Prietenii toxici pot influența modul în care copilul gândește, se simte și se comportă. Sunt șase semne clare care arată când o relație de prietenie îi face mai mult rău decât bine și cum îi poți fi alături pentru a-l ajuta să își construiască legături sănătoase, bazate pe încredere și respect.

Prietenii au un rol important în viața copiilor. Îi ajută să învețe ce înseamnă loialitatea, sprijinul și bucuria de a împărtăși momente frumoase. Totuși, nu toate relațiile sunt sănătoase. Uneori, un copil poate fi prins într-un cerc de prietenii care îl rănesc, îl consumă emoțional sau îi subminează încrederea în sine. Ca părinte, este important să știi când să ridici un semnal de alarmă și să îți ghidezi copilul spre relații mai echilibrate și mai sigure.

6 semne că are prieteni toxici

Ca părinte, este important să recunoști semnele unei prietenii toxice, pentru a putea interveni la timp și a-ți sprijini copilul să facă alegeri mai bune. În acest sens, cei de la parents.com au întocmit o listă cu șase semne clare că al tău copil are prieteni toxici.

Prietenii sunt prea solicitanți

Un prieten sănătos știe să respecte limitele, să ofere și să primească echilibrat. Dacă observi că cineva îi cere mereu copilului tău să facă lucruri pentru el, să fie mereu disponibil sau să își sacrifice propriile nevoi pentru a-l mulțumi, atunci acea relație este dezechilibrată. Prieteniile bazate pe cerințe excesive pot transforma copilul într-o „resursă” și nu într-un prieten respectat.

Prietenii nu îl respectă

Respectul este fundația oricărei relații sănătoase. Dacă prietenii îl batjocoresc constant, îl umilesc în fața altora, îi minimalizează opiniile sau îi încalcă limitele personale, atunci nu sunt prieteni autentici. Copilul trebuie să înțeleagă că prietenii adevărați nu îl fac să se simtă inferior sau rușinat.

Prietenii se cred superiori

Un semn clar de toxicitate este atunci când prietenii se consideră mereu „mai buni” sau au impresia că li se cuvine totul. Astfel de atitudini pot afecta stima de sine a copilului, mai ales în perioada adolescenței. Relațiile bazate pe superioritate nu sunt egalitare și îl pot face pe copil să se simtă neimportant.

Prietenii creează mereu dramă și tensiuni

Unii prieteni par să fie permanent implicați în conflicte, bârfe și situații dramatice. Dacă aceștia aduc constant tensiuni, ceartă sau scandal în viața copilului tău, atunci relația nu este una sănătoasă. Prieteniile toxice consumă energie emoțională și îl pot face pe copil să fie mereu obosit, stresat sau nervos.

Prietenii sunt manipulatori

Manipularea este una dintre cele mai periculoase forme de toxicitate. Poate lua forma vinovăției („dacă nu faci asta, înseamnă că nu ești prietenul meu adevărat”), a șantajului emoțional sau a minciunilor. Prietenii manipulatori nu caută o relație sinceră, ci doar să obțină beneficii pentru ei. Tocmai de aceea, este important să-i explici copilului ce înseamnă manipularea și cum să o recunoască.

Prietenii îl izolează de ceilalți

Un alt semn important este atunci când prietenii încearcă să îl îndepărteze de familie sau de alți prieteni. Izolarea este o strategie comună în relațiile toxice, pentru că îl face pe copil dependent de acea singură persoană. Dacă observi că prietenia îl ține departe de grupuri sănătoase sau de timp petrecut cu familia, este timpul să discuți deschis despre acest lucru.

Prietenii toxici pot avea un impact negativ puternic asupra dezvoltării emoționale și sociale a copilului. Ca părinte, nu este ușor să vezi aceste semne și nici să abordezi subiectul fără a părea intruziv. Totuși, cea mai bună cale este comunicarea deschisă și sprijinul constant. Ajută-ți copilul să înțeleagă diferența dintre prietenii sănătoși și cei toxici și încurajează-l să își construiască relații care îi aduc bucurie, respect și siguranță.