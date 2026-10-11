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De ce trebuie să își dezinfecteze încălțămintea turiștii care merg în Antarctica. Motivul este mai important decât pare

Turiștii care ajung în Antarctica trebuie să respecte o regulă mai puțin obișnuită înainte de a explora continentul înghețat: să își curețe și să își dezinfecteze încălțămintea. Iată care este motivul!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 11 Octombrie 2026, 11:13 | Actualizat Duminica, 11 Octombrie 2026, 11:30
Turiștii trebuie să-și dezinfecteze încălțămintea când ajung în Antarctica | Instagram / pavel.kutovoy
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O călătorie în Antarctica presupune mai multe pregătiri decât și-ar imagina mulți dintre cei care visează să ajungă acolo. Pe lângă hainele groase și echipamentul potrivit pentru temperaturile scăzute, pasagerii trebuie să respecte și reguli stricte de biosecuritate.

Un turist care a documentat experiența drumului spre continentul înghețat a surprins mai multe momente din timpul călătoriei. Printre acestea s-au numărat pregătirile pentru aterizare, când aproximativ 70 de pasageri s-au schimbat în haine de iarnă chiar în avion.

Ce riscuri pot ascunde tălpile pantofilor

După sosirea la aerodromul Novo, călătorii au trecut printr-o altă etapă importantă: dezinfectarea încălțămintei înainte de a continua drumul spre Antarctica. Deși poate părea un detaliu minor, această procedură contribuie la protejarea unui mediu natural deosebit de sensibil.

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Antarctica este un continent izolat, unde viețuitoarele și plantele s-au adaptat unor condiții extreme. Tocmai de aceea, introducerea unor organisme din alte regiuni poate avea consecințe asupra echilibrului natural, a transmis un turist, pe contul lui Instagram.

Pe încălțămintea turiștilor se pot prinde semințe, particule de sol sau spori care nu sunt specifici mediului antarctic. Acestea pot ajunge accidental în zone în care nu ar fi pătruns în mod natural. În anumite condiții, speciile străine s-ar putea stabili și răspândi, afectând flora locală.

Încălțămintea și echipamentele murdare pot transporta și microorganisme, motiv pentru care curățarea lor este importantă în prevenirea răspândirii unor agenți patogeni.

Un motiv de îngrijorare este și gripa aviară, care poate afecta păsările sălbatice și mamiferele marine.

De ce se repetă procedura în timpul vizitelor

Curățarea încălțămintei nu se face doar înainte ca turiștii să ajungă pentru prima dată pe continent. În timpul expedițiilor, echipamentele trebuie curățate în conformitate cu regulile de biosecuritate, inclusiv înainte și după vizitarea anumitor zone.

Măsura are rolul de a limita transferul de materiale organice și microorganisme între diferite puncte de pe coastă sau între insulele vizitate. În acest fel, riscul ca turiștii să transporte accidental organisme dintr-o zonă în alta este redus.

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