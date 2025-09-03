Antena Căutare
Home Lifestyle Family 6 semne că are prieteni toxici

6 semne că are prieteni toxici

Prietenii toxici pot influența modul în care copilul gândește, se simte și se comportă. Sunt șase semne clare care arată când o relație de prietenie îi face mai mult rău decât bine și cum îi poți fi alături pentru a-l ajuta să își construiască legături sănătoase, bazate pe încredere și respect.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 14:28
Fetiță îi șoptește altei fetițe ceva la ureche. 6 semne că are prieteni toxici | Shutterstock

Prietenii pot fi o sursă de sprijin sau, dimpotrivă, pot avea un impact negativ asupra copilului tău. Cum recunoști o relație toxică și când este cazul să intervii? În continuare, vei afla 6 semne clare care indică faptul că prietenii copilului tău îi pot face mai mult rău decât bine.

Prietenii au un rol important în viața copiilor. Îi ajută să învețe ce înseamnă loialitatea, sprijinul și bucuria de a împărtăși momente frumoase. Totuși, nu toate relațiile sunt sănătoase. Uneori, un copil poate fi prins într-un cerc de prietenii care îl rănesc, îl consumă emoțional sau îi subminează încrederea în sine. Ca părinte, este important să știi când să ridici un semnal de alarmă și să îți ghidezi copilul spre relații mai echilibrate și mai sigure.

6 semne că are prieteni toxici

Ca părinte, este important să recunoști semnele unei prietenii toxice, pentru a putea interveni la timp și a-ți sprijini copilul să facă alegeri mai bune. În acest sens, cei de la parents.com au întocmit o listă cu șase semne clare că al tău copil are prieteni toxici.

Articolul continuă după reclamă

Prietenii sunt prea solicitanți

Un prieten sănătos știe să respecte limitele, să ofere și să primească echilibrat. Dacă observi că cineva îi cere mereu copilului tău să facă lucruri pentru el, să fie mereu disponibil sau să își sacrifice propriile nevoi pentru a-l mulțumi, atunci acea relație este dezechilibrată. Prieteniile bazate pe cerințe excesive pot transforma copilul într-o „resursă” și nu într-un prieten respectat.

Prietenii nu îl respectă

Respectul este fundația oricărei relații sănătoase. Dacă prietenii îl batjocoresc constant, îl umilesc în fața altora, îi minimalizează opiniile sau îi încalcă limitele personale, atunci nu sunt prieteni autentici. Copilul trebuie să înțeleagă că prietenii adevărați nu îl fac să se simtă inferior sau rușinat.

CITEȘTE ȘI: Băuturi răcoritoare pe care copiii și le pot prepara singuri

Prietenii se cred superiori

Un semn clar de toxicitate este atunci când prietenii se consideră mereu „mai buni” sau au impresia că li se cuvine totul. Astfel de atitudini pot afecta stima de sine a copilului, mai ales în perioada adolescenței. Relațiile bazate pe superioritate nu sunt egalitare și îl pot face pe copil să se simtă neimportant.

Prietenii creează mereu dramă și tensiuni

Unii prieteni par să fie permanent implicați în conflicte, bârfe și situații dramatice. Dacă aceștia aduc constant tensiuni, ceartă sau scandal în viața copilului tău, atunci relația nu este una sănătoasă. Prieteniile toxice consumă energie emoțională și îl pot face pe copil să fie mereu obosit, stresat sau nervos.

Prietenii sunt manipulatori

Manipularea este una dintre cele mai periculoase forme de toxicitate. Poate lua forma vinovăției („dacă nu faci asta, înseamnă că nu ești prietenul meu adevărat”), a șantajului emoțional sau a minciunilor. Prietenii manipulatori nu caută o relație sinceră, ci doar să obțină beneficii pentru ei. Tocmai de aceea, este important să-i explici copilului ce înseamnă manipularea și cum să o recunoască.

Prietenii îl izolează de ceilalți

Un alt semn important este atunci când prietenii încearcă să îl îndepărteze de familie sau de alți prieteni. Izolarea este o strategie comună în relațiile toxice, pentru că îl face pe copil dependent de acea singură persoană. Dacă observi că prietenia îl ține departe de grupuri sănătoase sau de timp petrecut cu familia, este timpul să discuți deschis despre acest lucru.

CITEȘTE ȘI: Cum afectează telefoanele, tablete și calculatoarele dezvoltarea copiilor. Probleme în funcție de vârstă

Prietenii toxici pot avea un impact negativ puternic asupra dezvoltării emoționale și sociale a copilului. Ca părinte, nu este ușor să vezi aceste semne și nici să abordezi subiectul fără a părea intruziv. Totuși, cea mai bună cale este comunicarea deschisă și sprijinul constant. Ajută-ți copilul să înțeleagă diferența dintre prietenii sănătoși și cei toxici și încurajează-l să își construiască relații care îi aduc bucurie, respect și siguranță.

Beneficiile științifice ale meselor în familie pentru dezvoltarea copiilor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: &#8220;Ruşine pentru numele Hagi&#8221;
Observatornews.ro A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui A ieșit la plimbare cu părinții și a murit după ce a călcat pe un fir electric neizolat. Tragedie în Vaslui

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay
Super Neatza, 2 septembrie 2025. MediCOOL revine cu al nouălea sezon la Antena 1 și AntenaPLay Marti, 02.09.2025, 11:18
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 1 septembrie 2025. Relații fără viitor! Când știi că e momentul să pui punct Luni, 01.09.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Beneficiile științifice ale meselor în familie pentru dezvoltarea copiilor
Beneficiile științifice ale meselor în familie pentru dezvoltarea copiilor
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Copilul cel nou din școală: ce poți face pentru a-ți ajuta copilul
Copilul cel nou din școală: ce poți face pentru a-ți ajuta copilul
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x