Te îngrijorează că fiica ta nu va ști să se apere singură? Descoperă ce spun studiile și specialiștii despre dezvoltarea abilităților de autoapărare emoțională și socială și ce strategii pot aplica părinții pentru a sprijini un copil fără a-i schimba personalitatea.

Fetiță face semnul stop cu mâinile. Ajutor! Îmi fac griji că fiica mea nu va ști să se apere singură. | Shutterstock

Fiecare părinte își dorește ca fiica sa să poată face față situațiilor dificile din viață. Dar ce faci dacă îți este teamă că, din cauza firii ei, copilul tău ar putea fi vulnerabil? Experții spun că există metode blânde și eficiente pentru a-i cultiva încrederea și capacitatea de a se apăra.

Frica de a-și vedea copilul rănit sau marginalizat îi poate determina pe părinți să caute soluții rapide. Un sondaj realizat de compania Stokke a arătat că 27% dintre părinții cu copii între 0 și 3 ani sunt îngrijorați că micuții lor nu vor ști să se apere singuri. Potrivit psihologilor, această preocupare este firească, dar modul în care părinții reacționează poate avea un impact major asupra dezvoltării încrederii copilului. Studiile publicate în Journal of Child Psychology and Psychiatry subliniază că sprijinul emoțional constant și încurajarea exprimării propriilor opinii sunt factori esențiali în formarea rezilienței sociale.

”Îmi fac griji că fiica mea nu va ști să se apere singură” nu este deloc o dilemă unică

Îngrijorarea ta este împărtășită de mulți alți părinți. Sondajul realizat de Stokke a evidențiat că peste un sfert dintre părinții cu copii mici se tem că aceștia nu vor putea să se apere în fața provocărilor. Potrivit unui raport al American Academy of Pediatrics, abilitățile de autoapărare socială se dezvoltă gradual și sunt influențate de factori precum încrederea în sine, modelele din familie și experiențele de interacțiune cu alți copii.

De asemenea, un studiu din Child Development arată că implicarea părinților în jocurile de cooperare și rezolvarea conflictelor crește simțitor capacitatea copiilor de a face față situațiilor stresante fără a deveni anxioși sau defensivi.

Cum îmi ajut fiica să se apere singură

Înainte de a trece la acțiuni concrete, merită să înțelegem că „a se apăra” nu înseamnă neapărat a riposta sau a deveni agresivă, ci a avea resursele emoționale și sociale pentru a-și susține drepturile, a pune limite și a cere ajutor atunci când este nevoie. Specialiștii în dezvoltarea copilului atrag atenția că personalitatea unui copil nu trebuie schimbată pentru a-l face mai „puternic”; în schimb, părinții pot crea contexte sigure în care acesta să învețe să se exprime și să își mențină demnitatea.

Înțelege stilul de interacțiune al fiicei tale

Primul pas este să îți observi copilul și să îi înțelegi stilul de interacțiune. Dr. Laura Markham, psiholog specializat în parenting, spune că „siguranța emoțională vine din acceptare necondiționată și din experiența repetată de a fi ascultat și sprijinit”. În loc să te concentrezi pe schimbarea comportamentului imediat, creează un mediu în care copilul să se simtă în siguranță să își exprime emoțiile și să își spună punctul de vedere.

Poți începe prin conversații scurte, dar frecvente, despre cum se simte atunci când cineva îi ia jucăria sau când cineva îi spune ceva urât. Aceste discuții ajută copilul să conștientizeze emoțiile și să le exprime verbal, înainte de a reacționa impulsiv.

Nu te simți obligată să schimbi personalitatea copilului

Psihologii avertizează că presiunea de a transforma un copil introvertit într-unul extrovertit poate provoca anxietate și scăderea stimei de sine. Dr. Elaine Aron, expert în psihologia sensibilității, subliniază că „acceptarea copilului așa cum este creează baza pentru dezvoltarea unei încrederi autentice în propriile forțe”.

În loc să-i spui „Trebuie să fii mai îndrăzneață”, poți folosi fraze care să îi valideze modul ei de a fi: „Îmi place cum gândești înainte să vorbești” sau „Este în regulă să te gândești înainte să răspunzi”.

Ajută-ți fiica să se apere singură

Poți face acest lucru prin jocuri de rol, în care exersați răspunsuri ferme, dar politicoase, la situații ipotetice. De exemplu, puteți simula scenarii de tipul: un coleg îi ia jucăria sau cineva spune un comentariu neplăcut. Cercetările din Child Development arată că aceste simulări cresc șansele ca un copil să aplice comportamentele învățate în contexte reale:

învață-o să folosească fraze simple: „Te rog să te oprești” sau „Nu îmi place ce spui”.

încurajează-o să caute ajutorul unui adult de încredere.

laudă-i fiecare încercare de a-și exprima punctul de vedere, chiar dacă nu are succes de prima dată.

Să nu-ți fie teamă să intervii

Unii părinți se tem că, dacă intervin, copilul nu va învăța să se descurce singur. Însă, conform National Association for the Education of Young Children, intervenția părintelui în situațiile de intimidare sau abuz este un model de protecție și sprijin.

Intervenția poate fi discretă și calmă: te apropii, validezi emoția copilului și, dacă situația o cere, discuți cu ceilalți copii sau cu adulții implicați. Aceasta nu reduce autonomia copilului, ci îl învață că este în regulă să ceară ajutor.

Nu te aștepta să riposteze

Riposta agresivă nu este singura formă de apărare și nici cea mai eficientă. Studiile arată că soluțiile bazate pe comunicare, apel la reguli și căutarea sprijinului adultului sunt asociate cu o mai bună adaptare socială pe termen lung.

Încurajează-ți fiica să găsească modalități non-violente de a gestiona conflictele, fără să se simtă vinovată că nu răspunde „cu aceeași monedă”. Poți chiar să creați împreună un „plan de autoapărare” pentru momentele în care se simte amenințată sau jenată.