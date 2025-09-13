Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025

Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025

Descoperă cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025, povești pline de aventură, magie și emoție care cuceresc întreaga familie. De la animații spectaculoase la filme cu mesaje inspiraționale, acest top îți aduce recomandările perfecte pentru seri relaxante alături de cei mici.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 11:00
Familie cu copii la cinema. Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025 | Shutterstock

Anul 2025 aduce pe ecrane o explozie de imaginație și emoție pentru cei mici. Fie că mergi la cinema sau alegi să te bucuri de un film acasă, poveștile din acest an sunt pline de magie, umor și lecții valoroase. Am adunat pentru tine cele mai bune filme pentru copii pe care le poți urmări cu familia ta.

Anul 2025 a venit cu o mulțime de surprize pentru cei mici și pentru familii. Cinematografele și platformele de streaming s-au umplut de povești colorate, personaje haioase și aventuri care aduc împreună emoție, distracție și lecții importante de viață. Dacă ești părinte și cauți idei pentru o seară de film în familie, iată cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în acest an, disponibile și în România.

Dog Man

Un film animat amuzant și plin de energie, inspirat din seria de cărți pentru copii care a cucerit întreaga lume. Povestea îl are în prim-plan pe Dog Man, un erou atipic – jumătate câine, jumătate om – care trece prin tot felul de peripeții hazlii. Este o alegere perfectă pentru a aduce râsete și voie bună în familie.

Articolul continuă după reclamă

Dora and the Search for Sol Dorado

Cine nu o cunoaște pe Dora Exploratoarea? În 2025, ea revine pe marile ecrane într-o aventură spectaculoasă, plină de magie și mister. De data aceasta, Dora și prietenul ei Diego pornesc într-o călătorie pentru a descoperi o stea pierdută, ascunsă de civilizațiile antice. Filmul combină perfect comedia cu aventura și e o alegere ideală pentru copii curioși.

Lilo & Stitch (versiune live-action)

Una dintre cele mai iubite povești Disney a primit o reinterpretare modernă. Lilo și micul extraterestru Stitch revin într-o variantă live-action emoționantă și spectaculoasă. Filmul păstrează mesajul original despre familie și prietenie, dar vine cu imagini deosebit de atractive pentru copiii de azi.

Elio

Pixar continuă să surprindă cu o poveste plină de imaginație. Elio, un băiat de 11 ani, este ales din greșeală să devină ambasadorul Pământului într-o comunitate intergalactică. Aventurile lui printre extratereștri sunt pline de umor, emoție și lecții despre curaj și încredere în sine. Este un film de care se bucură nu doar copiii, ci și părinții.

Zâna Măseluță: Între prietenie și magie

„Zâna Măseluță: Între prietenie și magie” este un film fermecător care aduce în prim-plan curajul, imaginația și puterea legăturilor sincere. Povestea urmărește aventurile unei fetițe care descoperă că magia adevărată se naște din încredere și prietenie, nu doar din baghete strălucitoare. Cu umor, emoție și o doză de fantezie, filmul îi cucerește pe cei mici și îi inspiră pe cei mari. O zână măseluță tânără, un trol simpatic și o fetiță curajoasă fac echipă pentru a salva lumea magică. Este un film cald, cu mesaje despre prietenie și bunătate, care încântă atât copiii, cât și părinții.

Sirenele: Secretul medalionului

”Sirenele” este o producție lansată în România, perfectă pentru preadolescenți. Povestea urmărește trei fete care descoperă că pot deveni sirene și pornesc într-o aventură pe o insulă misterioasă. Filmul explorează teme importante precum prietenia, acceptarea de sine și magia descoperirii propriei identități.

Cum să îți dresezi dragonul

Una dintre cele mai iubite francize de animație revine într-o variantă live-action spectaculoasă. Povestea lui Hiccup și a dragonului Toothless prinde viață într-un mod cu totul nou, plin de efecte vizuale impresionante. Este genul de film care îți taie respirația și care merită văzut pe ecran mare, alături de întreaga familie.

CITEȘTE ȘI: Beneficiile științifice ale meselor în familie pentru dezvoltarea copiilor​

Zombies 4: Dawn of the Vampires

Seria Zombies continuă cu o aventură și mai colorată și mai amuzantă. De data aceasta, eroii noștri se confruntă cu… vampiri! Cu muzică, dans și mult umor, filmul este o explozie de energie și distracție, potrivit pentru copii mai mari și adolescenți care iubesc combinația de comedie și fantezie.

Ștrumfii

Ștrumfii s-au întors, dar de data aceasta într-o variantă muzicală care îi cucerește pe cei mici din primele minute. Cu melodii antrenante, personaje simpatice și o poveste veselă, filmul este alegerea ideală pentru o după-amiază în familie. Copiii vor cânta și dansa alături de Ștrumfi, iar părinții se vor bucura de un strop de nostalgie.

Prietenul meu, Delfinul

Filmul „Prietenul meu, Delfinul” este o poveste emoționantă inspirată din fapte reale, care surprinde legătura specială dintre un băiat și un delfin rănit, salvat din plasele de pescuit. În centrul acțiunii se află dorința de a oferi o nouă șansă la viață și speranță, prin curaj, prietenie și compasiune. Este un film care te inspiră și îți arată cât de puternică poate fi legătura dintre oameni și animale.

De ce sunt aceste filme cele mai bune ale anului?

  • sunt variate: de la animații haioase la povești fantasy și live-action spectaculoase.
  • sunt accesibile: le poți vedea fie la cinema, fie pe platforme de streaming disponibile și în România.
  • au mesaje potrivite: fiecare film aduce lecții de viață pentru copii, fie despre prietenie, familie sau curaj.
  • încântă întreaga familie: nu doar cei mici, ci și părinții se vor bucura de aventurile și emoțiile transmise.

Anul 2025 este unul spectaculos pentru filmele dedicate copiilor. De la aventurile pline de magie din Zâna Măseluță și Sirenele, la poveștile internaționale care au cucerit deja publicul, precum Dog Man sau Elio, ai de unde alege. Indiferent dacă mergi la cinema sau preferi o seară liniștită acasă, aceste filme promit distracție, emoție și momente de neuitat alături de cei mici.

CITEȘTE ȘI: Timpul petrecut în fața ecranelor poate fi benefic sau dăunător pentru copii: depinde de conținutul pe care îl folosesc

Nu mai întreba copiii ce vor să fie când vor crește. Întreabă-i asta în schimb...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Nu mai întreba copiii ce vor să fie când vor crește. Întreabă-i asta în schimb
Nu mai întreba copiii ce vor să fie când vor crește. Întreabă-i asta în schimb
Liam Hemsworth și Gabriella Brooks s-au logodit. Cum arată bijuteria spectaculoasă a modelului
Liam Hemsworth și Gabriella Brooks s-au logodit. Cum arată bijuteria spectaculoasă a modelului Catine.ro
Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului
Cinci lucruri pe care proaspeții părinți trebuie să le știe despre somnul bebelușului
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump susține că dronele rusești au intrat din „eroare” în Polonia. Aliații europeni nu sunt de acord cu el, iar Franța mobilizează trei Rafale
Donald Trump susține că dronele rusești au intrat din „eroare” în Polonia. Aliații europeni nu sunt de acord... Libertatea.ro
Până la ce vârstă suntem apți de muncă, fără boli. Verdictul medicului: „Nu ne comparăm cu Vestul”
Până la ce vârstă suntem apți de muncă, fără boli. Verdictul medicului: „Nu ne comparăm cu... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Horoscop zilnic. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat
Horoscop zilnic. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta
Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x