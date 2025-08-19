Punctele albe în ochii copiilor pot semnala afecțiuni grave, precum cataracta pediatrică. Află ce înseamnă aceste semne, care sunt cauzele, simptomele asociate și de ce este important ca părinții să consulte un medic oftalmolog cât mai rapid pentru a preveni complicații majore.

Fetiță este la un control oftalmologic. Ce înseamnă când copilul are puncte albe în ochi. Părinții trebuie să meargă la doctor | Shutterstock

Punctele albe apărute în ochii unui copil pot fi mai mult decât o anomalie estetică. Ele pot ascunde o afecțiune gravă, precum cataracta pediatrică, care poate duce la pierderea ireversibilă a vederii dacă nu este tratată la timp. O evaluare medicală imediată poate schimba radical viitorul copilului.

Mulți părinți se bazează pe instinct atunci când vine vorba de sănătatea copilului. De cele mai multe ori, aceștia observă semne subtile pe care le asociază cu oboseala, lumina ambientală sau particularități ale copilului. Însă, atunci când în ochii copilului apar puncte albe, vizibile uneori în lumină sau în poze făcute cu bliț, este absolut necesar să se consulte de urgență un oftalmolog. Deși pot părea inofensive, aceste pete albe pot indica o afecțiune severă: cataracta pediatrică.

Această boală oculară este una dintre principalele cauze de orbire infantilă și afectează vederea într-o perioadă esențială a dezvoltării creierului vizual. Cu cât tratamentul este început mai devreme, ideal în primele luni de viață, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari. În caz contrar, copilul riscă o dizabilitate vizuală permanentă.

Ce este cataracta pediatrică și cum se manifestă

Cataracta reprezintă opacifierea cristalinului, lentila naturală a ochiului care ajută la formarea imaginilor clare pe retină. În mod normal, cristalinul este transparent, însă în cazul cataractei devine opac, ceea ce duce la tulburări de vedere. Cataracta pediatrică poate fi congenitală, adică prezentă de la naștere, sau dobândită în primii ani de viață.

Această opacifiere se manifestă prin apariția unor pete albicioase în pupila copilului. De multe ori, părinții le observă în fotografii, atunci când un ochi pare să reflecte lumina într-un mod neobișnuit, albicios, în loc de clasicul „ochi roșu” dat de reflexia normală a retinei.

Pe lângă acest semn vizibil, copiii cu cataractă pot prezenta și alte simptome, precum lipsa contactului vizual, mișcări involuntare ale ochilor, sensibilitate crescută la lumină sau întârzieri în dezvoltarea coordonării ochi-mână. În unele cazuri, copilul poate părea dezorientat sau neinteresat de stimulii vizuali, ceea ce poate fi confundat cu o întârziere de dezvoltare.

De ce este cataracta pediatrică o urgență medicală

În primii ani de viață, vederea copilului se dezvoltă într-un ritm accelerat. O afecțiune oculară netratată într-o fereastră critică de timp poate împiedica dezvoltarea conexiunilor neuronale responsabile de vedere. Acest lucru duce la o formă de orbire funcțională numită ambliopie, în care creierul „oprește” practic utilizarea ochiului afectat.

Dacă problema nu este detectată și corectată la timp, această pierdere vizuală poate deveni permanentă, chiar și după corectarea chirurgicală a cataractei. Prin urmare, orice întârziere în diagnostic sau tratament reduce semnificativ șansele de recuperare a vederii.

Cauzele și factorii de risc ai cataractei la copii

Cataracta pediatrică nu este întotdeauna cauzată de factori externi și, în multe cazuri, are legătură cu perioada prenatală sau nașterea. Există mai multe cauze cunoscute:

infecții congenitale, cum ar fi rubeola, toxoplasmoza, citomegalovirusul sau herpesul, contractate de mamă în timpul sarcinii,

anumite medicamente administrate în sarcină, care pot afecta dezvoltarea oculară fetală,

afecțiuni metabolice congenitale, cum este galactozemia, care poate produce depuneri anormale la nivelul cristalinului,

factori genetici, mai ales dacă există cazuri similare în familie,

naștere prematură sau traumatisme la naștere,

malnutriție prenatală, mai ales în țările sau regiunile cu resurse limitate.

Este important de menționat că în unele cazuri, cataracta poate apărea fără o cauză evidentă, ceea ce subliniază importanța controalelor oftalmologice de rutină.

Cum se diagnostichează cataracta la copii

Diagnosticarea se face de către un medic oftalmolog pediatric. Examinarea implică observația pupilei în lumină directă, dar și investigații mai detaliate, precum examinarea fundului de ochi sau ecografia oculară, în cazul în care cristalinul este complet opac și retina nu poate fi văzută.

În funcție de vârsta copilului, pot fi efectuate teste de acuitate vizuală sau teste de reflex pupilar. În cazul sugarilor, medicul urmărește răspunsurile vizuale reflexe și dezvoltarea coordonării vizuale.

Tratamentul cataractei la copii

Tratamentul principal este intervenția chirurgicală de îndepărtare a cristalinului opacifiat. În funcție de caz, poate fi implantată o lentilă intraoculară sau pot fi prescriși ochelari speciali sau lentile de contact. După operație, este crucială urmarea unui program de recuperare vizuală, care include:

purtarea corectă a dispozitivului optic

exerciții pentru stimularea ochiului operat

ocluzia (acoperirea ochiului sănătos) pentru a forța utilizarea celui afectat

Perioada de urmărire postoperatorie este lungă, iar vizitele frecvente la oftalmolog sunt esențiale pentru ajustarea tratamentului și monitorizarea dezvoltării vizuale.

Importanța controalelor oftalmologice regulate

Pediatrii și medicii de familie ar trebui să recomande controale oftalmologice de rutină, mai ales în primul an de viață. În multe țări, screeningul oftalmologic este parte din protocolul standard de urmărire a nou-născuților. În România, această practică nu este încă pe deplin implementată, ceea ce înseamnă că vigilenta părinților este cu atât mai importantă.

Un control oftalmologic realizat la timp poate preveni pierderi vizuale ireversibile și poate oferi copilului șansa la o viață normală.