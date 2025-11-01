Calendar săptămânal pentru recuperarea după cezariană

Recuperarea după cezariană durează săptămâni și necesită multă răbdare. Află cum decurge vindecarea, ce se întâmplă zi de zi, când poți relua activitățile obișnuite și ce semne trebuie să urmărești pentru a apela imediat la medic.

Nașterea prin cezariană aduce cu ea emoția întâlnirii cu bebelușul, dar și provocarea de a trece printr-o recuperare după o operație majoră. De la primele ore petrecute în spital și până la întoarcerea la activitățile zilnice, corpul trece printr-un proces complex de vindecare. Iată cum arată, pas cu pas, recuperarea după cezariană.

Pentru multe mame, experiența cezarienei este o combinație intensă de bucurie și emoții copleșitoare. Ți-ai dorit sau nu această metodă de naștere, realitatea este că ea implică o intervenție chirurgicală majoră, iar perioada de după presupune atât adaptarea la rolul de mamă, cât și procesul de vindecare fizică.

De obicei, spitalizarea durează între două și patru zile, dar recuperarea completă nu se măsoară în zile, ci în săptămâni. Este important să îți oferi timp, să ai răbdare cu tine și să accepți ajutorul celor din jur, pentru că vei trece prin schimbări care afectează nu doar corpul, ci și starea emoțională.

Ziua cezarienei: primele ore după operație

Articolul continuă după reclamă

Indiferent dacă operația a fost planificată sau s-a făcut de urgență, vei putea să îți ții copilul în brațe chiar din primele momente. Unele mame aleg chiar contactul piele pe piele direct în sala de operație, în timp ce medicii finalizează procedura. Alăptarea este încurajată cât mai repede, de obicei în sala de recuperare, pentru a stimula lactația și pentru a crea o legătură puternică între mamă și copil.

Este normal să te simți amețită, obosită sau confuză în primele ore, mai ales dacă ai avut un travaliu lung înainte de cezariană. Vei primi fluide intravenos până când vei putea consuma alimente ușoare și apă, de obicei la 6–8 ore de la operație. Dacă ți s-a făcut anestezie epidurală sau rahianestezie, efectul analgezic se va menține între 18 și 24 de ore. Cu sprijinul asistentei, este recomandat să te ridici și să faci câțiva pași în primele 12 ore, pentru că mișcarea ușoară ajută la prevenirea cheagurilor de sânge și a constipației, frecventă după naștere.

Prima zi după cezariană

Incizia va fi dureroasă, iar disconfortul va crește pe măsură ce efectele anesteziei dispar. Medicul îți va administra antiinflamatoare și calmante, sigure și pentru perioada de alăptare. Dacă ai avut bandaj, el va fi scos, iar incizia va fi protejată cu benzi speciale sau lipici chirurgical. Cateterul urinar este, de regulă, îndepărtat după 18–24 de ore.

Este normal să apară crampe, mai ales dacă alăptezi, pentru că uterul se contractă și revine la dimensiunea normală. Tot acum este posibil fii constipată și să ai dureri abdominale cauzate de gaze, uneori chiar mai supărătoare decât durerea inciziei. Medicul îți poate recomanda supozitoare, medicamente pentru gaze sau chiar o ceașcă de cafea, despre care studiile arată că ajută tranzitul.

Lohiile (sângerarea vaginală de după naștere) este prezentă și după cezariană, dar de obicei este mai redusă decât la o naștere vaginală și durează mai puțin.

Poți face un duș cu apă cu săpun pentru curățarea inciziei, cu condiția să clătești bine și să o usuci complet, fără frecare.

CITEȘTE ȘI: Jumătate dintre părinți cred aceste mituri despre sarcină. Te numeri printre ei?

Ziua a doua și primele săptămâni

La două zile după cezariană, durerea începe să scadă, deși sensibilitatea inciziei persistă timp de mai multe săptămâni. Vei putea avea o dietă normală, iar dacă ai capse, medicul le va scoate înainte de externare.

La o săptămână după naștere, firele resorbabile încep să se dizolve, iar benzile Steri-Strips pot fi îndepărtate după 10–14 zile. Constipația și gazele ar trebui să se reducă, dar este posibil să mai ai nevoie de supozitoare timp de câteva săptămâni. În multe cazuri, calmantele nu mai sunt necesare după primele zile.

La două săptămâni, te vei simți mult mai bine, poți merge pe jos sau poți face câteva exerciții ușoare de yoga. Este momentul în care majoritatea femeilor reușesc să revină la un ritm de viață mai activ, dar fără a forța corpul.

După patru săptămâni, abdomenul este aproape vindecat, sângerările scad semnificativ, iar mobilitatea revine la normal. La șase-opt săptămâni, uterul revine la dimensiunea obișnuită și îți poți relua activitățile zilnice, inclusiv exercițiile fizice moderate, contactul sexual și, dacă îți dorești, întoarcerea la serviciu.

După două luni, recuperarea fizică este, în general, completă, dar zona inciziei poate rămâne amorțită sau poți simți furnicături mult timp, uneori chiar ani, pentru că nervii se refac lent.

Sănătatea emoțională după cezariană

Pe lângă recuperarea fizică, este important să nu neglijezi sănătatea emoțională. Nașterea și primele luni cu un nou-născut pot aduce schimbări bruște de dispoziție, anxietate și, în unele cazuri, depresie postpartum. Este vital să discuți cu medicul dacă simți că ai simptome persistente de tristețe, dacă ai dificultăți în a te conecta cu bebelușul sau dacă apar gânduri negative. Sprijinul medical și psihologic este la fel de important ca recuperarea fizică.

Sfaturi pentru o recuperare mai ușoară acasă

Cere ajutor de la familie și prieteni și concentrează-te pe odihnă.

Ia regulat calmantele recomandate și folosește comprese calde sau reci pentru zona inciziei.

Alege poziții de alăptare care nu pun presiune pe abdomen, cum ar fi poziția culcat pe o parte.

Hidratează-te și consumă alimente bogate în fibre pentru a preveni constipația.

Fă plimbări scurte zilnic pentru a stimula circulația și a accelera vindecarea.

Poartă o centură abdominală dacă medicul îți recomandă, pentru sprijin suplimentar.

Evită efortul intens și ridicarea obiectelor grele timp de câteva săptămâni.

Nu relua contactul sexual, folosirea tampoanelor interne sau băile lungi fără acordul medicului (de obicei după șase săptămâni).

Amână momentul în care reîncepi să conduci până când nu mai ai dureri la mișcările necesare și nu mai iei medicamente.

Când să suni medicul

Este important să ceri imediat ajutor medical dacă apar: febră sau frisoane, roșeață și scurgeri la nivelul inciziei, sângerări abundente, dureri severe care nu se calmează cu medicație, umflături sau durere la un picior (posibil semn de tromboză), dificultăți de respirație, dureri de cap severe, tulburări de vedere sau gânduri de a-ți răni copilul ori pe tine însăți.

CITEȘTE ȘI: Încă arăți gravidă după naștere? Nu-i nimic, burta ta postpartum este absolut normală