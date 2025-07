Căldura verii nu e doar un disconfort. Ea poate afecta serios sănătatea copiilor. Află cum reacționează organismul la temperaturi extreme, de ce cei mici sunt mai vulnerabili și ce poți face pentru a-i proteja în zilele toride.

Mama și fiica stau în fața ventilatorului. Ce efecte are vremea caldă asupra organismului? Cum afectează căldura extremă copiii | Shutterstock

Pe timp de vară, joaca în aer liber e adorată de cei mici, dar temperaturile extreme pot pune presiune pe organismul lor fragil. Multe mame nu știu cât de repede pot apărea simptomele epuizării termice. Hai să vedem ce se întâmplă în corpul copilului când afară e „prea cald”.

Vara ne aduce un vibe de vacanță, soare din plin și ore lungi de joacă în parc sau la mare. Dar, odată cu distracția, vine și o provocare serioasă: canicula. Cei mici sunt mult mai sensibili la temperaturile ridicate decât noi, adulții. Iată ce efecte are vremea caldă asupra organismului, mai ales asupra copiilor, și ce poți face pentru a preveni problemele. Ai la îndemână informații bazate pe studii medicale și soluții simple, dar eficiente, pentru zilele toride.

Cum reacționează corpul nostru la temperaturi ridicate

Atunci când e cald afară, organismul intră într-un mod de „autoprotecție”. Încearcă să-și regleze temperatura internă, ideal undeva în jur de 37°C, prin mecanisme precum transpirația sau creșterea fluxului sanguin la suprafața pielii. Totuși, când aerul e fierbinte, umed sau nu circulă, aceste mecanisme devin mai puțin eficiente.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperaturile foarte ridicate pot afecta toate funcțiile corpului. De exemplu:

ritmul cardiac crește

presiunea arterială poate scădea

se pierde apă și electroliți prin transpirație

se reduce performanța fizică și mentală

Dacă nu ne hidratăm și nu ne odihnim suficient, riscul de epuizare termică sau chiar de insolație crește semnificativ.

De ce sunt copiii mai vulnerabili la caniculă?

Copiii nu sunt „adulți în miniatură”, iar corpul lor reacționează diferit. Iată de ce:

termoreglarea e mai puțin eficientă. Glandele sudoripare nu sunt complet dezvoltate, deci nu transpiră la fel de eficient ca adulții.

suprafața corporală raportată la greutate este mai mare, asta înseamnă că pierd mai repede căldură sau se supraîncălzesc mai ușor.

nu spun întotdeauna când le e sete sau nu știu să recunoască semnele de deshidratare.

se joacă mult și intens, fără pauze, chiar și în soarele puternic, dacă nu sunt supravegheați atent.

Un studiu publicat în International Journal of Environmental Research and Public Health arată că expunerea la căldură extremă crește riscul de spitalizare pentru copii, în special pentru cei sub 4 ani. Printre cele mai frecvente motive se numără deshidratarea, afecțiunile respiratorii și febra.

Simptomele care ar trebui să-ți dea de gândit

Fiecare copil e diferit, dar iată câteva semne clare că organismul lui începe să resimtă efectele căldurii:

oboseală bruscă

iritabilitate sau apatie

piele roșie, caldă și uscată (în caz de insolație)

transpirație excesivă, urmată de lipsa transpirației

greață, vărsături

durere de cap

amețeală sau confuzie

Dacă apar aceste simptome, copilul trebuie dus imediat la umbră, hidratat și răcorit. Dacă starea nu se ameliorează rapid, e recomandat consultul medical.

Ce spun studiile despre căldura extremă și sănătatea copiilor

O analiză realizată în 2022 de cercetătorii de la Harvard T.H. Chan School of Public Health a concluzionat că temperaturile ridicate sunt asociate cu o creștere cu 11% a riscului de vizite la urgență pentru copii în perioada verii. În special copiii cu afecțiuni cronice (astm, epilepsie) sunt mai expuși riscului în zilele toride.

De asemenea, un studiu publicat în Environmental Health Perspectives a arătat că bebelușii expuși la temperaturi ambientale peste 30°C în primele luni de viață au risc crescut de erupții cutanate, colici și tulburări de somn.

Cum îți poți proteja copilul în zilele caniculare

Evitarea problemelor începe cu măsuri simple, dar eficiente:

hidratează-l constant, chiar dacă nu cere apă. Copiii mici trebuie încurajați să bea lichide des. Sucurile naturale diluate sau apă cu puțin fruct sunt bune alternative.

dă-i haine lejere, din bumbac, deschise la culoare, care permit pielii să respire.

nu-l expune la soare între 11:00 și 17:00 și evită ieșirile în timpul orelor de vârf. Dacă nu se poate, căutați umbra și pune-i pălărioară și ochelari de soare.

răcorește camera folosind draperii groase, ventilatoare sau aparate de aer condiționat (cu filtru curat!). Poți pune și prosoape umede în cameră pentru un efect răcoritor.

fă-i dușuri rapide și dese cu apă călduță, deoarece acestea ajută la scăderea temperaturii corpului.

nu-l lăsa niciodată singur în mașină, nici măcar „două minute”. Într-o zi caniculară, temperatura în interiorul unei mașini poate atinge 50–60°C în mai puțin de 10 minute.

Somnul în nopțile toride poate fi o provocare

Mulți copii dorm prost când e cald, transpiră, se trezesc des sau devin irascibili. Pune-i un cearșaf subțire din bumbac, evită pijamalele groase și poți chiar să pui o sticlă cu apă rece învelită într-un prosop la marginea patului. Aerisește camera înainte de culcare și stinge orice sursă de căldură.

