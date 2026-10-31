Șoarecii caută adăpost și căldură odată cu venirea frigului. Care sunt cele 6 locuri prin care pot intra în casă și cum le poți bloca înainte de iarnă.

Odată cu scăderea temperaturilor, șoarecii încep să caute locuri calde, unde să găsească hrană și adăpost. Uneori, este suficientă o deschizătură foarte mică pentru ca aceștia să pătrundă în locuință. Problema este că pot ajunge în casă fără să îi observi. Iată cele șase locuri pe care ar trebui să le verifici înainte de venirea iernii.

Pe unde intră șoarecii în casă când vine frigul. Cele 6 locuri pe care trebuie să le verifici înainte de iarnă

Când temperaturile încep să scadă, șoarecii caută locuri calde, unde să se adăpostească și să găsească hrană. Casa devine astfel un loc ideal pentru ei. Chiar dacă nu ajung direct în camere, se pot ascunde în garaj, pod, pivniță sau chiar în pereți.

Problema este că pot provoca pagube serioase. Rod izolația, deteriorează cablurile electrice și pot contamina alimentele. În plus, pot transmite boli și pot aduce în locuință purici, căpușe sau acarieni.

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De aceea, înainte de venirea iernii, este bine să verifici câteva zone ale casei prin care rozătoarele pot pătrunde. Unele deschizături sunt atât de mici, încât pot trece neobservate, scrie southernliving.com.

1. Fisurile și găurile din pereți și fundație

Nu trebuie să existe o gaură mare pentru ca un șoarece să intre în casă. Aceste rozătoare se pot strecura prin deschizături de aproximativ 6 milimetri, adică aproape cât diametrul unui creion.

Potrivit specialiștilor, șoarecii pot pătrunde prin spații foarte înguste. De aceea, trebuie să verifici cu atenție fundația, pereții exteriori, cărămizile, coșul de fum și zonele din jurul tâmplăriei.

Fisurile pot fi astupate cu plasă metalică, lână de oțel sau materiale speciale de etanșare. Verifică și garniturile vechi, deoarece acestea se pot deteriora în timp.

2. Ușile și ferestrele

Ușile care nu se închid bine pot deveni o cale ușoară de acces pentru șoareci. Verifică în special spațiul de sub ușa de la intrare și de la garaj. Dacă există goluri, montează garnituri speciale care să împiedice pătrunderea rozătoarelor.

Nici ferestrele nu trebuie ignorate. Cele vechi se pot deforma, iar ramele pot avea spații prin care șoarecii reușesc să intre. Plasele de insecte deteriorate sau montate necorespunzător reprezintă un alt punct vulnerabil.

Verifică ramele, pervazurile și garniturile. Astupă fisurile și înlocuiește plasele rupte.

3. Locurile prin care intră țevile și cablurile

Țevile de apă, cablurile electrice, conductele de gaz și instalațiile de aer condiționat intră în locuință prin găuri practicate în pereți. Uneori, spațiul din jurul acestora rămâne neetanșat.

Verifică în special zona de sub chiuveta din baie și din bucătărie. Acolo pot exista deschizături destul de mari în jurul țevilor.

Folosește materiale potrivite pentru etanșare, precum plasa metalică și siliconul special. În cazul instalațiilor electrice sau al conductelor de gaz, lucrările trebuie făcute cu ajutorul unui specialist.

4. Rosturile și zonele deteriorate ale fațadei

Șoarecii se pot strecura și prin spațiile dintre elementele fațadei. Chiar dacă par prea mici, unele rosturi sunt suficiente pentru a le permite accesul.

Fațadele din lemn sunt mai vulnerabile, deoarece rozătoarele pot roade materialele moi sau deteriorate. Verifică dacă există scânduri putrezite, elemente desprinse sau zone deformate.

Acordă atenție și colțurilor casei, zonei de lângă fundație și locurilor unde fațada se întâlnește cu acoperișul. Toate aceste spații trebuie reparate și bine etanșate.

5. Aerisirile, gurile de ventilație și acoperișul

Podul și spațiile de sub acoperiș pot deveni adăposturi ideale pentru șoareci. Aceștia pot intra prin gurile de ventilație deteriorate, prin plasele rupte sau prin zonele unde lemnul este putrezit.

Verifică aerisirile de la pod, garaj, uscătorie și fundație. Dacă observi găuri sau plase deteriorate, repară-le și montează protecții metalice potrivite, care să permită circulația aerului.

Nu uita nici de scândurile de sub acoperiș și de elementele de finisaj. O mică deschizătură poate fi suficientă pentru ca rozătoarele să ajungă în interior.

6. Cutii, haine și obiecte depozitate

Garajele, podurile și pivnițele sunt locuri preferate de șoareci. Aici găsesc liniște, întuneric și materiale pe care le pot folosi pentru a-și construi cuiburile.

Cutiile de carton, hainele vechi, revistele, decorațiunile de Crăciun și pernele depozitate pot deveni ascunzători ideale. Mai mult, șoarecii pot roade aceste obiecte și le pot transforma în materiale pentru cuib.

Înainte să aduci în casă cutii din pod sau garaj, verifică-le cu atenție. Urmele de ros, excrementele și materialele sfâșiate pot indica prezența rozătoarelor.

Este recomandat să depozitezi hainele și obiectele în recipiente rezistente, cu capace care se închid bine. Cutiile subțiri de carton sau pungile nu oferă suficientă protecție.

Cum împiedici șoarecii să intre în casă înainte de iarnă

Pe lângă verificarea celor șase zone, există câteva măsuri simple care te pot ajuta să ții rozătoarele la distanță.

Taie vegetația din jurul casei. Iarba înaltă și tufele dese le oferă șoarecilor locuri în care se pot ascunde. Nu lăsa crengile și plantele să atingă pereții locuinței.

Fă ordine în garaj și pivniță. Evită să depozitezi obiecte direct pe podea și nu lăsa cutii sau materiale împrăștiate.

Nu lăsa mâncarea la vedere. Curăță firimiturile și resturile alimentare și păstrează produsele în recipiente închise ermetic. Pungile și ambalajele din carton pot fi roase ușor.

Verifică periodic pereții și fundația. Astupă toate găurile și fisurile prin care ar putea intra rozătoarele.

Cum îți dai seama că ai șoareci în casă

De multe ori, poți descoperi prezența șoarecilor înainte să îi vezi. Excrementele mici și închise la culoare, urmele de ros, ambalajele deteriorate și materialele sfâșiate pot fi primele semne.

Mai poți observa urme de murdărie sau pete pe lângă pereți, acolo unde rozătoarele circulă frecvent. Dacă descoperi astfel de indicii, verifică atent zona și folosește capcane potrivite. Uleiurile esențiale și alte produse repelente pot avea efect limitat și nu înlocuiesc astuparea punctelor de acces.

Cel mai important este să nu aștepți până când șoarecii ajung în locuință. O verificare atentă înainte de iarnă și câteva reparații simple te pot scuti de multe neplăceri, mai notează southernliving.com.

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