Copilul cel nou din școală: ce poți face pentru a-ți ajuta copilul

Atunci când copilul tău trebuie să schimbe școala dintr-un motiv sau altul, poate trece printr-o gamă variată de emoții: teamă, entuziasm, anxietate sau curiozitate. Este important să fii alături de el și să-l sprijini în această etapă în care va fi copilul cel nou din școală. Iată câteva sfaturi practice pentru a-l ajuta să se adapteze mai ușor și să treacă cu bine peste această tranziție.

Copilul cel nou din școală | Shutterstock

Atunci când copilul tău devine copilul cel nou din școală el poate experimenta o gamă largă de emoții, de la anxietate și frică, până la nesiguranță sau izolare. Mutarea într-un mediu nou îl poate face să se simtă vulnerabil, având de înfruntat noi provocări, precum găsirea prietenilor sau adaptarea la profesori și reguli diferite.

Psihologii recomandă ca părinții să fie atenți la aceste semne de stres și să ofere un sprijin emoțional constant. Totodată, este important să respecte ritmul copilului și să nu grăbească procesul de integrare, pentru a reduce anxietatea și a-i spori încrederea în sine.

Copilul cel nou din școală: ce poți face pentru a-ți ajuta copilul într-o astfel de situație

Câțiva psihologi au oferit celor de la parents.com unele recomandări pentru cazurile în care micuțul devine copilul cel nou din școală.

Validează sentimentele copilului cu privire la frecventarea unei școli noi

Când copilul își exprimă emoțiile legate de frecventarea unei școli noi, fie ele pozitive sau negative, este esențial să le validezi. Spune-i că este normal să se simtă îngrijorat sau nerăbdător și că este firesc să treacă prin astfel de stări. Îi poți spune: „Știu că e greu să începi într-un loc nou. Și eu m-aș simți la fel, dar sunt aici să te ajut”. Așa, copilul va ști că poate discuta deschis despre temerile sau entuziasmul său, fără să fie judecat.

Lasă-l să-și ia rămas bun de la școala veche

Trecerea de la o școală la alta este un moment marcant. Iar pentru copil poate fi dificil să lase în urmă prietenii, profesorii și activitățile familiare. Ajută-l să-și ia rămas bun într-un mod sănătos. Poate organiza o mică întâlnire cu prietenii apropiați, poate face poze cu colegii sau să le scrie câte o scrisoare de adio. În acest fel, copilul va simți că închiderea acestui capitol este naturală. Și va fi mai pregătit să înceapă unul nou.

Ascultă-l și fii alături de el

Este important să-l asculți atunci când își exprimă temerile sau dorințele legate de schimbare. Fii atentă la ceea ce îți spune și oferă-i răspunsuri calmante și constructive. Uneori, doar faptul că știe că ești acolo pentru a-l asculta îl poate ajuta să se relaxeze. Dacă își exprimă preocupările cu privire la prieteni noi sau la profesori, încurajează-l și arată-i că ești acolo pentru a-l ghida.

Caută împreună cu copilul informații despre școala nouă

Pentru a mai reduce din nesiguranță, implică-l pe copil în procesul de cunoaștere a noii școli. Găsește informații despre activitățile oferite, regulile școlii, profesorii și poate chiar un tur virtual al instituției. Acest lucru îl poate ajuta să-și creeze o imagine mai clară. Și să se simtă mai confortabil știind la ce să se aștepte. De asemenea, dacă reușești să găsești informații despre viitorii colegi sau evenimente sociale, poate fi un punct de pornire pentru noi prietenii.

Joacă-te cu el jocuri de rol despre copilul cel nou din școală

Jocurile de rol sunt o modalitate excelentă de a-l pregăti pe copil pentru situații noi. Încearcă să recreezi momente care ar putea apărea în prima zi de școală, cum ar fi întâlnirea cu un nou coleg, prezentarea în fața clasei sau solicitarea ajutorului unui profesor. Astfel, copilul va avea ocazia să exerseze răspunsuri și comportamente adecvate într-un mediu sigur, reducându-i anxietatea legată de necunoscut.

Fă-l să se simtă special în prima zi de școală

Transformă prima zi de școală într-un moment special, astfel încât să-și amintească de ea cu bucurie. Îi poți pregăti micul dejun preferat sau îi poți pune un bilețel în ghiozdan cu un mesaj încurajator. Sau puteți să sărbătoriți împreună după școală. Aceste mici gesturi îl vor face să se simtă apreciat. Și îi vor da încredere să înfrunte ziua cu un spirit pozitiv.

Ai răbdare cu el

Adaptarea la o nouă școală poate dura, iar fiecare copil are propriul ritm de a face față schimbărilor. Este important să ai răbdare și să nu-l presezi să se adapteze mai repede decât se simte confortabil. Încurajează-l să vorbească despre ce îl deranjează sau ce îi place la noua școală. Și nu te descuraja dacă întâmpină dificultăți la început. Cu sprijinul tău constant, va reuși să treacă peste acest moment de tranziție.

Așadar, mutarea la o nouă școală poate fi o provocare atât pentru copii, cât și pentru părinți. Dar cu un sprijin adecvat, copilul tău va reuși să se integreze și să își găsească locul.

