicii. Pe măsură ce anchetează, ofițerul Kat Crichton descoperă secrete vechi și începe să bănuiască faptul că patriarhul Douglas Maclean ar putea fi criminalul. Detașii misterioase și complicate, răsturnări neașteptate de situație și doze duble de suspans, așa s-ar putea rezuma serialul „The Island”, pe care îl poți urmări acum pe AntenaPLAY.

Producția urmărește lupta lui Kat pentru a-l aduce pe Douglas în fața justiției și evenimentele petrecute în timpul unei petreceri de Revelion, cu zece ani în urmă, care ar putea deține cheia misterului din jurul morții lui Mary Maclena. Va reuși oare ofițerul Kat Crichton să găsească toate detaliile și să le pună corect cap la cap pentru a descoperi adevărarul criminal și pentru a-l da pe mâna justiției? Descoperă o poveste misterioasă și plină de suspans, pe care nu trebuie să o ratezi.

Serialul „The Island” (The Island-An t-Eilea) are în rolurile principale pe Sorcha Groundsell și Sagar Radia și poate fi urmărit pe AntenaPLAY, acolo unde au fost deja publicate toate cele 4 episoade ale serialului.