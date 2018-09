Calendar ortodox 1 octombrie. Sărbătoare mare de cruce roșie! Ce trebuie să știi

În calendarul creștin ortodox este mare sărbătoare pe 1 octombrie. Biserica Ortodoxă Română prăznuiește prima mare sărbătoare din calendarul ortodox al lunii octombrie: Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare religioasă de cruce roșie în calendarul ortodox. Iată ce traditii și obiceiuri trebuie să respecți în această zi sfântă ca să fii ferit de boli și să îți meargă bine tot anul.

Calendar ortodox 1 septembrie. Acoperământul Maicii Domnului, Cruce roșie

Biserica ortodoxă prăznuiește pomenirea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului în ziua de 1 octombrie. Sărbătoarea are loc în amintirea unei minuni întâmplate în Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, în timpul împăratului Leon Înțeleptul (886-911), când Maica Domnului s-a arătat Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos (pomenit în calendarul creștin ortodox la 2 octombrie), ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor.

Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare de cruce roșie în calendarul creștin ortodox.

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea rânduită de Biserică în amintirea arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne.

Pe 1 octombrie 911, se făcea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetatii care era asediata. La ora patru dimineata, Maica Domnului s-a aratat inaintea poporului, stand in vazduh si rugandu-se cu lacrimi. Sfantul Acoperamant era tinut in maini deasupra capetelor credinciosilor. In jurul ei se aflau apostolii, sfintii si mucenicii.

Sfantul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis catre ucenicul sau iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Imparateasa si Doamna tuturor cum se roaga pentru intreaga lume?” Iar Epifanie a zis: „O vad, Parinte, si ma minunez!”.

Acoperamantul Maicii Domnului 1 octombrie 2018. Acesta este evenimentul pe care il prazanuieste Biserica pe 1 octombrie, spre a ne aminti ca prin nevoință si rugaciune, putem primi si noi, în greutatile vieți noastre, ajutorul al Maicii Domnului, scrie portalul crestinortodox.ro.

Tot pe 1 octombrie este si Ziua Internationala a Persoanelor Vârstnice. Ea a fost stabilită în mod oficial în sesiunea ONU din decembrie 1991, la propunerea lui Arghir Anastasios, profesor la Universitatea din Atena.

Calendar ortodox 1 octombrie. Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului.

1. Sărbătoarea Acoperamantul Maicii Domnului mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Pocroave;



2. Potrivit tradiției populare, Acoperământul Maicii Domnului reprezintă pregătirea ogoarelor pentru sezonul rece și acoperirea pământului cu brumă;



3. Fețele a căror podoabă capilară nu era prea bogată se rugau în această zi Sfantului Procoava să le acopere capul cu păr;



4. De Procoave credincioșii țin post, fiindcă astfel sunt feriți de boli, de înec sau de supărări;



5. Există o credința printre bătrânele de la țara, conform căreia, dacă este tăiat azi, părul rămâne în legătură cu corpul. Din acest motiv nu trebuie aruncat și nici ars, fiindcă poate fi luat de vrăjitoare sau de oamenii răi, care fac diverse farmece;



6. Denumirea populară a Acoperământului Maicii Domnului, „Pocroavele“, este de fapt un cuvânt slavon care înseamnă acoperirea pământului cu brumă sau cu zăpada;



7. În unele zile se zice că fețele care sunt împodobite astăzi pentru nuntă au parte de o căsnicie lungă și fericită;



8. Astăzi gospodinele își servesc rudele și oaspeții cu plăcinte de post, umplute cu mere sau cu dovleci;

Acoperământul Maicii Domnului este prima sărbătoare din calendarul creștin ortodox al lunii octombrie. Vezi aici toate sărbătorile importante în luna lui Brumărel.