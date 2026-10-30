Descoperă care sunt cele 5 lucruri pe care ar trebui să le arunci sau să le sortezi la începutul fiecărei luni ca să ai mereu o casă curată și ordonată.

Descoperă care sunt cele 5 lucruri pe care trebuie să le ordonezi ca să ai o casă mai curată și mai ordonată | Profimedia

Cu siguranță ai observat cât de repede se poate face dezordine în casă, mai ales în perioadele în care ești ocupat sau obosit. Descoperă care sunt cele 5 lucruri pe care ar trebui să le arunci sau să le sortezi la începutul fiecărei luni, dacă vrei să ai o locuință curată și ordonată.

5 lucruri pe care ar trebui să le arunci sau să le sortezi la începutul fiecărei luni. Ce recomandă experții în organizarea casei

Ritmul tot mai agitat al vieții de zi cu zi te poate face să pui lucrurile pe unde apuci, nu la locul lor. După doar câteva zile, casa arată dezordonată. Totuși, experții în organizare spun că poți ține situația sub control dacă îți faci timp la începutul fiecărei luni să pui în ordine câteva locuri din casă unde „se aruncă lucruri”. Nu trebuie să faci curățenie generală, fiindcă o scurtă reorganizare lunară poate face o diferență mare și îți eliberează spațiul.

Megan Paterson, fondatoarea unei firme de design, a explicat ce poți face ca să ai mereu o casă curată și ordonată:

Articolul continuă după reclamă

1. Zonele în care lași lucrurile din mers

Mulți specialiști sunt de acord că aici e nevoie de cea mai multă atenție la început de lună. Este vorba despre locurile în care se adună, fără să-ți dai seama, corespondența, bonurile fiscale, temele copiilor, cheile, bateriile, liste de cumpărături, ochelari de soare și tot felul de obiecte personale. Suprafața cuptorului cu microunde, tăvițele, măsuța de la intrare, holul, blatul din bucătărie și lavoarul din baie, iată doar o parte din locurile unde se „aruncă” diferite obiecte, din grapă. Scapă de dezordine făcând lunar curat în acest zone.

Citește și: Cum îți protejezi salteaua de ploșnițele de pat. Greșelile care favorizează apariția lor și ce recomandă specialiștii

Ashley White, organizatoare profesionistă din Louisville, spune că obiectele rătăcite fie își găsesc un loc în casă, fie ajung la gunoi sau la donații. Susține, de asemenea, că o intrare și un blat de bucătărie degajate fac restul casei să pară mai liniștită și pregătită pentru un nou început.

2. Frigiderul și cămara

După ce ai rezolvat zonele menționate mai sus, atunci e cazul să treci la frigider și la cămară. Karjiana Cadet, organizatoare din Birmingham (Marea Britanie), te sfătuiește să cauți mâncarea rămasă care și-a schimbat mirosul, textura sau culoarea. La fel, legumele și fructele stricate, alimentele expirate și ambalajele goale, gemurile și murăturile vechi, toate trebuie aruncate la timp.

3. Biroul sau măsuțele din sufragerie sau hol

Biroul de acasă se umple repede cu hârtii și alte lucruri adunate într-o lună, dar și cu lucruri pe care nu știi unde să le pui. Folosește prima zi a lunii ca să arunci ce nu îți mai folosește. Vei avea un birou mai ușor și mai curat, dar și o senzație că locuința e mai curată și mai aranjată.

4. Dormitoarele

Începutul de lună e un bun moment să scapi de hainele pătate sau rupte și de ciorapii rămași fără pereche, dar și de prosoapele sau lenjeriile vechi de pat. Dacă ai copii, aruncă jucăriile stricate, creioanele și markerele uscate. Donează jucăriile cărora le lipsesc piese sau pe cele cu care nu se mai joacă nimeni. Așa, casa rămâne organizată și nu se mai face dezordine, arată cei de la southernliving.com.

5. Băile

În baie, fă un tur rapid la începutul fiecărei luni. Aruncă sulurile goale de hârtie igienică, coșul de gunoi, sticluțele de produse terminate sau expirate, buretii de baie uzați sau care miros urât, precum și prosoapele pătate sau vechi.

Urmează acești pași simpli și, în mod sigur, casa ta va arăta mult mai curata și mai ordonată.