Antena Căutare
Home Lifestyle Family 5 lucruri pe care părinții care cresc copii de succes le cunosc și le aplică zi de zi

5 lucruri pe care părinții care cresc copii de succes le cunosc și le aplică zi de zi

Ce fac diferit părinții care cresc copii echilibrați, încrezători și de succes? Nu e vorba de perfecțiune, ci de câteva obiceiuri simple aplicate zi de zi. Află cele 5 lucruri pe care acești părinți le știu și le practică în mod consecvent.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 18 August 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 17:28
Băiat își ține mâinile ridicate în semn de putere. 5 lucruri pe care părinții care cresc copii de succes le cunosc și le aplică zi de zi | Shutterstock

Toți ne dorim să creștem copii de succes. Și nu doar în sens academic, ci ca oameni fericiți, capabili și încrezători. Dar ce fac diferit acei părinți ale căror copii par să strălucească, să se adapteze ușor și să evolueze frumos? Adevărul nu stă în rețete complicate, ci în câteva principii clare, aplicate zi de zi, cu blândețe și consecvență.

Succesul unui copil nu se construiește peste noapte și nici nu este rezultatul norocului. El este rodul unei relații solide cu părinții, al sprijinului emoțional constant și al unui mediu în care copilul se simte încurajat, văzut și acceptat. Iată ce știu și fac, în mod consecvent, părinții care pun bazele unui viitor sănătos pentru copiii lor:

5 lucruri pe care părinții care cresc copii de succes le cunosc și le aplică zi de zi

În cartea ”The Family Dynamic: A Journey Into the Mysteries of Sibling Success” (Dinamica familiei: o călătorie în misterele succesului fraților), autoarea Susan Dominus prezintă principiile mai multor părinți care au reușit să crească copii de succes. Iar printre acestea, se numără și următoarele

Articolul continuă după reclamă

Optimismul este totul

Un părinte care vede partea bună a lucrurilor și transmite încredere în fața provocărilor construiește un mediu sigur, în care copilul nu se teme de greșeli.
Copiii au nevoie să știe că, indiferent de obstacole, există soluții și că părintele lor crede în potențialul lor.

Ce fac acești părinți:

  • își încurajează copilul fără să îl preseze: „Ai muncit mult, sunt mândru de tine, chiar dacă nu a ieșit perfect.”
  • îl ajută să vadă lecțiile din eșecuri: „Ai greșit, dar ai învățat ceva important.”
  • îl învață că problemele fac parte din viață, dar că există întotdeauna un drum mai departe.

Optimismul realist, acela care nu ignoră dificultățile, dar le înfruntă cu încredere, este o forță pe care copiii o preiau natural.

CITEȘTE ȘI: 5 lucruri pe care să nu le faci niciodată cu copilul tău: sfaturi de la un educator parental

Își cunosc copilul și își adaptează abordarea la nevoile lui

Nu există o rețetă universală de parenting. Ce funcționează la un copil poate fi total greșit pentru altul. Părinții care cresc copii echilibrați știu că fiecare copil este unic și își adaptează stilul de comunicare și motivare la personalitatea lui.

Cum se manifestă asta?

  • Un copil anxios are nevoie de validare și blândețe.
  • Un copil energic are nevoie de provocări și libertate controlată.
  • Un copil introvertit are nevoie de spațiu și ascultare activă.

Acești părinți observă, ascultă, întreabă și nu presupun. Își cunosc copilul mai bine decât oricine și știu să-l ghideze în felul în care are nevoie, nu în felul în care ar vrea să fie ghidat.

Înțeleg că învățarea se întâmplă oriunde, nu doar la școală

Părinții care cresc copii curioși și deschiși la nou nu limitează învățarea la teme, note și meditații. Ei înțeleg că lumea este o sală de clasă în aer liber și că cele mai valoroase lecții pot apărea în cele mai neașteptate momente.

Ei:

  • discută cu copilul despre ce observă în jur,
  • transformă o rețetă de prăjitură într-o lecție de matematică și logică,
  • folosesc o ceartă între prieteni ca pretext pentru a vorbi despre emoții și empatie.

Acești părinți creează un climat în care copilul învață constant, fără stres, fără presiune, ci cu bucurie și curiozitate.

Pun accent pe dragostea pentru cunoaștere, nu doar pe rezultate

Succesul adevărat nu se măsoară în diplome și medalii, ci în pasiunea de a descoperi lucruri noi, în setea de a învăța, de a crește, de a evolua.

Părinții care cultivă acest tip de succes:

  • nu transformă fiecare temă într-o luptă pentru nota 10;
  • nu condiționează afecțiunea sau atenția de performanțe;
  • nu compară copilul cu alții („Uite ce notă a luat colegul tău!”), ci îl încurajează să fie mai bun decât el însuși, ieri.

Ei învață copilul să învețe pentru sine, nu pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Iar această motivație internă este combustibilul care îl va duce departe, chiar și atunci când va eșua.

CITEȘTE ȘI: 5 lucruri pe care să le faci întotdeauna cu copilul tău: sfaturi de la un educator parental​

Își motivează copiii prin iubire, nu prin presiune

Un copil motivat cu iubire știe că este valorizat pentru cine este, nu doar pentru ce face. Când un copil simte că e acceptat cu bune și cu rele, va avea curajul să încerce, să greșească, să revină și să crească.

Părinții care aplică iubirea ca formă de motivație:

  • nu folosesc ironia sau critica dură,
  • nu spun „Sunt dezamăgit de tine” pentru o greșeală măruntă,
  • spun des „Te iubesc exact așa cum ești”.

Acești părinți nu sunt perfecți. Dar copilul știe că poate greși fără teamă, că poate vorbi deschis și că va găsi mereu o mână întinsă, nu un deget acuzator.

De ce este important să le citești cu voce tare copiilor chiar și după ce învață să citească singuri...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Observatornews.ro Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje" Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
De ce este important să le citești cu voce tare copiilor chiar și după ce învață să citească singuri
De ce este important să le citești cu voce tare copiilor chiar și după ce învață să citească singuri
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Ingredient toxic asociat cu cancerul și autismul descoperit în orezul brun
Ingredient toxic asociat cu cancerul și autismul descoperit în orezul brun
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x