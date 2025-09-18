Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cum îți dai seama că micuțul tău e gata să învețe să citească

Cum îți dai seama că micuțul tău e gata să învețe să citească

Te întrebi dacă micuțul tău e pregătit să învețe să citească? Află care sunt semnele cheie ce arată curiozitatea lui pentru litere și povești. Descoperă cum să îi oferi sprijin și să transformi procesul într-o experiență plină de bucurie, conectare și încredere în propriile abilități.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 11:36
Mama și băiatul citesc dintr-o carte. Cum îți dai seama că micuțul tău e gata să învețe să citească | Shutterstock

Cititul este o abilitate esențială pentru succesul școlar, însă fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare. Semnele timpurii de interes pentru citit sunt mai importante decât vârsta exactă la care copilul începe să recunoască cuvinte. Însă, ca părinte, poți transforma învățarea cititului într-o experiență captivantă, care stimulează curiozitatea, atenția și creativitatea.

Etapa învățării literelor este un pas major în dezvoltarea unui copil, motiv pentru care mulți părinți se întreabă dacă micuțul lor este pregătit pentru această etapă sau dacă presiunea ar putea fi contraproductivă. După cum probabil știi, nu toți copiii care încep școala au același nivel de pregătire și nici nu trebuie comparați între ei, însă succesul cititului depinde mai mult de entuziasm și curiozitate decât de vârsta exactă.

Studiile arată că stimularea interesului pentru litere, povești și jocuri educative înainte de începerea efectivă a cititului formal crește semnificativ șansele ca învățarea să fie eficientă și plăcută.

Semne că micuțul tău este pregătit să învețe să citească

Articolul continuă după reclamă

În primul rând, poți observa un interes crescut al copilului pentru litere, cuvinte și povești. Copiii care răsfoiesc singuri cărți sau reviste, care încearcă să „scrie” cu pixul sau creionul și care ascultă cu atenție atunci când li se citesc povești arată semne clare de curiozitate lingvistică.

Un studiu realizat de National Early Literacy Panel în Statele Unite a arătat că preșcolarii care interacționează frecvent cu materiale scrise, chiar și sub formă de joc sau desen, dezvoltă mai rapid abilități precum recunoașterea literelor, asocierea sunet-litera și înțelegerea vocabularului.

Alte semne includ:

  • reținerea și repetarea cuvintelor din povești;
  • încercarea de a ghici litere sau cuvinte în cărți;
  • plăcerea de a asculta povești și de a răspunde la întrebări despre acestea;
  • dorința de a „citi” singur sau de a recunoaște semnele și literele din mediul înconjurător.

Când este prea devreme să înveți copilul să citească

Deși unii copii de 4 ani pot recunoaște câteva cuvinte, nu este necesar să forțezi procesul de citire, deoarece presiunea excesivă poate reduce entuziasmul natural. Cercetări din domeniul psihologiei educaționale arată că avantajul dobândit de micii cititori timpurii poate dispărea în clasa a doua sau a treia, atunci când ceilalți copii dezvoltă aceleași abilități de bază.

Astfel, este recomandat să te concentrezi pe stimularea interesului pentru povești și litere, nu pe memorarea sau repetarea mecanică a cuvintelor. Încurajarea curiozității și a plăcerii de a descoperi scrisul creează o fundație solidă pentru succesul ulterior la școală.

Cum să faci cititul distractiv

Transformarea cititului într-o activitate plăcută este esențială. Copiii învață mai bine atunci când procesul este asociat cu jocuri, muzică și explorare, nu cu obligații sau corectări constante. Citește-i povești care îi plac, folosește cărți ilustrate, jucării educative și aplicații interactive care să stimuleze atenția și memoria vizuală.

CITEȘTE ȘI: Nu mai întreba copiii ce vor să fie când vor crește. Întreabă-i asta în schimb

Studiul „Early Literacy and Learning” a evidențiat că preșcolarii care petrec zilnic 15-20 de minute făcând activități de citire și jocuri educative au o dezvoltare semnificativ mai bună a limbajului și a capacității de concentrare decât cei care nu sunt expuși frecvent la astfel de experiențe.

Iată ce poți face:

Cum să intervii atunci când copilul este pregătit

Când observi semne clare de interes și pregătire, poți începe să-l familiarizezi cu literele și cuvintele simple, fără a transforma procesul într-o sarcină stresantă. Materialele educative, programele televizate sau aplicațiile interactive sunt utile, dar eficiența lor crește semnificativ atunci când părintele participă activ:

  • discută despre literele și cuvintele vizualizate,
  • încurajează copilul să repete, să identifice obiecte sau sunete și să lege imaginea de cuvânt.

Este important să adaptezi ritmul la nivelul copilului și să eviți activitățile frustrante, care pot diminua entuziasmul. Studiile arată că învățarea activă, în care copilul interacționează direct și primește feedback pozitiv constant, este mult mai eficientă decât memorarea pasivă a literelor sau a cuvintelor.

Rolul părinților în succesul cititului

Părintele nu trebuie să fie profesor, ci un ghid și un partener în descoperirea literelor și a poveștilor. Prin exemplul propriu, copilul învață că cititul este valoros și plăcut. În plus, expunerea constantă la cărți, semne, etichete și texte din jurul casei dezvoltă vocabularul și memoria vizuală, pregătind terenul pentru citirea formală.

De asemenea, să nu uităm că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare, iar semnele că este pregătit pentru citit trebuie observate cu răbdare și atenție. În loc să-l forțezi să citească, concentrează-te pe a transforma fiecare interacțiune cu cuvintele într-o experiență plăcută și captivantă, punând astfel bazele unui viitor școlar armonios și a unei relații sănătoase cu lectura.

CITEȘTE ȘI: Ghid de pregătire și supraviețuire pentru reînceperea anului școlar​

Ajutor! Îmi fac griji că fiica mea nu va ști să se apere singură....
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Universul fascinant al copilăriei: cum transformă jucăriile imaginația în aventură
(P) Universul fascinant al copilăriei: cum transformă jucăriile imaginația în aventură
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce pot face când adolescentul îți răspunde: „Nu mă poți obliga”?
Ce pot face când adolescentul îți răspunde: „Nu mă poți obliga”?
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x